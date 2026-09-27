Η Mercedes έγινε ο πιο επιτυχημένος κατασκευαστής κινητήρων στη Formula 1

Η Mercedes F1 κατέκτησε μία ιστορική πρωτιά στο Grand Prix Αζερμπαϊτζάν, καθώς εξασφάλισε την κορυφή σε μία ιδιαίτερα σημαντική λίστα της Formula 1. Με τη νίκη αυτή, η γερμανική εταιρεία έφτασε τις 252 νίκες ως κατασκευαστής κινητήρων, ξεπερνώντας τη Ferrari και ανεβαίνοντας μόνη στην πρώτη θέση του σχετικού πίνακα. Η επιτυχία αυτή σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Το νέο ρεκόρ και η πορεία προς την κορυφή

Η νίκη του Τζορτζ Ράσελ στο Grand Prix Αζερμπαϊτζάν είχε ιστορική σημασία, όχι μόνο για τον ίδιο και τη Mercedes F1, αλλά και για την πορεία της εταιρείας ως κατασκευαστή κινητήρων. Με την επιτυχία στους δρόμους του Μπακού, η Mercedes έφτασε τις 252 νίκες ως κατασκευαστής κινητήρων στη Formula 1.

Αυτή η επίδοση την έφερε για πρώτη φορά μόνη στην κορυφή της σχετικής λίστας. Μέχρι τον προηγούμενο αγώνα, Mercedes και Ferrari μοιράζονταν το ρεκόρ με 251 νίκες η καθεμία. Η ισοφάριση είχε επιτευχθεί με την επιτυχία του Κίμι Αντονέλι στην Ισπανία, πριν ο Ράσελ κάνει το επόμενο βήμα στο Αζερμπαϊτζάν.

Η μακρά ιστορία της Ferrari και το προηγούμενο ρεκόρ

Η Ferrari παραμένει η μοναδική ομάδα που έχει συμμετάσχει σε κάθε σεζόν του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος από το 1950. Για μεγάλο μέρος της ιστορίας της Formula 1, αποτελούσε το απόλυτο σημείο αναφοράς και στις νίκες κινητήρων, διατηρώντας το ρεκόρ για δεκαετίες.

Το σύνολο των νικών της βρίσκεται πλέον στις 251. Από αυτές, οι 250 έχουν επιτευχθεί από μονοθέσια της ίδιας της Ferrari. Η μοναδική νίκη με κινητήρα της Scuderia από διαφορετική ομάδα ήρθε στο Grand Prix Ιταλίας του 2008, όταν ο Σεμπάστιαν Φέτελ χάρισε στην Toro Rosso την πρώτη νίκη της ιστορίας της.

Τα πρώτα βήματα της Mercedes στη Formula 1

Η πορεία της Mercedes ήταν πολύ διαφορετική. Η πρώτη της νίκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ήρθε στο Grand Prix Γαλλίας του 1954, όταν ο Χουάν Μανουέλ Φάντζιο κέρδισε στο Reims με τη Mercedes-Benz W196.

Αυτή η νίκη σημειώθηκε στην πρώτη κιόλας εμφάνιση του γερμανικού κατασκευαστή σε Grand Prix της Formula 1. Μετά την αποχώρησή της στο τέλος του 1955, η Mercedes χρειάστηκε περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες για να επιστρέψει στις νίκες.

Η επιστροφή και η συνεργασία με τη McLaren

Μετά την αποχώρησή της, η Mercedes χρειάστηκε περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες για να επιστρέψει στις νίκες. Αυτή τη φορά το έκανε ως προμηθευτής κινητήρων της McLaren, με τον Ντέιβιντ Κούλθαρντ να επικρατεί στο Grand Prix Αυστραλίας του 1997 και να σημειώνει την πρώτη νίκη μονοθεσίου με κινητήρα Mercedes από το 1955.

Η συνεργασία με τη McLaren Racing αποτέλεσε το θεμέλιο της σύγχρονης επιτυχίας της Mercedes. Οι τίτλοι του Μίκα Χάκινεν το 1998 και το 1999, αλλά και εκείνος του Λιούις Χάμιλτον το 2008, πρόσθεσαν δεκάδες νίκες στο ενεργητικό της εταιρείας. Ακολούθησε η Brawn GP το 2009, η οποία κατέκτησε και τα δύο πρωταθλήματα με κινητήρες Mercedes.

Η κυριαρχία της υβριδικής εποχής και οι νέες προκλήσεις

Η εταιρεία επέστρεψε ως πλήρης εργοστασιακή ομάδα το 2010. Η μεγάλη εκτόξευση ήρθε με την υβριδική εποχή από το 2014. Η εργοστασιακή Mercedes κυριάρχησε για χρόνια, με τους Λιούις Χάμιλτον, Νίκο Ρόσμπεργκ και Βάλτερι Μπότας να συνεισφέρουν μεγάλο αριθμό νικών.

Παράλληλα, οι κινητήρες της συνέχισαν να χρησιμοποιούνται από πελατειακές ομάδες. Η McLaren επέστρεψε στους κινητήρες Mercedes το 2021 και συνέβαλε ξανά στην αύξηση του συνολικού αριθμού. Το 2026, η νέα γενιά μονάδων ισχύος έφερε τη γερμανική εταιρεία ξανά στο επίκεντρο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta