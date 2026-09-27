Το ποδόσφαιρο ξεφτίλισε την προπαγάνδα σε βάρος της ΑΕΚ

Όπως συμβαίνει συχνά στη ζωή, έτσι και στο ποδόσφαιρο, τα γεγονότα τείνουν να επαναλαμβάνονται, φέρνοντας στο φως αλήθειες που ενδεχομένως είχαν παραβλεφθεί. Μια πρόσφατη φάση σε διεθνή αναμέτρηση έφερε σε δύσκολη θέση ένα ολόκληρο σύστημα που, όπως υποστηρίζεται, λειτούργησε με συγκεκριμένο στόχο σε βάρος της ΑΕΚ. Η περίπτωση του πέναλτι που κέρδισε ο Λούκα Γιόβιτς στον αγώνα της πρωταθλήτριας με τον Βόλο στη Μαγνησία είχε προκαλέσει έντονη συζήτηση και αντιδράσεις.

Η φάση του Λούκα Γιόβιτς και η «προπαγάνδα»

Η φάση του πέναλτι που κέρδισε ο Λούκα Γιόβιτς στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Βόλο στη Μαγνησία αποτέλεσε το επίκεντρο μιας εκτεταμένης προπαγάνδας. Σύμφωνα με τον Γιώργο Τσακίρη, στήθηκαν ολόκληρες εκπομπές και δόθηκαν εντολές επίθεσης σε «φερέφωνα» με σκοπό να παρουσιαστεί μια δήθεν εύνοια του Δικέφαλου.

Αυτές οι τακτικές χαρακτηρίζονται ως διαχρονικά γνωστές και αναμενόμενες για όσους βρίσκονται στον χώρο και γνωρίζουν πρόσωπα και καταστάσεις. Ο στόχος ήταν να «ποτιστεί» το μυαλό τόσο της ΚΕΔ όσο και της κοινής γνώμης, ώστε να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι η Ένωση ευνοήθηκε, παρά το γεγονός ότι στον συγκεκριμένο αγώνα προηγήθηκαν και ακολούθησαν αποφάσεις που χαρακτηρίζονται ως «σκανδαλώδεις» σε βάρος των κιτρινόμαυρων.

Σκανδαλώδεις αποφάσεις σε βάρος της ΑΕΚ

Πέρα από τη φάση του Λούκα Γιόβιτς, στον αγώνα της ΑΕΚ με τον Βόλο υπήρξαν και άλλες κρίσιμες στιγμές που, όπως αναφέρεται, λειτούργησαν σε βάρος της πρωταθλήτριας ομάδας. Αυτές οι αποφάσεις ενίσχυσαν την αίσθηση ότι η ΑΕΚ βρέθηκε αντιμέτωπη με μια σειρά ατυχών ή αμφιλεγόμενων διαιτητικών κρίσεων, οι οποίες επηρέασαν την εξέλιξη του αγώνα.

Οι συγκεκριμένες φάσεις, σύμφωνα με την ίδια πηγή, δεν εξετάστηκαν με την απαιτούμενη προσοχή ή, στην περίπτωση που εξετάστηκαν, τα αποτελέσματα αυτής της εξέτασης δεν έγιναν γνωστά στο ευρύ κοινό. Αυτό δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με τη διαφάνεια και την ορθότητα των διαιτητικών αποφάσεων κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Το ακυρωθέν πέναλτι του Μεντίλ

Μία από τις «σκανδαλώδεις» αποφάσεις που τονίζονται είναι η στέρηση ενός καταφανέστατου πέναλτι για την ΑΕΚ στο 48ο λεπτό του αγώνα. Η παράβαση αφορούσε ένα «χερούκλα» του ποδοσφαιριστή Μεντίλ, ενέργεια που, σύμφωνα με τους κανονισμούς, έπρεπε να τιμωρηθεί με πέναλτι.

Επιπλέον, ο Μεντίλ είχε ήδη αντικρίσει κίτρινη κάρτα στο 27ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο κανονισμός είναι ξεκάθαρος σε περιπτώσεις παράβασης για πέναλτι με χέρι, καθώς προβλέπει και τιμωρία με κίτρινη κάρτα για τον ποδοσφαιριστή που το διέπραξε. Συνεπώς, η παράβαση αυτή θα έπρεπε να οδηγήσει και στην αποβολή του αντιπάλου παίκτη, κάτι που δεν συνέβη.

Το οφσάιντ στο γκολ του Βόλου

Μια ακόμη επίμαχη φάση που αναφέρεται είναι το ξεκάθαρο οφσάιντ του Κάργα στο γκολ ισοφάρισης που πέτυχαν οι γηπεδούχοι. Παρά την εμφανή παράβαση, η φάση δεν εξετάστηκε καν, ή τουλάχιστον δεν υπήρξε καμία ένδειξη ότι έγινε έλεγχος, ούτε δόθηκαν σχετικές πληροφορίες.

Σε αντίθεση με άλλες περιπτώσεις, όπως η φάση του δεύτερου γκολ του Γιόβιτς, όπου προβλήθηκε ότι δεν υπήρχε οφσάιντ, στην περίπτωση του γκολ του Βόλου δεν υπήρξε καμία σχετική ενημέρωση ή οπτική επιβεβαίωση εξέτασης. Αυτή η ασυμφωνία στον τρόπο χειρισμού των φάσεων ενισχύει τα ερωτήματα σχετικά με την αντικειμενικότητα των αποφάσεων.

Η σύγκριση με τον αγώνα Αγγλίας – Ισπανίας

Η πρόσφατη αναμέτρηση της Αγγλίας με την Ισπανία, που διεξήχθη χθες, έφερε στην επιφάνεια μια παρόμοια φάση πέναλτι, η οποία, όπως υποστηρίζεται, «ξεφτίλισε» όσους είχαν ασκήσει κριτική στην ΑΕΚ. Η φάση αφορούσε τον Μπέλινγκχαμ και τον Ρόντρι, με την ομοιότητά της να είναι αξιοσημείωτη με αυτή του Λούκα Γιόβιτς.

Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με τον Γιώργο Τσακίρη, εκθέτει όσους κρίνουν τις φάσεις χωρίς να γνωρίζουν τους κανονισμούς ή να έχουν τη δυνατότητα να τους μελετήσουν. Αναγνωρίζεται η πιθανότητα κάποιος να θεωρήσει ότι δεν πρόκειται για πέναλτι, υποστηρίζοντας ότι ο επιτιθέμενος παίκτης επιδιώκει την επαφή με τον αμυνόμενο, άποψη που μπορεί να εφαρμοστεί τόσο στην περίπτωση του διεθνούς Σέρβου φορ της ΑΕΚ όσο και στην αντίστοιχη του Μπέλινγκχαμ. Ωστόσο, η σύγκριση των δύο φάσεων αναδεικνύει την υποκρισία και την προκατάληψη που υπήρξε στην κριτική κατά της ΑΕΚ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta