«Σπάρταθλον»: Ο Τάμας Μπόντις νικητής με ρεκόρ διαδρομής, δεύτερος ο Φώτης Ζησιμόπουλος

Ο Ούγγρος αθλητής Τάμας Μπόντις αναδείχθηκε νικητής στον ιστορικό αγώνα υπεραπόστασης «Σπάρταθλον», σημειώνοντας παράλληλα νέο ρεκόρ διαδρομής. Ο κορυφαίος Έλληνας ultra runner, Φώτης Ζησιμόπουλος, τερμάτισε στη δεύτερη θέση. Στον αγώνα των γυναικών, η Δέσποινα Σημανταράκου έγραψε ιστορία, καθώς έγινε η πρώτη Ελληνίδα που κατέκτησε την κορυφή.

Ο θρίαμβος του Μπόντις και το νέο ρεκόρ διαδρομής

Ο Τάμας Μπόντις κάλυψε τα 244,7 χιλιόμετρα της διαδρομής, από την Αθήνα μέχρι το άγαλμα του Λεωνίδα στη Σπάρτη, σε έναν εντυπωσιακό χρόνο 19 ωρών, 40 λεπτών και 51 δευτερολέπτων. Αυτή η επίδοση αποτελεί νέο ρεκόρ διαδρομής, βελτιώνοντας το προηγούμενο που κατείχε ο Φώτης Ζησιμόπουλος από το 2023, με χρόνο 19 ωρών, 55 λεπτών και 2 δευτερολέπτων.

Για τον Ούγγρο αθλητή, αυτή ήταν η δεύτερη νίκη του στο «Σπάρταθλον», καθώς είχε ξανακερδίσει τον αγώνα το 2019, με χρόνο 23 ωρών, 28 λεπτών και 37 δευτερολέπτων. Η φετινή του επίδοση σταμάτησε το σερί των τεσσάρων διαδοχικών νικών του Φώτη Ζησιμόπουλου, ο οποίος είχε επικρατήσει από το 2021 έως το 2024.

Η προσπάθεια του Φώτη Ζησιμόπουλου

Ο Φώτης Ζησιμόπουλος, ο Αγρινιώτης ultra runner, επέστρεψε στον αγώνα μετά το περσινό διάλειμμα, δίνοντας τη δική του μάχη. Μαζί με τον Μπόντις, ξεχώρισαν από τα πρώτα χιλιόμετρα της διαδρομής, προσφέροντας έναν συναρπαστικό αγώνα.

Ο Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε στη δεύτερη θέση με χρόνο 20 ωρών, 32 λεπτών και 41 δευτερολέπτων. Ο κόσμος στη Σπάρτη περίμενε τον αθλητή του Δημήτρη Κασίμη και τον αποθέωσε, αναγνωρίζοντας την προσφορά του στον ιστορικό αγώνα.

Η εκκίνηση και οι χρόνοι τερματισμού

Συνολικά 403 δρομείς είχαν δηλώσει συμμετοχή στην τιτάνια αυτή προσπάθεια. Η εκκίνηση δόθηκε μπροστά από το Ηρώδειο, στις 07:00 το πρωί του Σαββάτου, 26 Σεπτεμβρίου.

Ο πρώτος δρομέας, Τάμας Μπόντις, τερμάτισε στην πόλη της Λακωνίας στις 2:40 το πρωί της Κυριακής, 27 Σεπτεμβρίου. Ο Φώτης Ζησιμόπουλος έφτασε στο άγαλμα του Λεωνίδα στις 03:32 την ίδια ημέρα. Ο μέγιστος χρόνος τερματισμού για τους συμμετέχοντες στον αγώνα φτάνει τις 36 ώρες.

Ελληνικές διακρίσεις και η ιστορία της Δέσποινας Σημανταράκου

Στην τρίτη θέση στους άνδρες τερμάτισε ο Φινλανδός Τόμι Ρονκάινεν, με χρόνο 21 ωρών, 25 λεπτών και 36 δευτερολέπτων. Πέρα από τους πρώτους, υπήρξαν και άλλες σημαντικές ελληνικές παρουσίες σε χρόνους κάτω των 24 ωρών. Ο Γιώργος Λογοθέτης κατέλαβε την πέμπτη θέση, ο Αλέξανδρος Καρύκας την έβδομη, και ο Άγγελος Ζιάκας την ενδέκατη.

Στον αγώνα των γυναικών, η Δέσποινα Σημανταράκου, ηλικίας 34 ετών, έγραψε τη δική της ιστορία. Έγινε η πρώτη Ελληνίδα που κατέκτησε την πρώτη θέση στο «Σπάρταθλον», τερματίζοντας σε 24 ώρες, 45 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα. Αυτός ο χρόνος την έφερε επίσης στη 13η θέση της γενικής κατάταξης.

Η Σημανταράκου συνέτριψε την ατομική της επίδοση, βελτιώνοντας σημαντικά τον περσινό της χρόνο (25 ώρες, 37 λεπτά και 44 δευτερόλεπτα), οπότε είχε καταλάβει τη δεύτερη θέση. Η φετινή της επίδοση αποτελεί την πέμπτη κορυφαία επίδοση σε επίπεδο γυναικών στον αγώνα. Στη δεύτερη θέση στις γυναίκες τερμάτισε η Τσέχα Ράντκα Τσουρανόβα με 26 ώρες, 5 λεπτά και 56 δευτερόλεπτα, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε η Ελληνίδα Λεμονιά Παναγιώτου με 26 ώρες, 58 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta