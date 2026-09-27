Τρίποντο για τη Νίκη Βόλου στο ντεμπούτο του Αλέκου Βοσνιάδη

Με το δεξί ξεκίνησε την παρουσία του στον πάγκο της Νίκης Βόλου ο Αλέκος Βοσνιάδης, οδηγώντας τη νέα του ομάδα στη νίκη με 2-0 απέναντι στον Νέστο Χρυσούπολης. Η αναμέτρηση διεξήχθη στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Superbet League 2, με τους Θεσσαλούς να επιβεβαιώνουν την ανωτερότητά τους.

Το ιδανικό ξεκίνημα του Αλέκου Βοσνιάδη

Ο Αλέκος Βοσνιάδης συνδύασε το ντεμπούτο του στην τεχνική ηγεσία της Νίκης Βόλου με μία σημαντική νίκη, κάνοντας ένα ιδανικό ξεκίνημα στη νέα του θητεία. Η ομάδα του Βόλου κατάφερε να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα, δείχνοντας αποτελεσματικότητα στον αγωνιστικό χώρο.

Οι γηπεδούχοι επέβαλαν τον ρυθμό τους καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα και δεν επέτρεψαν στους φιλοξενούμενους από τη Χρυσούπολη να βρουν τον δρόμο προς τα δίχτυα. Η επικράτηση με 2-0 εξασφάλισε ένα πολύτιμο τρίποντο για τη Νίκη Βόλου.

Η εξέλιξη του πρώτου ημιχρόνου

Η Νίκη Βόλου μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση, δημιουργώντας τις πρώτες της ευκαιρίες. Μόλις στο 7ο λεπτό, ο Λουκίνας έστειλε την μπάλα λίγο άουτ με κεφαλιά, δείχνοντας τις επιθετικές διαθέσεις των γηπεδούχων. Λίγο αργότερα, στο 12ο λεπτό, ο τερματοφύλακας του Νέστου, Αστράς, πραγματοποίησε μία εξαιρετική επέμβαση σε κεφαλιά του Παμλίδη, διατηρώντας το μηδέν στην εστία του.

Από την πλευρά του, ο Νέστος Χρυσούπολης απείλησε κυρίως με τον Στοΐλκοβιτς. Στο 39ο λεπτό, ο Γκαραβέλης, τερματοφύλακας της Νίκης Βόλου, χρειάστηκε να επέμβει εντυπωσιακά για να αποκρούσει ένα δυνατό σουτ του Στοΐλκοβιτς, κρατώντας και αυτός ανέπαφη την εστία της ομάδας του μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Η πίεση και τα γκολ στο δεύτερο μέρος

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Νίκη Βόλου ανέβασε ακόμη περισσότερο την πίεσή της, επιδιώκοντας να διασπάσει την άμυνα του Νέστου. Ο τερματοφύλακας Αστράς βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο, αποκρούοντας τις προσπάθειες των Αρίας και Λίγδα. Στο 62ο λεπτό, ο Αστράς σταμάτησε και την κεφαλιά του Μάντζη, δείχνοντας την αποφασιστικότητά του.

Η λύση για τους Βολιώτες ήρθε τελικά στο 63ο λεπτό. Ο Ρινγκ εκτέλεσε ένα φάουλ, ο Τζανετόπουλος έκανε το γύρισμα και ο Βαφέας, από το πίσω δοκάρι, κατάφερε να ανοίξει το σκορ, δίνοντας προβάδισμα στην ομάδα του. Αυτό το γκολ έλυσε τον γόρδιο δεσμό για τη Νίκη Βόλου.

Μόλις τέσσερα λεπτά αργότερα, στο 67ο λεπτό, ήρθε και το δεύτερο γκολ για τη Νίκη Βόλου. Μετά από ένα σουτ του Λίγδα και ένα λάθος του Δερμιτζάκη, ο Μάντζης εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία και με ένα ψύχραιμο πλασέ «κλείδωσε» τη νίκη της ομάδας του, διαμορφώνοντας το τελικό 2-0.

Η σύνθεση της Νίκης Βόλου

Ο προπονητής Αλέκος Βοσνιάδης παρέταξε τη Νίκη Βόλου με την ακόλουθη σύνθεση: Γκαραβέλης, Μακρυγιάννης (ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 46′ από τον Λίγδα), Αρίας, Βαφέας, Πασαλίδης, Τζανετόπουλος, Πλέγας (ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 58′ από τον Έππα), Ομοενγκά, Τζίμας (ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 46′ από τον Ρινγκ), Παμλίδης (ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 78′ από τον Φερνάντες), και Λουκίνας (ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 58′ από τον Μάντζη).

Με πληροφορίες από: Athletiko