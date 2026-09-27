Ο Μπάντι Χιλντ συνεχίζει την πορεία του στο ΝΒΑ με μεταγραφή στους Μπουλς

Ο Μπάντι Χιλντ, ένας από τους πιο αναγνωρισμένους σουτέρ τριών πόντων στο ΝΒΑ, αλλάζει για άλλη μια φορά φανέλα, καθώς μετακινείται στους Σικάγο Μπουλς. Ο Μπαχαμέζος γκαρντ, ο οποίος αναζητά το «λιμάνι» του, ελπίζει να βρει τη σταθερότητα που του λείπει στην ομάδα του Σικάγο.

Η νέα μεταγραφή στους Μπουλς

Στο πλαίσιο αυτής της μεταγραφής, οι Μπουλς έστειλαν τον Ρομπ Ντίλινγχαμ στους Χόρνετς. Σε αντάλλαγμα, απέκτησαν τον Μπάντι Χιλντ, μαζί με ένα χρηματικό ποσό. Με αυτή την κίνηση, οι «ταύροι» ενισχύουν σημαντικά το ρόστερ τους με έναν παίκτη που θεωρείται από τους κορυφαίους εκτελεστές τριών πόντων στη λίγκα τα τελευταία χρόνια.

Η προσθήκη του Χιλντ αναμένεται να δώσει νέα δυναμική στην επίθεση των Μπουλς, καθώς ο παίκτης φημίζεται για την ικανότητά του να σκοράρει από μακρινή απόσταση. Ο ίδιος ο Χιλντ εκφράζει την ελπίδα ότι αυτή τη φορά θα καταφέρει να «κολλήσει» σε μια ομάδα, κάτι που δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα στην καριέρα του.

Η πορεία του Χιλντ στο ΝΒΑ

Η καριέρα του Μπάντι Χιλντ χαρακτηρίζεται από συχνές αλλαγές ομάδων. Συγκεκριμένα, ο Μπαχαμέζος σουτέρ έχει αλλάξει συνολικά έξι ομάδες μέσα σε δέκα χρόνια. Ακόμη πιο ενδεικτικό της αστάθειας αυτής είναι το γεγονός ότι έχει αγωνιστεί σε πέντε διαφορετικές ομάδες τα τελευταία πέντε χρόνια.

Ο μέγιστος χρόνος που έχει περάσει σε μία και μόνο ομάδα είναι τα τέσσερα έτη, τα οποία αγωνίστηκε για λογαριασμό των Σακραμέντο Κινγκς. Αυτή η συνεχής αναζήτηση για μια ομάδα στην οποία θα μπορέσει να στεριώσει αποτελεί ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο στην πορεία του στο ΝΒΑ.

Ιστορικά ρεκόρ στα τρίποντα

Παρά τις συχνές μετακινήσεις του, ο Μπάντι Χιλντ έχει αφήσει το στίγμα του στην ιστορία του ΝΒΑ χάρη στην εξαιρετική του ικανότητα στα τρίποντα. Στις 9 Φεβρουαρίου του 2020, ο Χιλντ πραγματοποίησε μια αξέχαστη εμφάνιση με τη φανέλα των Κινγκς, πετυχαίνοντας εννέα τρίποντα σε δέκα προσπάθειες, καθαρίζοντας ουσιαστικά τον αγώνα απέναντι στους Σαν Αντόνιο Σπερς.

Εκείνη τη βραδιά, ο Μπαχαμέζος γκαρντ έγραψε ιστορία, καθώς έφτασε τα 800 τρίποντα σε μόλις 296 αγώνες. Με αυτό το επίτευγμα, έγινε ο παίκτης που έφτασε ταχύτερα σε αυτόν τον αριθμό, ξεπερνώντας ακόμα και τον Στεφ Κάρι, ο οποίος χρειάστηκε 305 αγώνες για να φτάσει το ίδιο νούμερο. Αυτό υπογραμμίζει τον απίθανο τρόπο εκτέλεσης του Χιλντ, ο οποίος διαθέτει ένα τρομερά γρήγορο release, καθιστώντας τον δύσκολο στο μαρκάρισμα.

Η θέση του στη λίστα των κορυφαίων

Η αποτελεσματικότητα του Μπάντι Χιλντ στα τρίποντα τον έχει φέρει σε περίοπτη θέση στις ιστορικές λίστες του ΝΒΑ. Αυτή τη στιγμή, βρίσκεται στην 15η θέση της λίστας των παικτών με τα περισσότερα τρίποντα στην ιστορία της λίγκας. Έχει βρει στόχο συνολικά 2.201 φορές από την γραμμή των τριών πόντων.

Με βάση τον ρυθμό του και την ικανότητά του, αναμένεται ότι δεν θα αργήσει η στιγμή που θα εισέλθει στην πρώτη δεκάδα των κορυφαίων σουτέρ τριών πόντων όλων των εποχών. Η συνέπεια στην εκτέλεση και η μεγάλη του ευστοχία τον καθιστούν έναν από τους πιο παραγωγικούς σουτέρ της γενιάς του.

Η ευκαιρία στο Σικάγο

Αυτό που φαίνεται να λείπει από την καριέρα του Μπάντι Χιλντ είναι η ευκαιρία να στεριώσει σε μια ομάδα, να γίνει αναπόσπαστο μέλος της και να παλέψει για την κατάκτηση ενός πρωταθλήματος. Στους Μπουλς, οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει αρκετές αλλαγές φέτος, ο Χιλντ θα έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει αυτή την ευκαιρία.

Πολλοί φίλαθλοι ενδεχομένως να θυμούνται τα εννέα τρίποντα που πέτυχε στα playoffs του 2025 απέναντι στους Ρόκετς, δείχνοντας την ικανότητά του να «ζεσταίνεται» και να σκοράρει ασταμάτητα. Στο Σικάγο, ο Χιλντ θα συναντήσει και έναν άλλο εξαιρετικό σουτέρ που αγωνίζεται στην ίδια θέση, τον Νόρμαν Πάουελ, δημιουργώντας ένα ενδιαφέρον δίδυμο στην περιφέρεια.

Με πληροφορίες από: Gazzetta