Ο Ινάκι Πένια και το πρώτο του παράσημο στον Παναθηναϊκό

Ο Ισπανός τερματοφύλακας Ινάκι Πένια έχει ήδη καταφέρει να ράψει το πρώτο του παράσημο στην στολή του, αναδεικνυόμενος σε σημαντικό κομμάτι της αμυντικής γραμμής του Παναθηναϊκού. Η παρουσία του κάτω από τα δοκάρια έχει φέρει σταθερότητα, κάτι που έλειπε από την ομάδα σε προηγούμενες περιόδους. Ο Νίκος Αθανασίου αναλύει τα πρώτα δείγματα γραφής του Πένια, ο οποίος δείχνει να κάνει τις δουλειές που πρέπει σε πολύ καλό επίπεδο.

Η άφιξη του Πένια και η επιλογή του «τριφυλλιού»

Ο Ινάκι Πένια βρέθηκε εξαρχής στην κορυφή της μικρής λίστας των υποψηφίων τερματοφυλάκων για τον Παναθηναϊκό. Η ομάδα τον απέκτησε έναντι 2.75 εκατομμυρίων ευρώ, φέρνοντας στο ρόστερ της έναν κίπερ που πριν από δύο χρόνια ήταν βασικός στη Μπαρτσελόνα. Η επιλογή του Πένια βασίστηκε κυρίως στην ικανότητά του με την μπάλα στα πόδια, ένα χαρακτηριστικό που αναζητούσε ο τεχνικός διευθυντής.

Ως δεύτερη επιλογή για τη θέση του τερματοφύλακα είχε ξεχωρίσει ο Ντιάντ Ραμάι, τον οποίο ο κόουτς γνώριζε άριστα από την κοινή τους συνύπαρξη στη Κοπεγχάγη. Ο Ραμάι ανήκει στη Ντόρντμουντ και φέτος παραχωρήθηκε εκ νέου δανεικός στον δανέζικο σύλλογο, μετά την περσινή του παρουσία στη Χαϊντεχάιμ.

Τα πρώτα δείγματα γραφής του Ισπανού πορτιέρε

Στα πρώτα 13 ματς της σεζόν, ο Ινάκι Πένια ξεκίνησε σε όλα, καθώς ο Τζέικομπ Νίστρουπ επιθυμούσε να χτίσει πράγματα που δεν πρόλαβε το καλοκαίρι. Ο Ισπανός πορτιέρε έχει καταφέρει να σώσει την ομάδα του από 1.37 περισσότερα τέρματα, κάνοντας μεγάλη διαφορά. Συγκεκριμένα, ο Πένια βρίσκεται στο -1.37 (11.37xCGoals-10Goals), γεγονός που υποδηλώνει την αποτελεσματικότητά του.

Η παρουσία του Πένια έχει προσφέρει ασφάλεια στην αμυντική γραμμή του «τριφυλλιού», με τους συμπαίκτες του να νιώθουν μεγαλύτερη σιγουριά. Η ικανότητά του να διαχειρίζεται την πίεση και να παίρνει σωστές αποφάσεις, ειδικά με την μπάλα στα πόδια, τον έχει καταστήσει ένα σημαντικό γρανάζι στη λειτουργία της ομάδας.

Η περίοδος πριν τον Πένια: Η αποχώρηση του Μπρινιόλι

Πριν την άφιξη του Ινάκι Πένια, ο Παναθηναϊκός αντιμετώπιζε αρκετά προβλήματα κάτω από τα δοκάρια. Η ταλαιπωρία αυτή ξεκίνησε από την εποχή που ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι αποφάσισε να τιμωρήσει τον Παναθηναϊκό. Η απόφαση αυτή του Μπρινιόλι σχετιζόταν με την προσέγγιση του τότε τεχνικού διευθυντή για την ανανέωση του συμβολαίου του, η οποία χαρακτηρίστηκε ως σεμιναριακού επιπέδου σε ανθρώπινο και επαγγελματικό επίπεδο.

Οι προηγούμενοι τερματοφύλακες και οι προκλήσεις

Μετά την αποχώρηση του Μπρινιόλι, τη θέση κάτω από τα δοκάρια ανέλαβε ο Μπαρτ Ντραγκόφσκι. Ο Πολωνός κίπερ είχε σπουδαίες βραδιές, ιδιαίτερα σε μεγάλες καλοκαιρινές προκρίσεις, όπως αυτές με τη Λανς και τη Σαχτάρ. Επίσης, ξεχώρισε σε διαδικασίες πέναλτι, όπως η αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο για το Κύπελλο Ελλάδος.

Ωστόσο, ο Ντραγκόφσκι δεν διέθετε το βασικότερο, δηλαδή τη διάρκεια και τη σταθερότητα. Η άμυνα δεν ένιωθε ασφάλεια με την παρουσία του, ενώ όταν η μπάλα ακουμπούσε στα πόδια του, παρατηρούνταν ανασφάλεια, κακές επιλογές, βιαστικές αποφάσεις και απώλεια κατοχής και ψυχραιμίας. Ειδικά μετά το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό και την αποβολή του, ο Πολωνός κίπερ «χάθηκε», καθώς δεν μπορούσε να διαχειριστεί την πίεση, παρά το γεγονός ότι ήταν ένας καλός τερματοφύλακας, όχι όμως για ομάδα πρωταθλητισμού.

Ο διάδοχός του, Αλμπάν Λαφόν, προσέφερε πράγματα με την μπάλα στα πόδια, ολοκληρώνοντας τη σεζόν με θετικό πρόσημο για την βασική του δουλειά στην υπεράσπιση της εστίας (40xConcededGoals-38 conceded Goals). Η έλευση όμως του Τζέικομπ Νίστρουπ και η απόφαση για απόκτηση τερματοφύλακα που θα είναι ειδικός στην πρώτη φάση της επιθετικής ανάπτυξης (build up) οδήγησε στη μεταγραφή βασικού κίπερ και την αποχώρηση του Γάλλου άσου, ο οποίος είναι βασικός μέχρι στιγμής στην Αμέντ του Μπέσνικ Χάσι, μια ευχάριστη έκπληξη του τουρκικού πρωταθλήματος.

Η φιλοσοφία του Νίστρουπ και οι απαιτήσεις

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ είχε σαφή προσανατολισμό όσον αφορά τον τερματοφύλακα που επιθυμούσε για τον Παναθηναϊκό. Στη μικρή λίστα των ανθρώπων του «τριφυλλιού», οι τρεις τερματοφύλακες που είχαν ξεχωρίσει ήταν πρωτίστως εξαιρετικοί με την μπάλα στα πόδια. Αυτή η φιλοσοφία, που επικεντρώνεται στην πρώτη φάση της επιθετικής ανάπτυξης, ήταν καθοριστική για την επιλογή του Ινάκι Πένια.

Η απόφαση του Νίστρουπ να χτίσει πράγματα που δεν πρόλαβε το καλοκαίρι, οδήγησε τον Ισπανό τερματοφύλακα να ξεκινήσει και στα 13 πρώτα ματς της σεζόν. Η επιμονή σε αυτή την προσέγγιση δείχνει την εμπιστοσύνη του προπονητή στις ικανότητες του Πένια και στην συμβολή του στην συνολική λειτουργία της ομάδας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta