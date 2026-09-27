Ο Χάρι Κέιν για το χαμένο πέναλτι κόντρα στην Ισπανία: «Βρήκα την μπάλα και με τα δύο πόδια»

Ο Χάρι Κέιν προχώρησε σε δηλώσεις σχετικά με το χαμένο πέναλτι που εκτέλεσε κατά τη διάρκεια του αγώνα της Αγγλίας απέναντι στην Ισπανία. Η αναμέτρηση, η οποία διεξήχθη στο ιστορικό στάδιο «Γουέμπλεϊ» του Λονδίνου, ολοκληρώθηκε με ήττα για τα «Τρία Λιοντάρια» με σκορ 3-2. Ο αρχηγός της Αγγλίας μίλησε για την κρίσιμη στιγμή που η μπάλα κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι, μια φάση που προκάλεσε αρκετή συζήτηση μετά το παιχνίδι.

Η εξέλιξη του αγώνα και το χαμένο προβάδισμα

Η εθνική ομάδα της Αγγλίας είχε αρχικά το πάνω χέρι στην αναμέτρηση απέναντι στην Ισπανία, δείχνοντας ότι μπορούσε να διεκδικήσει τη νίκη. Ωστόσο, παρά την αρχική της υπεροχή, δεν κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά της καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Τελικά, η Αγγλία γνώρισε την ήττα με τελικό σκορ 3-2 από την Ισπανία, την ομάδα που χαρακτηρίζεται ως πρωταθλήτρια κόσμου, σε έναν αγώνα που διεξήχθη στην έδρα της, στο Λονδίνο.

Η συγκεκριμένη ήττα προκάλεσε συζητήσεις, με το χαμένο πέναλτι του Χάρι Κέιν να αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία αναφοράς για την απώλεια του πλεονεκτήματος. Η φάση αυτή θεωρήθηκε κομβική για την εξέλιξη του αγώνα και την τελική επικράτηση της Ισπανίας.

Το κρίσιμο πέναλτι του Κέιν

Σε ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία της αναμέτρησης, όταν το σκορ ήταν 2-1 υπέρ των «Τριών Λιονταριών», δόθηκε πέναλτι υπέρ της Αγγλίας. Ο αρχηγός της ομάδας, Χάρι Κέιν, ανέλαβε την εκτέλεση, έχοντας την ευθύνη να διευρύνει το προβάδισμα της ομάδας του.

Αυτή ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για την Αγγλία να πάρει ακόμη μεγαλύτερο αέρα τερμάτων και να εξασφαλίσει μια πιο άνετη θέση στον αγώνα. Ωστόσο, η προσπάθεια του Κέιν δεν ήταν επιτυχημένη, καθώς η μπάλα κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι, στερώντας από την αγγλική ομάδα την ευκαιρία να αυξήσει τη διαφορά στο σκορ.

Η εξήγηση του αρχηγού για την αστοχία

Μετά το τέλος του ματς, ο Χάρι Κέιν μίλησε για την εκτέλεση του πέναλτι, προσφέροντας τη δική του εξήγηση για την αστοχία. Ο Άγγλος επιθετικός ανέφερε χαρακτηριστικά ότι δεν κατάφερε να εκτελέσει όπως θα ήθελε τη συγκεκριμένη στιγμή. Συγκεκριμένα, τη στιγμή που πήγε να χτυπήσει την μπάλα, πάτησε άσχημα με το αριστερό του πόδι και γλίστρησε, γεγονός που επηρέασε την εκτέλεση.

Ο Κέιν δήλωσε σχετικά: «Βρήκα την μπάλα και με τα δύο πόδια... Συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αυτή είναι η ζωή του ποδοσφαιριστή και του επιθετικού. Δεν ήταν με το μέρος μου η τύχη στο δεύτερο ημίχρονο». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την απρόβλεπτη φύση του ποδοσφαίρου και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι παίκτες κατά τη διάρκεια ενός αγώνα.

Ο κανονισμός του VAR και η πιθανή επανάληψη του πέναλτι

Αξίζει να σημειωθεί ότι, ακόμα και αν το πέναλτι του Χάρι Κέιν είχε βρει το δρόμο για τα δίχτυα, η φάση θα εξεταζόταν από το σύστημα VAR. Ο λόγος για αυτή την πιθανή εξέταση είναι ένας συγκεκριμένος κανονισμός που αφορά την εκτέλεση των πέναλτι και την τεχνική του εκτελεστή.

Ο κανονισμός προβλέπει επανάληψη της εκτέλεσης ενός πέναλτι όταν ο εκτελεστής βρίσκει άθελά του την μπάλα και με τα δύο πόδια. Επομένως, εφόσον επιβεβαιωνόταν η παράβαση αυτή από το VAR, ο Χάρι Κέιν θα έπρεπε να εκτελέσει ξανά το πέναλτι, ανεξάρτητα από το αν η αρχική του προσπάθεια είχε καταλήξει σε γκολ ή όχι.

Με πληροφορίες από: Gazzetta