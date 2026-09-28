Η Citroën Racing αποκαλύπτει το ηλεκτρικό μονοθέσιο και την αγωνιστική της δομή για τη 13η σεζόν

Η Citroën Racing ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της στη Formula E, καθώς παρουσιάζει την τελική εμφάνιση του νέου της μονοθεσίου και την εξέλιξη της αγωνιστικής της οργανωτικής δομής. Η αποκάλυψη αυτή γίνεται ενόψει της 13ης σεζόν, η οποία θα σηματοδοτήσει το αγωνιστικό ντεμπούτο των μονοθέσιων GEN4. Η ομάδα εισέρχεται στη δεύτερη σεζόν της με σαφή φιλοδοξία να αξιοποιήσει τα θεμέλια που έχουν ήδη τεθεί και να κάνει ένα ακόμη βήμα μπροστά.

Νέο κεφάλαιο στη Formula E με τα μονοθέσια GEN4

Η Citroën Racing εγκαινιάζει μια νέα εποχή στην πορεία της εντός του θεσμού της Formula E. Η 13η σεζόν αναμένεται να αποτελέσει ένα σημαντικό ορόσημο, καθώς θα σηματοδοτήσει την πρώτη αγωνιστική εμφάνιση των καινοτόμων μονοθέσιων GEN4. Στο πλαίσιο αυτής της εξέλιξης, η ομάδα προχώρησε στην παρουσίαση της τελικής μορφής του νέου της μονοθεσίου, δίνοντας μια πρώτη γεύση του τι θα ακολουθήσει στις πίστες.

Παράλληλα με την αποκάλυψη του οχήματος, η Citroën Racing ανακοίνωσε και τις αλλαγές στην αγωνιστική της οργανωτική δομή. Αυτή η εξέλιξη αποτελεί μέρος της στρατηγικής της ομάδας για την προσαρμογή στις απαιτήσεις της νέας γενιάς μονοθέσιων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της στο πρωτάθλημα.

Οι φιλοδοξίες της ομάδας μετά την παρθενική σεζόν

Η Citroën Racing ολοκλήρωσε την παρθενική της σεζόν στη Formula E καταλαμβάνοντας την πέμπτη θέση στο Πρωτάθλημα Ομάδων. Η πρώτη αυτή χρονιά χαρακτηρίστηκε από σημαντικές επιτυχίες, καθώς η ομάδα σημείωσε μία νίκη, αρκετές παρουσίες στο βάθρο και μία pole position. Επιπλέον, η οπτική ταυτότητα της ομάδας κατά την πρώτη της εμφάνιση έλαβε βραβεύσεις, αναδεικνύοντας την προσοχή στη λεπτομέρεια και τον σχεδιασμό.

Με αυτά τα θετικά αποτελέσματα ως εφαλτήριο, η Citroën Racing εισέρχεται τώρα στη δεύτερη σεζόν της με ξεκάθαρους στόχους. Η φιλοδοξία της είναι να αξιοποιήσει τα ισχυρά θεμέλια που έχουν ήδη τεθεί και να προχωρήσει ένα ακόμη βήμα μπροστά, επιδιώκοντας περαιτέρω βελτίωση των επιδόσεων και των αποτελεσμάτων της στο απαιτητικό περιβάλλον της Formula E.

Η ανανεωμένη οπτική ταυτότητα του μονοθεσίου

Για τη δεύτερη σεζόν της στη Formula E, η Citroën επέλεψε μια προσέγγιση εξέλιξης και όχι πλήρους επαναπροσδιορισμού των οπτικών στοιχείων που εισήγαγε κατά την πρώτη της εμφάνιση. Τα βασικά χρώματα, το μπλε, το λευκό και το κόκκινο, παραμένουν στο επίκεντρο της εμφάνισης του μονοθεσίου, διατηρώντας την αναγνωρίσιμη ταυτότητα της μάρκας.

Το χαρακτηριστικό έμβλημα της μάρκας, τα «chevron», αποκτούν πλέον μια μεγαλύτερη αίσθηση κίνησης, συμπληρώνοντας τις πιο δυναμικές γραμμές που φέρει το νέο μονοθέσιο GEN4. Παράλληλα, το μπλε χρώμα αναλαμβάνει έναν πιο κυρίαρχο ρόλο, ειδικά στο ρύγχος του αυτοκινήτου, προσδίδοντάς του μια άμεσα αναγνωρίσιμη ταυτότητα κατά την εκκίνηση των αγώνων.

Σχεδιασμός με σύνδεση μεταξύ δρόμου και πίστας

Η νέα οπτική ταυτότητα του μονοθεσίου της Citroën Racing δημιουργήθηκε από τις ίδες ομάδες σχεδιασμού της Citroën που εργάζονται και για τα αυτοκίνητα παραγωγής της μάρκας. Αυτή η προσέγγιση διασφαλίζει έναν άμεσο και ισχυρό δεσμό μεταξύ των οχημάτων που κυκλοφορούν στους δρόμους και αυτών που αγωνίζονται στις πίστες, ενισχύοντας την ενιαία φιλοσοφία της εταιρείας.

Ο Pierre Leclercq, Επικεφαλής Σχεδιασμού της Citroën, εξήγησε ότι ο στόχος ήταν «να διατηρηθεί η ισχυρή ταυτότητα που αναπτύχθηκε την περασμένη σεζόν, προσαρμοζόμενη παράλληλα στον πιο δυναμικό χαρακτήρα του GEN4». Επιπλέον, τα πιο μεταλλικά φινιρίσματα σχεδιάστηκαν έτσι ώστε «το αυτοκίνητο να ζωντανεύει πραγματικά όταν πέφτει πάνω του το φως», προσδίδοντας μια ξεχωριστή αισθητική.

Καινοτομία και αποδοτικότητα στην καρδιά του GEN4

Στο πλαίσιο του μονοθεσίου GEN4, κάθε λεπτομέρεια θεωρείται κρίσιμη, συμπεριλαμβανομένης της εμφάνισης του οχήματος. Σε ένα μονοθέσιο όπου η επιδίωξη των επιδόσεων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από τον έλεγχο του βάρους, οι ομάδες εργάστηκαν εντατικά για να ελαχιστοποιήσουν τη μάζα της επικάλυψης που αφορά την οπτική ταυτότητα, φτάνοντας τα όρια της αποδοτικότητας.

Η παραμετρική αρχή που εφαρμόστηκε στα «chevron» επιτρέπει τη δημιουργία ομαλών μεταβάσεων μεταξύ των διαφορετικών χρωμάτων, χωρίς να απαιτείται η περιττή προσθήκη επιπλέον στρώσεων υλικού. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η εμφάνιση του αυτοκινήτου αποτελεί από μόνη της μια απεικόνιση της φιλοσοφίας του GEN4: έναν συνδυασμό ταυτότητας, καινοτομίας και αποδοτικότητας μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια.

Με πληροφορίες από: Topontiki