Ολοκληρώθηκαν οι τρεις πρώτες αγωνιστικές των πρωταθλημάτων πινγκ πονγκ σε άνδρες και γυναίκες

Στην Ελευσίνα ολοκληρώθηκαν οι τρεις πρώτες αγωνιστικές των πρωταθλημάτων πινγκ πονγκ ανδρών και γυναικών, σηματοδοτώντας την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027. Το πρώτο διήμερο της Α1 εθνικής κατηγορίας έκλεισε το βράδυ της Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου, με την επιστροφή των αγώνων στην εγκατάσταση του ΓΑΣ Ελευσίς μετά το 2019. Μετά την ολοκλήρωση των τριών αυτών αγωνιστικών, διαμορφώθηκε τριπλή ισοβαθμία στην κορυφή και στα δύο πρωταθλήματα.

Η έναρξη της αγωνιστικής περιόδου στην Ελευσίνα

Το πρώτο αγωνιστικό διήμερο για την Α1 εθνική κατηγορία του πινγκ πονγκ έλαβε χώρα στην Ελευσίνα, ολοκληρώνοντας τις δύο τελευταίες αγωνιστικές, τη 2η και την 3η, το βράδυ της Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου. Αυτό το διήμερο σηματοδότησε την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027.

Παράλληλα, οι αγώνες της κορυφαίας κατηγορίας επέστρεψαν στην εξαιρετική εγκατάσταση του ΓΑΣ Ελευσίς, έναν χώρο που είχε να φιλοξενήσει τέτοιου επιπέδου αναμετρήσεις από το 2019. Η επανέναρξη των πρωταθλημάτων ανδρών και γυναικών προκάλεσε το ενδιαφέρον των φιλάθλων του αθλήματος.

Τριπλή ισοβαθμία στην κορυφή των ανδρών

Μετά το πέρας των τριών πρώτων αγωνιστικών, στην κατηγορία των ανδρών διαμορφώθηκε τριπλή ισοβαθμία στην κορυφή. Ο πρωταθλητής Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και τα Ταταύλα κατάφεραν να ξεκινήσουν με το απόλυτο των νικών, δείχνοντας από νωρίς τις διαθέσεις τους για την τρέχουσα σεζόν.

Ειδικότερα, τα Ταταύλα αξιοποίησαν το βατό πρόγραμμα των πρώτων αγωνιστικών και ξεκίνησαν με το απόλυτο των νικών. Στη δυνατή τους τριάδα περιλαμβάνονται οι αθλητές Καρλ Φρις, Γιάννης Μπόσκοβιτς και Γεράσιμος Χατζηλυγερούδης. Σημειώνεται ότι ο Δημήτρης Παπαδημητρίου δεν έχει ακόμα ξεπεράσει τον τραυματισμό του στο πόδι.

Εκπλήξεις και δυνατές αναμετρήσεις στους άνδρες

Στην αναμέτρηση του πρωταθλητή Ολυμπιακού με τον ΔΑΟ Ταύρου, που έληξε με 4-1 υπέρ των «ερυθρολεύκων», ο Ντάρκο Γιόργκιτς και ο Γιάννης Σγουρόπουλος συνέβαλαν με δύο νίκες ο καθένας. Ωστόσο, ένα από τα πιο αξιοσημείωτα αποτελέσματα της αγωνιστικής ήταν η επικράτηση του διεθνή εφήβου Γιώργου Κοσμά, ο οποίος έχει εγκατασταθεί από τον προηγούμενο μήνα στο Χάλμσταντ της Σουηδίας για προπόνηση.

Ο Γιώργος Κοσμάς κατέβαλλε τον δις «χρυσό» Βαλκανιονίκη του ομαδικού ανδρών, Τάσο Ρηνιώτη, με 3-0 σετ. Αργότερα, ο Γιαννιώτης αθλητής κατάφερε να αποσπάσει κι ένα σετ από τον παγκόσμιας κλάσης Σλοβένο Ντάρκο Γιόργκιτς. Μία ακόμα έκπληξη προκάλεσε ο Γιάννης Κούτρας, αθλητής της εθνικής μας ομάδας εφήβων, στον αγώνα του Παναθηναϊκού με το Ξυλόκαστρο.

Ο Κούτρας ξεπέρασε με 3-2 σετ τον Μεσογειονίκη και Βαλκανιονίκη ανδρών Κωνσταντίνο Κωνσταντινόπουλο. Αμέσως μετά, ο Πολωνός Νταμιάν Βέντερλικ μείωσε το σκορ για την ομάδα της Κορινθίας, νικώντας 3-1 σετ τον Ούγγρο Τάμας Λάκατος. Τελικά, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 4-2, με όλες τις επί μέρους νίκες του να κρίνονται στα τρία σετ. Στις αμφίρροπες αναμετρήσεις συγκαταλέγεται και αυτή μεταξύ ΑΕΚ και Πέρα Αθηνών στους άνδρες, όπου η Ένωση επικράτησε με 4-3, λαμβάνοντας πολύτιμες νίκες από όλους τους αθλητές της.

Οι πρώτες αναμετρήσεις στις γυναίκες

Στην κατηγορία των γυναικών, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός κατάφεραν επίσης να ξεκινήσουν με το απόλυτο των νικών στις τρεις πρώτες αγωνιστικές, διαμορφώνοντας και εδώ τριπλή ισοβαθμία στην κορυφή. Η γυναικεία ομάδα του Παναθηναϊκού είχε στη σύνθεσή της και την Άνα Τοφάντ.

Στη νίκη με 4-2 επί του Πέρα για τη 2η αγωνιστική, η Σλοβένα διεθνής Άνα Τοφάντ, η οποία μαζί με τον Ντάρκο Γιόργκιτς ετοιμάζεται για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ατομικών αγωνισμάτων στη χώρα τους, ηττήθηκε από τη Μαρία Γιόβκοβα με 3-1 σετ. Η Βουλγάρα αθλήτρια Γιόβκοβα νίκησε επίσης την Ιωάννα Γερασιμάτου με 3-0 σετ.

Παρόλα αυτά, ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε δύο θετικά αποτελέσματα από την Κατερίνα Τόλιου και από ένα από το ζευγάρι Τοφάντ και Γερασιμάτου. Τέλος, οι δύο αγώνες του Ίφιτου Πατρών στις γυναίκες έληξαν αμφότεροι με σκορ 4-3, υποδηλώνοντας τη μεγάλη αγωνιστική ένταση που επικράτησε και σε αυτές τις αναμετρήσεις.

Το επόμενο αγωνιστικό ραντεβού

Τα αναλυτικά αποτελέσματα όλων των αγώνων έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα των διοργανώσεων της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. Το επόμενο αγωνιστικό Σαββατοκύριακο για την Α1 κατηγορία έχει ήδη οριστεί για τις 21 και 22 Νοεμβρίου, όπου οι ομάδες θα συνεχίσουν την προσπάθειά τους για την κατάκτηση των πρωταθλημάτων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta