Η ελληνική σκοποβολή κωφών με ιστορικό χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα

Με ένα ιστορικό χάλκινο μετάλλιο και μία σημαντική έκτη θέση, η ελληνική αποστολή ολοκλήρωσε με επιτυχία τη συμμετοχή της στο 16ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Σκοποβολής Κωφών. Η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στο Νόβισαντ της Σερβίας και διεξήχθη από τις 20 έως τις 25 Σεπτεμβρίου. Η Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών (ΕΟΑΚ) αποτιμά θετικά την παρουσία, θεωρώντας την ένα σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη του αθλήματος στην Ελλάδα.

Το ιστορικό χάλκινο μετάλλιο

Το χάλκινο μετάλλιο κατακτήθηκε στο ομαδικό αγώνισμα του αεροβόλου πιστολιού Ανδρών, αποτελώντας ένα ιστορικό επίτευγμα για την ελληνική σκοποβολή κωφών. Είναι το πρώτο μετάλλιο που κατακτά η χώρα μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο συγκεκριμένο άθλημα. Την ομάδα που έφερε αυτό το σημαντικό αποτέλεσμα αποτελούσαν οι αθλητές Κωνσταντίνος Εξαρχάκος, Ανδρέας Παναγιωτούλης και Ευστράτιος Συβρής.

Οι τρεις αθλητές σημείωσαν επίδοση 1541/1200, εξασφαλίζοντας την τρίτη θέση στο βάθρο. Αυτή η διάκριση προσδίδει ικανοποίηση και αυτοπεποίθηση στην ελληνική αποστολή, ενισχύοντας τη διάθεση για ακόμη μεγαλύτερη εξέλιξη και επιτυχίες στις μελλοντικές διοργανώσεις.

Η αξία της έκτης θέσης και η πρωτοεμφανιζόμενη αθλήτρια

Πέρα από το χάλκινο μετάλλιο, ιδιαίτερη αξία έχει και η έκτη θέση που κατέκτησε η ελληνική ομάδα στο μικτό αγώνισμα του αεροβόλου τουφεκιού. Σε αυτό το αγώνισμα συμμετείχαν ο Ευστράτιος Συβρής, ο οποίος συνέβαλε και στο ομαδικό μετάλλιο, και η Δέσποινα Κούβαρη.

Για τη Δέσποινα Κούβαρη, η συμμετοχή της στο πρωτάθλημα της Σερβίας είχε έναν ξεχωριστό συμβολισμό. Αποτέλεσε την πρώτη της εμφάνιση σε διεθνείς αγώνες, μόλις έναν χρόνο μετά την έναρξη της ενασχόλησής της με τη σκοποβολή. Η επίδοση αυτή, σε συνδυασμό με την προσωπική της πορεία, αναδεικνύει την αγωνιστική προοπτική των Ελλήνων αθλητών.

Η ελληνική αποστολή και οι συμμετοχές

Στο 16ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Σκοποβολής Κωφών, που διεξήχθη στο Νόβισαντ από τις 20 έως τις 25 Σεπτεμβρίου, συμμετείχαν συνολικά 13 χώρες. Ο αριθμός των αθλητών και αθλητριών που έλαβαν μέρος ανήλθε στους 65 στα ατομικά αγωνίσματα, ενώ 17 συμμετοχές υπήρξαν στα μικτά αγωνίσματα τουφεκιού και πιστολιού.

Την ελληνική αποστολή συγκρότησαν πέντε αθλητές και αθλήτριες: οι Ανδρέας Παναγιωτούλης, Κωνσταντίνος Εξαρχάκος, Ευστράτιος Συβρής, Όλγα Μπόκαρη και Δέσποινα Κούβαρη. Αρχηγός της αποστολής ήταν ο Βασίλειος Χάγιας, ενώ τον ρόλο του Ομοσπονδιακού προπονητή σκοποβολής είχε ο Νικόλαος Βουδούρης.

Θετικός απολογισμός και μελλοντικοί στόχοι

Ο Ομοσπονδιακός προπονητής σκοποβολής, Νίκος Βουδούρης, έκανε τον δικό του απολογισμό, τονίζοντας τη σημασία τόσο των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων όσο και της προοπτικής που δημιουργείται για το μέλλον. Ο κ. Βουδούρης δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «Ολοκληρώσαμε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Νόβισαντ με μια παρουσία που, σύμφωνα με τις θέσεις και τη συνολική εικόνα της ομάδας, είναι παραπάνω από θετική».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «Το χάλκινο μετάλλιο στο ομαδικό του αεροβόλου πιστολιού Ανδρών είναι ιστορικό για την ελληνική σκοποβολή Κωφών και αποτελεί μια σημαντική παρακαταθήκη για τη συνέχεια». Επιπλέον, εξέφρασε την ιδιαίτερη χαρά του για την έκτη θέση στο μικτό του αεροβόλου τουφεκιού, με τον Ευστράτιο Συβρή και τη Δέσποινα Κούβαρη. Η ΕΟΑΚ βλέπει τη συγκεκριμένη συμμετοχή ως ένα ακόμη βήμα στην προσπάθεια ανάπτυξης και εδραίωσης της ελληνικής σκοποβολής κωφών, με το βλέμμα στραμμένο ήδη προς το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027 και τους Deaflympics «Αθήνα 2029».

Με πληροφορίες από: Gazzetta