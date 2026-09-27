Οι διαιτητές του τελικού του super cup ανάμεσα σε ολυμπιακό και ΠΑΟΚ

Ανακοινώθηκαν οι διαιτητές που θα σφυρίξουν τον τελικό του Stoiximan Super Cup, μια αναμέτρηση στην οποία ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ θα διεκδικήσουν τον πρώτο εγχώριο τίτλο της σεζόν. Η κρίσιμη αυτή αναμέτρηση, που είναι προγραμματισμένη για το βράδυ της Κυριακής στις 20:00, θα διεξαχθεί με συγκεκριμένη διαιτητική τριάδα, η οποία ανακοινώθηκε επίσημα. Οι Τσαρούχα, Καρπάνος και Τσιμπούρης είναι τα ονόματα των διαιτητών που θα έχουν την ευθύνη να διευθύνουν τον τελικό, με την επιλογή αυτή να επισφραγίζει την προετοιμασία για έναν αγώνα που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον.

Η σύνθεση της διαιτητικής τριάδας

Στον τελικό του Stoiximan Super Cup, η διαιτητική τριάδα που θα αναλάβει τα καθήκοντα της διεύθυνσης του αγώνα αποτελείται από τους Τσαρούχα, Καρπάνο και Τσιμπούρη. Αυτοί οι τρεις διαιτητές θα συνεργαστούν για να εξασφαλίσουν την ομαλή και δίκαιη διεξαγωγή της αναμέτρησης.

Η παρουσία τους στον τελικό υπογραμμίζει τη σημασία του αγώνα, καθώς πρόκειται για την πρώτη ευκαιρία της αγωνιστικής περιόδου για την κατάκτηση ενός εγχώριου τίτλου. Η απόφαση για τον ορισμό τους ελήφθη ενόψει της αναμέτρησης που θα κρίνει τον νικητή του Super Cup.

Οι ομάδες που διεκδικούν τον τίτλο

Οι δύο ομάδες που θα αναμετρηθούν στον τελικό του Stoiximan Super Cup είναι ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Αμφότερες έχουν εξασφαλίσει την πρόκρισή τους και θα διεκδικήσουν το βράδυ της Κυριακής το τρόπαιο, σε έναν αγώνα που αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικός.

Ο τελικός της διοργάνωσης αποτελεί μια σημαντική στιγμή για την έναρξη της σεζόν, καθώς ο νικητής θα είναι ο πρώτος που θα προσθέσει έναν τίτλο στη συλλογή του για τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Η αναμέτρηση έχει οριστεί για τις 20:00 και θα αποτελέσει το επιστέγασμα των προσπαθειών των δύο ομάδων.

Προηγούμενη εμπειρία των διαιτητών στους ημιτελικούς

Η διαιτητική τριάδα που ορίστηκε για τον τελικό διαθέτει ήδη εμπειρία από τους προηγούμενους αγώνες του Stoiximan Super Cup. Συγκεκριμένα, οι Τσαρούχα και Καρπάνος είχαν αναλάβει τη διεύθυνση του πρώτου ημιτελικού της διοργάνωσης.

Ο συγκεκριμένος ημιτελικός ήταν αυτός που έφερε αντιμέτωπους τον Ολυμπιακό με την ΑΕΚ. Η παρουσία τους σε έναν τόσο σημαντικό αγώνα πριν τον τελικό δείχνει την εμπιστοσύνη που υπάρχει στις ικανότητές τους.

Ο ρόλος του Τσιμπούρη στον δεύτερο ημιτελικό

Ο τρίτος διαιτητής της τελικής αναμέτρησης, ο Τσιμπούρης, είχε επίσης ενεργό ρόλο στους ημιτελικούς του Super Cup. Συγκεκριμένα, ήταν μέλος της διαιτητικής τριάδας που διεύθυνε το δεύτερο παιχνίδι των ημιτελικών.

Αυτός ο αγώνας ήταν η αναμέτρηση μεταξύ του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ, από την οποία προέκυψε ο δεύτερος φιναλίστ του τελικού. Η συμμετοχή του σε έναν τέτοιο αγώνα του προσδίδει την απαραίτητη εμπειρία για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit