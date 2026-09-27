Ένταση στο φινάλε του Κολομβία - Μεξικό με πρωταγωνιστή τον Πουέρτα

Σκηνές έντασης σημειώθηκαν στο φινάλε της φιλικής αναμέτρησης μεταξύ Κολομβίας και Μεξικού, η οποία έληξε ισόπαλη 1-1. Πρωταγωνιστής των επεισοδίων ήταν ο Γκουστάβο Πουέρτα, ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, ο οποίος πιάστηκε στα χέρια με παίκτες της μεξικανικής ομάδας. Την κατάσταση κλήθηκε να εκτονώσει ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ, Ορμπελίν Πινέδα, ο οποίος επενέβη για να κατεβάσει τους τόνους.

Το φιλικό με άρωμα Ελλάδας

Η φιλική αναμέτρηση ανάμεσα στην Κολομβία και το Μεξικό διεξήχθη με έντονο «άρωμα Ελλάδας», καθώς στο γήπεδο βρέθηκαν δύο ποδοσφαιριστές που έχουν αγωνιστεί ή αγωνίζονται σε ελληνικές ομάδες. Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε με τις δύο εθνικές ομάδες να αναδεικνύονται ισόπαλες με σκορ 1-1. Ωστόσο, η μνήμη από αυτό το ματς δεν θα μείνει τόσο για τις αγωνιστικές δοκιμές των προπονητών, όσο για τα γεγονότα που έλαβαν χώρα λίγο πριν το σφύριγμα της λήξης.

Ο Γκουστάβο Πουέρτα, ο οποίος πρόσφατα εντάχθηκε στον Ολυμπιακό, και ο Ορμπελίν Πινέδα, άλλοτε ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, βρέθηκαν στο επίκεντρο των εξελίξεων. Η παρουσία τους έδωσε έναν ιδιαίτερο τόνο στην αναμέτρηση, αν και για διαφορετικούς λόγους ο καθένας, καθώς ο Πουέρτα ενεπλάκη σε διαπληκτισμό, ενώ ο Πινέδα λειτούργησε ως ειρηνοποιός.

Η ένταση με τον Πουέρτα

Λίγο πριν την ολοκλήρωση της φιλικής αναμέτρησης, ο 23χρονος Γκουστάβο Πουέρτα, ο οποίος πρόσφατα έκανε το βήμα για τον Ολυμπιακό, βρέθηκε στο επίκεντρο μιας έντονης διαμάχης. Ο Κολομβιανός μέσος πιάστηκε στα χέρια με ποδοσφαιριστές της εθνικής ομάδας του Μεξικού, δημιουργώντας ένα τεταμένο κλίμα στον αγωνιστικό χώρο.

Η αιτία της αντίδρασης του Πουέρτα φέρεται να ήταν ένα μαρκάρισμα από τον Φιντάλγκο. Ο νεαρός παίκτης του Ολυμπιακού εμφανίστηκε ιδιαίτερα νευριασμένος μετά το συγκεκριμένο συμβάν και ενεπλάκη σε λεκτική και σωματική αντιπαράθεση με αρκετούς παίκτες της «Ελ Τρι». Η κατάσταση γρήγορα κλιμακώθηκε, προκαλώντας την ανησυχία για την εξέλιξή της.

Η παρέμβαση του Πινέδα

Στο «ματς» αυτό, όπως περιγράφεται, μπήκε και ο Γκονζάλες, με την κατάσταση να μην ηρεμεί εύκολα. Ωστόσο, η αποφασιστική παρέμβαση του Ορμπελίν Πινέδα, ο οποίος στο παρελθόν φόρεσε τη φανέλα της ΑΕΚ, αποδείχθηκε καθοριστική για την εκτόνωση της έντασης. Ο Μεξικανός ποδοσφαιριστής έσπευσε στο σημείο της διαμάχης λίγο πριν την εκπνοή του χρόνου, συγκεκριμένα στο 93ο λεπτό της αναμέτρησης.

Ο Πινέδα κατάφερε με την παρουσία του και τις κινήσεις του να κατεβάσει τους τόνους, αποτρέποντας την περαιτέρω κλιμάκωση των επεισοδίων. Η έγκαιρη παρέμβασή του συνέβαλε στην αποφυγή σοβαρότερων συγκρούσεων, φέρνοντας την ηρεμία στον αγωνιστικό χώρο λίγο πριν το τελικό σφύριγμα του διαιτητή.

Το τέλος της αναμέτρησης

Μετά την παρέμβαση του Ορμπελίν Πινέδα και την εκτόνωση της έντασης, ο διαιτητής της αναμέτρησης, Γκουίντο Γκονζάλες, έλαβε την απόφαση να δώσει τέλος στο παιχνίδι. Η κίνηση αυτή κρίθηκε απαραίτητη για να μην ξεφύγει η κατάσταση για τα καλά, όπως αναφέρεται.

Έτσι, το φιλικό παιχνίδι μεταξύ Κολομβίας και Μεξικού ολοκληρώθηκε με το τελικό σκορ του 1-1, αλλά και με την ανάμνηση των έντονων στιγμών που προηγήθηκαν του σφυρίγματος της λήξης. Τα γεγονότα αυτά επισκίασαν εν μέρει τον αγωνιστικό χαρακτήρα της αναμέτρησης, αφήνοντας μια διαφορετική γεύση από ένα φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta