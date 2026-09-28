Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για την κυριαρχία του και τους Νικς

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε στη Media Day των Μαϊάμι Χιτ, όπου μίλησε για την τρέχουσα κατάσταση του σώματός του και την προσωπική του δυνατότητα να κυριαρχήσει στο παρκέ. Ο Έλληνας διεθνής σταρ αναφέρθηκε επίσης στους Νιου Γιορκ Νικς, οι οποίοι αναδείχθηκαν πρωταθλητές την περασμένη σεζόν στον «μαγικό κόσμο» του NBA.

Οι υψηλές προσδοκίες στους Μαϊάμι Χιτ

Η νέα σεζόν ξεκινά με ιδιαίτερα υψηλές προσδοκίες για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τους συμπαίκτες του στο Μαϊάμι. Οι Χιτ, ενισχυμένοι με την προσθήκη του «Greek Freak» και του Κλέι Τόμπσον, έχουν θέσει ψηλά τον πήχη για την επερχόμενη αγωνιστική περίοδο.

Ο οργανισμός της Φλόριντα έχει ως σαφή στόχο να κυριαρχήσει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ο Έλληνας σταρ, από την πλευρά του, βρίσκεται στο ίδιο μήκος κύματος με τις φιλοδοξίες της ομάδας, δίνοντας το στίγμα του για την ερχόμενη σεζόν στο NBA κατά τη διάρκεια της Media Day.

Η σωματική κατάσταση και η ικανότητα κυριαρχίας

Στις δηλώσεις του, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τόνισε τη σημασία της συγκέντρωσης και της καλής σωματικής κατάστασης για την απόδοσή του. Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Είμαι στα καλύτερά μου όταν είμαι συγκεντρωμένος, όταν το κορμί μου είναι καλά, τότε ναι, πραγματικά πιστεύω ότι μπορώ να κυριαρχήσω και στις δύο πλευρές του παρκέ, επιθετικά κι αμυντικά».

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι έχει αποδείξει την ικανότητά του αυτή καθ' όλη τη διάρκεια των χρόνων. Ακόμη και την περσινή σεζόν, όταν δεν ένιωθε στα καλύτερά του, κατάφερνε να επηρεάζει το παιχνίδι με κάποιον τρόπο, όπως ο ίδιος ανέφερε, δείχνοντας την επιρροή του στο γήπεδο ανεξαρτήτως συνθηκών.

Η αναφορά στους Νιου Γιορκ Νικς και τον Μπράνσον

Ο Αντετοκούνμπο αναφέρθηκε επίσης στους Νιου Γιορκ Νικς, οι οποίοι πέρυσι αναδείχθηκαν πρωταθλητές στον «μαγικό κόσμο» του NBA. Σύμφωνα με τον Έλληνα φόργουορντ, η καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή είναι οι Νικς.

Παράλληλα, εξέφρασε τον θαυμασμό του για τον Τζέιλεν Μπράνσον, βγάζοντας του το καπέλο και χαρακτηρίζοντάς τον ως έναν από τους κορυφαίους παίκτες. Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την αναγνώριση της επιτυχίας των Νικς και της απόδοσης του Μπράνσον.

Η φιλοσοφία για τον «καλύτερο παίκτη»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εξήγησε τη δική του οπτική για το ποιος θεωρείται ο «καλύτερος» παίκτης στο μπάσκετ. Όπως είπε, «Είναι δύσκολο για τον κόσμο που δεν το καταλαβαίνει, όμως όταν είσαι στους πέντε, στους τέσσερις, στους τρεις, στους δύο, στους δέκα κορυφαίους, ο καλύτερος όλων είναι αυτός που βοηθάει την ομάδα του να φτάσει βαθιά στα playoffs και να κατακτήσει το πρωτάθλημα».

Με βάση αυτή τη φιλοσοφία, ο Αντετοκούνμπο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αυτή τη στιγμή, η καλύτερη ομάδα είναι οι Νικς, καθώς κατέκτησαν το πρωτάθλημα την προηγούμενη σεζόν, και ο Τζέιλεν Μπράνσον συγκαταλέγεται στους κορυφαίους παίκτες, ακριβώς επειδή συνέβαλε στην επιτυχία αυτή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta