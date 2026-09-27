Ο Άρης επιστρέφει στις προπονήσεις ενόψει κρίσιμης εξάδας αγώνων

Ο Άρης επιστρέφει τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις προπονήσεις, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός από τα πιο σημαντικά κομμάτια της τρέχουσας διακοπής για τον προπονητή Μιχάλη Γρηγορίου και τους ποδοσφαιριστές του. Μετά από ένα τριήμερο ρεπό, η ομάδα μπαίνει στην τελική φάση της προετοιμασίας της, ενόψει μιας κρίσιμης εξάδας αγώνων που αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τη βαθμολογική της εικόνα.

Η επιστροφή στις προπονήσεις και η πρώτη φάση της διακοπής

Η πρώτη εβδομάδα χωρίς αγωνιστικές υποχρεώσεις χρησιμοποιήθηκε από την τεχνική ηγεσία για στοχευμένη δουλειά. Η προσοχή δόθηκε στις αδυναμίες που εμφανίστηκαν κατά το ξεκίνημα της σεζόν, με ιδιαίτερη έμφαση στην επιθετική λειτουργία της ομάδας. Οι προπονήσεις επικεντρώθηκαν επίσης στην αύξηση των εντάσεων, τη βελτίωση των γρήγορων αποφάσεων και την αποτελεσματικότητα στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου.

Με την επιστροφή των παικτών στο γήπεδο τη Δευτέρα, η προετοιμασία περνά σταδιακά στο επόμενο στάδιο. Αυτή η φάση θεωρείται καθοριστική, καθώς η ομάδα καλείται να εφαρμόσει στην πράξη όσα δούλεψε κατά τη διάρκεια της διακοπής.

Η βαθμολογική εικόνα και οι χαμένοι βαθμοί

Ο Άρης ολοκλήρωσε τις πρώτες πέντε αγωνιστικές του πρωταθλήματος έχοντας συγκεντρώσει επτά βαθμούς από τους 15 διαθέσιμους. Υπάρχει η αίσθηση ότι η ομάδα άφησε βαθμούς πίσω της, κυρίως λόγω της αστάθειας στην απόδοσή της και της δυσκολίας να μετατρέψει την παραγωγή φάσεων σε γκολ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της δυσκολίας αποτέλεσε το παιχνίδι με τον Ηρακλή.

Η διακοπή του πρωταθλήματος προσέφερε δεδομένα τον απαραίτητο χρόνο για διορθώσεις και αναπροσαρμογές. Ωστόσο, η πραγματική αξιολόγηση της δουλειάς που έγινε θα αρχίσει με την επανέναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Το πρόγραμμα των επόμενων αγώνων

Το πρόγραμμα που ακολουθεί για τον Άρη έχει τη δική του ιδιαίτερη αξία. Η ομάδα θα αντιμετωπίσει κατά σειρά τον Βόλο στο «Κλεάνθης Βικελίδης», την Κηφισιά εκτός έδρας, τον Ατρόμητο εντός, τον Λεβαδειακό εκτός, τον Παναιτωλικό εντός και τον Αστέρα Τρίπολης εκτός έδρας. Ενδιάμεσα σε αυτή τη σειρά αγώνων, στα τέλη Οκτωβρίου, υπάρχει και η εκτός έδρας αναμέτρηση Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό.

Πρόκειται για μία σειρά αναμετρήσεων χωρίς ντέρμπι πρωταθλήματος, γεγονός που δεν τις καθιστά, ωστόσο, αυτομάτως εύκολες. Δημιουργεί, όμως, ένα διαφορετικό περιβάλλον σε σχέση με τις πρώτες εβδομάδες της σεζόν, όταν ο Άρης βρέθηκε αντιμέτωπος με ομάδες όπως η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ και ο Ηρακλής μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Αυτό αποτελεί το σημαντικότερο στοιχείο της περιόδου που ακολουθεί σε αγωνιστικό επίπεδο.

Οι προσδοκίες για τον Μιχάλη Γρηγορίου και το ρόστερ

Ο προπονητής Μιχάλης Γρηγορίου θα έχει πλέον στη διάθεσή του μεγαλύτερο χρόνο προετοιμασίας, καθώς και ένα ολοκληρωμένο ρόστερ. Η ομάδα του θα κληθεί να δείξει ότι μπορεί να αποκτήσει διάρκεια στην απόδοσή της, να βελτιώσει την αποτελεσματικότητά της και να συγκεντρώσει τους βαθμούς που έχασε στο ξεκίνημα της αγωνιστικής περιόδου.

Το ζητούμενο, με την επιστροφή σε αγωνιστική δράση, δεν είναι απλώς ένα καλό αποτέλεσμα απέναντι στον Βόλο. Ο βασικός στόχος είναι ο Άρης να αρχίσει να χτίζει ένα σερί θετικών αποτελεσμάτων και να μεταφέρει στο πρωτάθλημα όσα δουλεύονται εντατικά αυτή την περίοδο στις προπονήσεις.

Οι απαντήσεις στο γήπεδο

Μετά τη διακοπή, η συζήτηση γύρω από την ομάδα αναμένεται να αλλάξει. Ο χρόνος προετοιμασίας θα έχει πλέον αξιοποιηθεί πλήρως, ενώ οι νέοι παίκτες θα έχουν πραγματοποιήσει περισσότερες προπονήσεις με το σύνολο της ομάδας. Ως εκ τούτου, το βασικό κριτήριο για την αξιολόγηση θα είναι οι απαντήσεις που θα δοθούν στο γήπεδο, τόσο σε ομαδικό όσο και σε ατομικό επίπεδο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta