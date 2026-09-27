Ο Τέρι Τάρπεϊ μίλησε στο Gazzetta για τον Σπανούλη και το νέο του ξεκίνημα

Ο Τέρι Τάρπεϊ, ο 32χρονος διεθνής με τη Γαλλία γκαρντ, παραχώρησε αποκλειστική συνέντευξη στο Gazzetta, μιλώντας για τη συνεργασία του με τον Βασίλη Σπανούλη στη Μονακό. Ο παίκτης αναφέρθηκε, επίσης, στο νέο του ξεκίνημα με τη φανέλα της Παρί, καθώς και στην παρουσία πολλών Γάλλων παικτών στον Παναθηναϊκό. Στη συνέντευξη του, ο Τάρπεϊ σχολίασε και την παρουσία των Έβαν Φουρνιέ και Τομά Ερτέλ στα ελληνικά γήπεδα.

Η νέα αρχή στην Παρί και η αγωνιστική φιλοσοφία

Ο Τέρι Τάρπεϊ, έπειτα από μια δύσκολη σεζόν που διέψευσε τις αρχικά μεγάλες προσδοκίες της Μονακό, μετακόμισε στο Παρίσι και αγωνίζεται πλέον με τη φανέλα της Παρί. Η ομάδα αυτή εισέρχεται στην τρίτη της σεζόν στη EuroLeague, διατηρώντας την ίδια αγωνιστική φιλοσοφία.

Ο Γάλλος γκαρντ εξέφρασε την πεποίθησή του ότι ταιριάζει καλά σε αυτό το αγωνιστικό στυλ. «Παίζουν σε πολύ υψηλό ρυθμό, με πολύ μεγάλη ένταση, ειδικά στην άμυνα», δήλωσε. Πρόσθεσε, επίσης, ότι στην επίθεση τους αρέσει να δημιουργούν μικρά πλεονεκτήματα και να τα μετατρέπουν σε μεγαλύτερα, κάτι που τον βρίσκει σύμφωνο. Ο Τάρπεϊ τόνισε πως είναι σημαντικό να παίζει κανείς με το ένστικτό του, θεωρώντας ότι είναι καλός σε αυτό, και δήλωσε ενθουσιασμένος για την έναρξη της σεζόν τόσο στη EuroLeague όσο και στο γαλλικό πρωτάθλημα.

Η συνεργασία με τον Βασίλη Σπανούλη και το παρελθόν στη Μονακό

Ο Τέρι Τάρπεϊ αναφέρθηκε στην ευεργετική για εκείνον συνεργασία με τον κόουτς Βασίλη Σπανούλη, την οποία πλέον αφήνει στο παρελθόν. Η προηγούμενη σεζόν με τους Μονεγάσκους χαρακτηρίστηκε ως δύσκολη, καθώς διέψευσε τις αρχικά μεγάλες προσδοκίες που υπήρχαν για τη Μονακό.

Ο παίκτης είχε την ευκαιρία να συνεργαστεί με τον Έλληνα προπονητή, μια εμπειρία που όπως δήλωσε, τον βοήθησε να ξαναβρεί τον εαυτό του. Η θητεία του στη Μονακό αποτελεί πλέον μέρος του παρελθόντος, καθώς επικεντρώνεται στο νέο του ξεκίνημα στην Παρί.

Ο Παναθηναϊκός και η «γαλλική παροικία»

Ο Τάρπεϊ σχολίασε τον Παναθηναϊκό, αναφέροντας ότι είναι μια ομάδα με πολλούς Γάλλους παίκτες που γνωρίζει καλά. «Είναι ταλαντούχοι», είπε, προσθέτοντας ότι αυτή είναι η πρώτη λέξη που του έρχεται στο μυαλό, ειδικά μετά την προσθήκη του Σιλβέν Φρανσίσκο το καλοκαίρι.

Εκτίμησε ότι ο Παναθηναϊκός πρόκειται να είναι μία από τις κορυφαίες ομάδες. Ο Τάρπεϊ ανέφερε πως το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός κατέκτησε τη EuroLeague σίγουρα πλήγωσε τον Παναθηναϊκό, οπότε η ομάδα θέλει να επιστρέψει με μια καλή σεζόν και με ένα καλό γκρουπ Γάλλων παικτών. Κατέληξε λέγοντας ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια δυνατή ομάδα, οι παίκτες της οποίας ξέρουν να παίζουν μαζί και είναι γεμάτοι ταλέντο.

Οι Έβαν Φουρνιέ, Τομά Ερτέλ και η εθνική Γαλλίας

Ο Τέρι Τάρπεϊ αναφέρθηκε στους Έβαν Φουρνιέ και Τομά Ερτέλ, οι οποίοι κοσμούν τα ελληνικά γήπεδα με την παρουσία τους. Ειδικά για τον Φουρνιέ, υπενθύμισε ότι κάποια στιγμή είχε μιλήσει για το πόσο εκτιμά το παιχνίδι του Τάρπεϊ χωρίς την μπάλα.

Ο Τάρπεϊ, μαζί με τον Φουρνιέ και τον Ρούντι Γκομπέρ, αποτελούν τους βετεράνους της γαλλικής εθνικής ομάδας. Ο ίδιος θυμήθηκε την αρχή του στην εθνική Γαλλίας, όταν ήταν ο «καινούργιος» στην ομάδα, κάνοντας το ντεμπούτο του σε ηλικία 27 ή 28 ετών. Τότε, όπως είπε, έπρεπε να βρει τον τρόπο να κερδίσει χρόνο συμμετοχής.

Η αγάπη για τον Ζινεντίν Ζιντάν

Ο Τέρι Τάρπεϊ δεν έκρυψε τη μεγάλη του αγάπη για τον θρυλικό Γάλλο ποδοσφαιριστή και νυν προπονητή, Ζινεντίν Ζιντάν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta