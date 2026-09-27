Πανελλήνιο πρωτάθλημα open water: Δύο τίτλοι για Κυνηγάκη και Μακρή, πρωταγωνιστής ο Ολυμπιακός

Με μεγάλες μάχες, θεαματικούς τερματισμούς και έντονο κυματισμό, που προσέθεσε σασπένς στις κούρσες, ολοκληρώθηκε το τριήμερο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης Μαραθώνιας - Μεγάλων Αποστάσεων. Η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στον Λαιμό της Βουλιαγμένης, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον του φίλαθλου κοινού.

Οι αθλητές Άλκης Κυνηγάκης και Γεωργία Μακρή ήταν οι κεντρικές φιγούρες του πρωταθλήματος, κατακτώντας αμφότεροι από δύο ατομικούς τίτλους. Ο Ολυμπιακός αναδείχθηκε επίσης πρωταγωνιστής, σημειώνοντας σημαντικές επιτυχίες στις ομαδικές σκυταλοδρομίες.

Οι θρίαμβοι του Άλκη Κυνηγάκη

Ο Άλκης Κυνηγάκης, αθλητής του Ολυμπιακού, κατέκτησε δύο ατομικούς τίτλους κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος, επικρατώντας στα 5χλμ και στα 10χλμ. Η επιτυχία του στα 5χλμ ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή, καθώς η μάχη κρίθηκε κυριολεκτικά στο φώτο φίνις.

Στον αγώνα των 5000μ. ανδρών, που άνοιξε την αυλαία την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ο Κυνηγάκης τερμάτισε σε 55:35.8, εξασφαλίζοντας τη νίκη με διαφορά μόλις ενός δεκάτου του δευτερολέπτου. Δεύτερος κατετάγη ο Κωνσταντής Χουρδάκης, επίσης του Ολυμπιακού, με χρόνο 55:35.9, ενώ την τρίτη θέση πήρε ο Αντώνης Σερζετάκης του Ωρίωνα Ηρακλείου με 55:38.0. Με αυτή την επιτυχία, ο Κυνηγάκης έφτασε τους 11 πανελλήνιους τίτλους στην καριέρα του, καταλαμβάνοντας την κορυφή της σχετικής λίστας.

Η κυριαρχία της Γεωργίας Μακρή

Από την πλευρά των γυναικών, η Γεωργία Μακρή του ΚΟΠ Γλαύκος επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί, κάνοντας το «2 στα 2» στα ατομικά αγωνίσματα στα οποία συμμετείχε. Η Μακρή επικράτησε στα 5χλμ και στα 3000μ. νοκ-άουτ σπριντ.

Στα 5000μ. γυναικών, η Μακρή κατέκτησε άνετα την πρώτη θέση με χρόνο 1:01:07.1, προσθέτοντας το τέταρτο πανελλήνιο πρωτάθλημα στην καριέρα της. Τη δεύτερη θέση πήρε η Αντωνία Ρακοπούλου του Ολυμπιακού με 1:01:21.4, ενώ η Ειρήνη Ψαρουδάκη ήταν τρίτη με 1:01:21.7. Η Σοφία Ολίβια Κάρρας έμεινε εκτός βάθρου για μόλις δύο δέκατα, σημειώνοντας χρόνο 1:01:21.9.

Οι ομαδικές διακρίσεις και οι σκυταλοδρομίες

Το πρωί του Σαββάτου, το πρόγραμμα του πρωταθλήματος περιλάμβανε τις σκυταλοδρομίες 4Χ1.500μ., οι οποίες διεξήχθησαν υπό ψιλόβροχο και ελαφρύ κυματισμό. Στην ανοικτή κατηγορία, ο Ολυμπιακός αναδείχθηκε νικητής, κατακτώντας την πρώτη θέση με συνολικό χρόνο 1:05:05.2.

Η ομάδα του Ολυμπιακού αποτελούνταν από τους Άλκη Κυνηγάκη, Κωνσταντίνο Χουρδάκη, Αντωνία Ρακοπούλου και Κατερίνα Χρόνη. Το Παλαιό Φάληρο ακολούθησε στη δεύτερη θέση με 1:05:18.7, ενώ ο ΚΟΠ Γλαύκος τερμάτισε τρίτος με 1:08:26.3. Στην κατηγορία U19, ο Τρίτων Ηρακλείου επικράτησε με 1:08:28.1, ενώ στην κατηγορία 14-16 ετών την πρώτη θέση κατέκτησε ο ΝΟ Λάρισας με 1:09:26.6.

Αγωνιστικές μάχες και δηλώσεις

Το απόγευμα του Σαββάτου, οι αγώνες συνεχίστηκαν με το αγώνισμα των 3000μ. νοκ-άουτ σπριντ, το οποίο περιλάμβανε διαδοχικές κούρσες 1500μ., 1000μ. και 500μ. Στους άνδρες, ο Δημήτρης Μάρκος του ΠΑΟΚ ήταν ο μεγάλος νικητής, εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση στον τελικό με χρόνο 5:10.9.

Ο Άλκης Κυνηγάκης κατέλαβε τη δεύτερη θέση με 5:11.8, ενώ ο Αντώνης Σερζετάκης τερμάτισε τρίτος με 5:12.8. Ο Μάρκος και ο Κυνηγάκης, οι οποίοι προπονούνται μαζί στο γκρουπ του Μίλτου Κανελλόπουλου, έκαναν το «1-2» στον αγώνα. Ο Δημήτρης Μάρκος χαρακτήρισε τη μεταξύ τους μάχη ως μία καλή προπόνηση ενόψει των επόμενων μεγάλων στόχων που έχουν θέσει.

Με πληροφορίες από: Athletiko