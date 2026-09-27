Ο Παναθηναϊκός στην αγορά για σέντερ: οι λόγοι της αναζήτησης

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε αναζήτηση για την απόκτηση ενός σέντερ, καθώς η ομάδα επιδιώκει να ενισχύσει την frontline της. Η κίνηση αυτή έρχεται ως απόρροια των προβλημάτων τραυματισμών βασικών παικτών και της προσαρμογής του Γκέρσον Γιαμπουσέλε σε έναν ρόλο που δεν είναι η φυσική του θέση. Οι «πράσινοι» «χτενίζουν» την αγορά με στόχο την θωράκιση του ρόστερ.

Η αναζήτηση για ψηλό στην offseason

Πριν από την έναρξη της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, κατά τη διάρκεια της offseason, ο Παναθηναϊκός είχε ήδη αναζητήσει έναν ψηλό παίκτη. Το ζητούμενο ήταν ένας αθλητής που θα μπορούσε να συμπληρώσει τους Ματίας Λεσόρ και Μουστάφα Φαλ στην frontline, προσφέροντας παράλληλα τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά στο παιχνίδι.

Βασικό μέλημα των «πρασίνων» ήταν η απόκτηση ενός παίκτη με δυνατότητα μακρινού σουτ. Η απόκτηση του Γκέρσον Γιαμπουσέλε φάνηκε να ταιριάζει απόλυτα σε αυτή την προοπτική, με την προϋπόθεση ότι όλοι οι παίκτες θα ήταν έτοιμοι και διαθέσιμοι για αγωνιστική δράση.

Η κατάσταση των Λεσόρ και Φαλ

Η τρέχουσα αγωνιστική κατάσταση των δύο βασικών σέντερ, Ματίας Λεσόρ και Μουστάφα Φαλ, έχει επηρεάσει την ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση. Ο Ματίας Λεσόρ ακόμα δεν έχει επανέλθει πλήρως μετά τον σοβαρό τραυματισμό του και δείχνει ότι χρειάζεται ακόμα χρόνο για να φτάσει στα προηγούμενα επίπεδά του. Η παρουσία του κρίνεται άκρως κομβική για τον τρόπο παιχνιδιού που επιθυμεί ο Ομπράντοβιτς.

Παράλληλα, η κατάσταση του Μουστάφα Φαλ παραμένει ένα «άγνωστο». Ο υψηλόσωμος σέντερ ταλαιπωρήθηκε από σοβαρό τραυματισμό και στη συνέχεια υπέστη θλάση στον οπίσθιο μηριαίο μυ με το «καλημέρα» της προετοιμασίας. Το κορμί του χαρακτηρίζεται βαρύ και ταλαιπωρημένο, απαιτώντας χρόνο και ειδική διαχείριση. Αν και ετοιμάζεται να επιστρέψει, υπάρχει αβεβαιότητα για το πόσο διαθέσιμος θα είναι καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν.

Ο ρόλος του Γκέρσον Γιαμπουσέλε και τα πρώτα παιχνίδια

Η απουσία των βασικών σέντερ έχει οδηγήσει στην χρησιμοποίηση του Γκέρσον Γιαμπουσέλε στη θέση του «πέντε». Ωστόσο, η παρουσία του σε αυτόν τον ρόλο, τόσο στα φιλικά όσο και στα επίσημα παιχνίδια, έχει δημιουργήσει ερωτήματα. Ο Γιαμπουσέλε μοιάζει να είναι «με ψάρι έξω από τα νερά του» όταν αγωνίζεται ως σέντερ.

Ο Γάλλος φόργουορντ είχε διαφορετικό ρόλο ως «πέντε» στο NBA και καλείται να «υπηρετήσει» έναν διαφορετικό ρόλο στον Παναθηναϊκό. Η συνολική του παρουσία στη θέση του σέντερ, σε τέσσερα φιλικά παιχνίδια (με ΑΕΚ, Σπαρτάκ Σουμπότιτσα, Μπουργκ, ΠΑΟΚ) και δύο επίσημα, έχει κρούσει το καμπανάκι του κινδύνου στους ανθρώπους της ομάδας.

Ένα από αυτά τα επίσημα παιχνίδια ήταν ο ημιτελικός του Super Cup, όπου ο Παναθηναϊκός έπεσε θύμα του ΠΑΟΚ. Η ομάδα αποκλείστηκε από τον τελικό, χάνοντας τη δυνατότητα να διεκδικήσει το τρόπαιο απέναντι στον Ολυμπιακό, μετά από ένα buzzer beater τρίποντο του Τσέντι Όσμαν.

Η αναζήτηση στην αγορά

Οι παραπάνω εξελίξεις έχουν στρέψει τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού στην αγορά για την απόκτηση ενός ακόμα παίκτη που θα αγωνίζεται στη θέση του σέντερ. Η διοίκηση επιθυμεί να θωρακίσει την ομάδα και να αποκτήσει μεγαλύτερη ασφάλεια στην frontline, δεδομένων των προβλημάτων που έχουν προκύψει.

Η αγορά για παίκτες επιπέδου Παναθηναϊκού στη θέση του σέντερ χαρακτηρίζεται ως πολύ δύσκολη. Ωστόσο, οι «πράσινοι» συνεχίζουν να την «χτενίζουν» εντατικά, αναζητώντας την καλύτερη δυνατή λύση για την ενίσχυση του ρόστερ τους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta