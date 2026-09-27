Σιλβέν Φρανσίσκο: «Θα είμαστε μια χαρά» μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο έστειλε ένα μήνυμα αισιοδοξίας και ψυχραιμίας μία ημέρα μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από τον τελικό του φετινού Super Cup. Ο Γάλλος γκαρντ, με τη δήλωσή του, θέλησε να καθησυχάσει τους φιλάθλους και να τονίσει την πίστη του στην ομάδα ενόψει της συνέχειας.

Η ήττα στον ημιτελικό του Σαββάτου, 26 Σεπτεμβρίου, από τον ΠΑΟΚ με σκορ 84-82, στέρησε από τους «πράσινους» τη δυνατότητα να διεκδικήσουν το τρόπαιο. Ωστόσο, εντός των τάξεων του συλλόγου, η διάθεση παραμένει θετική, με όλους να κοιτούν μπροστά στην επόμενη ημέρα.

Ο αποκλεισμός από τον τελικό του Super Cup

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκριση για τον τελικό του Super Cup, καθώς ηττήθηκε στον κρίσιμο ημιτελικό της διοργάνωσης. Η αναμέτρηση διεξήχθη το Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου, με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες.

Το τελικό σκορ της αναμέτρησης διαμορφώθηκε σε 84-82 υπέρ του ΠΑΟΚ, ένα αποτέλεσμα που απέκλεισε τους «πράσινους» από τη διεκδίκηση του τροπαίου. Η ήττα αυτή έθεσε τέλος στην πορεία της ομάδας στο φετινό Super Cup, μία ημέρα πριν από την Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου.

Το μήνυμα του Σιλβέν Φρανσίσκο για την «επόμενη ημέρα»

Το πρωί της Κυριακής, 27 Σεπτεμβρίου, ο Σιλβέν Φρανσίσκο φρόντισε να στείλει το δικό του μήνυμα ενόψει της συνέχειας των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Ο Γάλλος γκαρντ εμφανίστηκε άκρως καθησυχαστικός, εκφράζοντας την πεποίθησή του για την πορεία της ομάδας.

Η δήλωσή του ήταν σαφής και περιεκτική, καθώς έγραψε χαρακτηριστικά: «Θα είμαστε μια χαρά». Με αυτή τη φράση, ο Φρανσίσκο θέλησε να τονίσει την εσωτερική δύναμη και την ικανότητα της ομάδας να ξεπεράσει τον αποκλεισμό και να προχωρήσει με αυτοπεποίθηση.

Ψυχραιμία και ατομικές προπονήσεις παρά το ρεπό

Εντός των «πράσινων» τειχών, η ατμόσφαιρα χαρακτηρίζεται από απόλυτη ψυχραιμία μετά το αποτέλεσμα του ημιτελικού. Άπαντες στην ομάδα κοιτάζουν μπροστά, εστιάζοντας στην επόμενη ημέρα και στις επερχόμενες προκλήσεις, χωρίς να μένουν προσκολλημένοι στο παρελθόν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρωί της Κυριακής, 27 Σεπτεμβρίου, πολλοί παίκτες του Παναθηναϊκού βρέθηκαν στο «T-Center». Αυτό συνέβη παρά το γεγονός ότι είχαν λάβει ρεπό από τον προπονητή τους, Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Η παρουσία τους εκεί είχε ως στόχο την πραγματοποίηση ατομικών προπονήσεων, δείχνοντας την αφοσίωση και την επαγγελματικότητα των αθλητών.

Η καθοριστική στιγμή του ημιτελικού

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο είχε καθοριστική συμβολή στα τελευταία δευτερόλεπτα του ημιτελικού αγώνα απέναντι στον ΠΑΟΚ. Ο Γάλλος γκαρντ πραγματοποίησε δύο σερί τρίποντα, τα οποία έφεραν τον Παναθηναϊκό πολύ κοντά στην ανατροπή και την πρόκριση στον τελικό.

Οι προσπάθειες του Φρανσίσκο λίγο έλειψαν να «καθαρίσουν» το ματς για τον Παναθηναϊκό. Ωστόσο, η έκβαση του αγώνα άλλαξε με το buzzer beater του Τσέντι Όσμαν, το οποίο διαμόρφωσε το τελικό σκορ και οδήγησε στην ήττα των «πράσινων» και τον αποκλεισμό τους από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta