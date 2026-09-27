Παναθηναϊκός: Ατομικές προπονήσεις και αποθεραπεία παρά το ρεπό ενόψει Euroleague

Οι μπασκετμπολίστες του Παναθηναϊκού βρέθηκαν στο γήπεδο για αποθεραπεία και ατομικές προπονήσεις την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026, παρά το ρεπό που τους είχε δοθεί. Η κίνηση αυτή έρχεται μετά τον αποκλεισμό της ομάδας από τον ΠΑΟΚ στο Super Cup και ενόψει της απαιτητικής «διαβολοβδομάδας» που ακολουθεί στην Euroleague.

Στο Telekom Center, ή T-Center όπως αναφέρεται, βρέθηκαν οι περισσότεροι παίκτες, δείχνοντας την αφοσίωσή τους στην προετοιμασία. Η παρουσία του προπονητή Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος συμμετείχε ενεργά στις ατομικές προπονήσεις, υπογραμμίζει το κλίμα συγκέντρωσης που επικρατεί στην ομάδα.

Επιστροφή στο γήπεδο παρά το ρεπό

Παρά το γεγονός ότι η Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2026, ήταν ημέρα ρεπό για τους παίκτες του Παναθηναϊκού, αρκετοί εξ αυτών επέλεξαν να μην ξεκουραστούν. Αντιθέτως, βρέθηκαν από νωρίς στο Telekom Center, το οποίο είναι το γήπεδο της ομάδας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν αποθεραπεία και ατομικές προπονήσεις.

Αυτή η ενέργεια των αθλητών δείχνει την προσήλωσή τους στους στόχους της ομάδας, ειδικά μετά την πρόσφατη ήττα και ενόψει των σημαντικών αγώνων που ακολουθούν. Η προετοιμασία για τις επόμενες αναμετρήσεις φαντάζει ως η απόλυτη προτεραιότητα για τους «πράσινους».

Η ενεργή συμμετοχή Ομπράντοβιτς και Μπατίστ

Στο γήπεδο ήταν παρών από νωρίς ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ο έμπειρος τεχνικός δεν περιορίστηκε στην απλή παρακολούθηση, αλλά συμμετείχε ενεργά στις ατομικές προπονήσεις των αθλητών.

Μαζί του στις προπονήσεις βρέθηκε και ο Μάικ Μπατίστ, προσφέροντας την εμπειρία και τις γνώσεις του στους παίκτες. Η κοινή παρουσία και συμμετοχή του προπονητικού επιτελείου στις ατομικές ασκήσεις των μπασκετμπολιστών αναδεικνύει το πνεύμα ομαδικότητας και τη σημασία που δίνεται στην κάθε λεπτομέρεια της προετοιμασίας.

Ο αποκλεισμός από το Super Cup

Η ομάδα του Παναθηναϊκού είχε αποκλειστεί από τον ΠΑΟΚ στον ημιτελικό του Super Cup, χάνοντας έτσι τον πρώτο και λιγότερο σημαντικό τίτλο της φετινής σεζόν στο μπάσκετ. Η ήττα αυτή, η οποία κρίθηκε με τρίποντο του Οσμάν, έχει ήδη περάσει σε δεύτερη μοίρα για τους «πράσινους».

Η προσοχή πλέον έχει στραφεί εξ ολοκλήρου στις επερχόμενες υποχρεώσεις, με τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο να έχουν σηκώσει μανίκια, προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των επόμενων αγώνων και να ανατρέψουν το κλίμα μετά τον αποκλεισμό.

Η «διαβολοβδομάδα» της Euroleague

Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του μία απαιτητική «διαβολοβδομάδα» στην Euroleague, με δύο συνεχόμενες εντός έδρας αναμετρήσεις. Το «τριφύλλι» θα υποδεχθεί κατά σειρά τη Βιλερμπάν στις 30 Σεπτεμβρίου, στις 21:15, και τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στις 2 Οκτωβρίου, επίσης στις 21:15.

Οι αγώνες αυτοί είναι κρίσιμοι για την πορεία της ομάδας στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση. Η εντατική προετοιμασία και οι ατομικές προπονήσεις, ακόμη και την ημέρα του ρεπό, δείχνουν την αποφασιστικότητα των παικτών να παρουσιαστούν έτοιμοι για τις δύο αυτές αναμετρήσεις.

Το πρόβλημα με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ

Σχετικά με την κατάσταση του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο Ισπανός φόργουορντ αντιμετωπίζει μυϊκό σπασμό στον δεξιό προσαγωγό. Αυτό καθιστά την παρουσία του πολύ δύσκολη, αν όχι απίθανη, στις επερχόμενες αναμετρήσεις της διπλής αγωνιστικής της Euroleague.

Η απουσία του Ερνανγκόμεθ, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα αποτελέσει ένα επιπλέον πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό ενόψει των κρίσιμων αγώνων με τη Βιλερμπάν και τη Μακάμπι. Η ομάδα θα πρέπει να βρει λύσεις για να καλύψει το κενό του και να παραμείνει ανταγωνιστική.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit