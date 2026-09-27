Επιβλητική πρεμιέρα για τον Ολυμπιακό στο γυναικείο ποδόσφαιρο με δώδεκα γκολ

Η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού ξεκίνησε με τον πλέον εμφατικό τρόπο τις επίσημες υποχρεώσεις της για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Οι «ερυθρόλευκες» επικράτησαν με το εντυπωσιακό σκορ 12-0 του ΠΑΣ Αθηνών 1966, στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Β' Εθνικής κατηγορίας. Η αναμέτρηση διεξήχθη το μεσημέρι της Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου, στην έδρα του ΠΑΣ Αθηνών στη Γλυφάδα.

Η δυναμική έναρξη και η συνέχεια από την περσινή σεζόν

Μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος στη Γ' Εθνική κατηγορία, η ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του Ολυμπιακού μπήκε φουριόζα και στη Β' Εθνική. Η επιβλητική εμφάνιση των «ερυθρόλευκων» στην πρεμιέρα έδειξε τις διαθέσεις τους για το νέο πρωτάθλημα, συνεχίζοντας από εκεί που σταμάτησαν την περσινή σεζόν.

Το τελικό σκορ 12-0 αποτυπώνει πλήρως τη διαφορά δυναμικότητας μεταξύ των δύο ομάδων, με τις Πειραιώτισσες να ξεκινούν τη σεζόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η «βροχή» των τερμάτων ξεκίνησε από νωρίς, θέτοντας τις βάσεις για την ευρεία νίκη.

Το πρώτο ημίχρονο και η «βροχή» των τερμάτων

Η έναρξη του αγώνα βρήκε τον Ολυμπιακό να πιέζει από τα πρώτα λεπτά. Μόλις στο 3ο λεπτό, η Ξυλούρη άνοιξε το σκορ, κάνοντας το 0-1. Δύο λεπτά αργότερα, στο 5ο λεπτό, η Κουλουμάση σημείωσε αυτογκόλ, διαμορφώνοντας το 0-2.

Οι «ερυθρόλευκες» συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό, προσθέτοντας άλλα πέντε τέρματα μέχρι το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Συγκεκριμένα, η Τζανή σκόραρε στο 12ο λεπτό, η Πελεκούδα στο 15ο, η Λάρσον στο 18ο, η Ατάκο στο 29ο και η Μαντζανά στο 32ο λεπτό. Έτσι, το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό να προηγείται με 7-0.

Κυριαρχία και επιθετική πολυφωνία στο δεύτερο μέρος

Μετά την ανάπαυλα, ο Ολυμπιακός συνέχισε δυναμικά, πετυχαίνοντας άλλα πέντε τέρματα και διευρύνοντας το προβάδισμά του. Η Τζανή σημείωσε το δεύτερο προσωπικό της τέρμα στο 53ο λεπτό. Το 9-0 διαμορφώθηκε στο 63ο λεπτό από την Κατσάνου, ενώ λίγο αργότερα, στο 67ο λεπτό, η Βενιαμίν βρήκε δίχτυα για το 0-10.

Την επιθετική πολυφωνία του συνόλου του Τάσου Φλέγγα επιβεβαίωσαν και άλλες παίκτριες. Στο 70ο λεπτό, η Γιάννου ανέβασε τον δείκτη του σκορ, ενώ η Μυλωνά διαμόρφωσε το τελικό 0-12 στο 80ο λεπτό. Συνολικά, έντεκα διαφορετικές παίκτριες συνέβαλαν στο σκοράρισμα, με την Τζανή να είναι η μοναδική που πέτυχε δύο τέρματα.

Η σύνθεση της ομάδας και οι αλλαγές

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Τάσος Φλέγγας, παρέταξε την ομάδα με την ακόλουθη σύνθεση: Μούγιου, Λάρσον, Ματζάνα, Μυλωνά, Ξυλούρη, Ιωαννίδη, Πελεκούδα, Κολέμπα, Ατάκο, Τζανή, Βενιαμίν. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, πραγματοποιήθηκαν και πέντε αλλαγές, οι οποίες έδωσαν την ευκαιρία σε περισσότερες αθλήτριες να συμμετάσχουν στην αναμέτρηση.

Συγκεκριμένα, στο 45ο λεπτό, η Φεγγούλη αντικατέστησε τη Λάρσον, η Λόγου πήρε τη θέση της Ιωαννίδη, η Κατσάνου μπήκε στη θέση της Πελεκούδα, η Γεωργούλα αντικατέστησε την Κολέμπα και η Γιάννου πέρασε στον αγωνιστικό χώρο αντί της Τζανή. Οι αλλαγές αυτές διατήρησαν την επιθετική ορμή της ομάδας, οδηγώντας στην ολοκλήρωση της εμφατικής νίκας.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta