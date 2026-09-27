Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ: Η τελευταία φορά που αναμετρήθηκαν για έναν τίτλο

Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ βρίσκονται σήμερα, 27 Σεπτεμβρίου, αντιμέτωποι στον τελικό του Stoiximan Super Cup, διεκδικώντας τον πρώτο τίτλο της φετινής σεζόν. Η αναμέτρηση αυτή φέρνει στην επιφάνεια μνήμες από την τελευταία φορά που οι δύο ιστορικοί σύλλογοι συναντήθηκαν σε τελική φάση για την κατάκτηση ενός τροπαίου στην Ελλάδα.

Η προηγούμενη φορά που Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ αναμετρήθηκαν με φόντο έναν τίτλο ήταν το μακρινό 1994, δηλαδή πριν από 32 χρόνια. Τότε, οι δύο ομάδες είχαν φτάσει στον πέμπτο τελικό του πρωταθλήματος της Α1, σε μια σειρά αγώνων που είχε καθηλώσει το φίλαθλο κοινό.

Ο πέμπτος τελικός του πρωταθλήματος του 1994

Συγκεκριμένα, η τελευταία τελική αναμέτρηση μεταξύ Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ για την κατάκτηση ενός τίτλου στην Ελλάδα έλαβε χώρα στις 24 Μαΐου του 1994. Οι δύο ομάδες συναντήθηκαν στον 5ο τελικό του πρωταθλήματος της Α1, με το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ) να φιλοξενεί το καθοριστικό αυτό παιχνίδι.

Σε εκείνον τον αγώνα, ο Ολυμπιακός, με προπονητή τον Γιάννη Ιωαννίδη, αντιμετώπισε τον ΠΑΟΚ, του οποίου την τεχνική ηγεσία είχε ο Σούλης Μαρκόπουλος. Η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε με επικράτηση του Ολυμπιακού με σκορ 70-65, γεγονός που του εξασφάλισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος με συνολικό σκορ 3-2 στη σειρά των τελικών.

Η πορεία των ομάδων προς τον πέμπτο τελικό

Η σειρά των τελικών του 1994 είχε ξεκινήσει με τον Ολυμπιακό να παίρνει το προβάδισμα, κερδίζοντας τον πρώτο αγώνα με σκορ 81-66. Ωστόσο, ο ΠΑΟΚ αντέδρασε άμεσα, ισοφαρίζοντας τη σειρά με νίκη 81-68 στον δεύτερο τελικό.

Οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να αποκτήσουν εκ νέου το προβάδισμα, επικρατώντας στον τρίτο αγώνα με 80-73. Παρόλα αυτά, οι Θεσσαλονικείς δεν το έβαλαν κάτω και έφεραν ξανά τη σειρά σε ισορροπία, κερδίζοντας τον τέταρτο τελικό με 68-62, οδηγώντας έτσι τις δύο ομάδες στο πέμπτο και καθοριστικό παιχνίδι.

Επεισοδιακό φινάλε στο ΣΕΦ

Ο πέμπτος τελικός του 1994 σημαδεύτηκε από ένα επεισοδιακό κλίμα, το οποίο οδήγησε σε διακοπή της αναμέτρησης για περίπου 40 λεπτά. Η διακοπή προκλήθηκε από τη ρίψη αντικειμένων και κροτίδων εντός του γηπέδου, με αποτέλεσμα οι φιλοξενούμενοι παίκτες του ΠΑΟΚ να αποχωρήσουν και να κατευθυνθούν προς τα αποδυτήρια.

Τελικά, υπό τον φόβο ενδεχόμενης τιμωρίας, η ομάδα του ΠΑΟΚ δέχτηκε να επιστρέψει στο παρκέ. Η επιστροφή αυτή έγινε με τους νεαρούς παίκτες της ομάδας, οι οποίοι μάλιστα αγωνίστηκαν χωρίς κάλτσες. Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, για τον πρωταθλητή Ολυμπιακό, ο Ζάρκο Πάσπαλι ξεχώρισε, αγωνιζόμενος και στα 40 λεπτά της αναμέτρησης και ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 30 πόντους. Από την πλευρά του ΠΑΟΚ, πρώτος σκόρερ αναδείχθηκε ο Ουόλτερ Μπέρι, ο οποίος σημείωσε 24 πόντους.

Η ευρωπαϊκή πορεία των δύο συλλόγων την ίδια σεζόν

Για να γίνει αντιληπτή η δυναμική των δύο ομάδων εκείνη τη χρονιά, αξίζει να αναφερθεί η ευρωπαϊκή τους πορεία την ίδια αγωνιστική περίοδο. Ο ΠΑΟΚ προερχόταν από έναν θρίαμβο στην Τεργέστη, έχοντας κατακτήσει το Κύπελλο Κόρατς. Η νίκη αυτή είχε επιτευχθεί απέναντι στην ιταλική ομάδα Στεφανέλ, προσθέτοντας ένα σημαντικό ευρωπαϊκό τρόπαιο στην τροπαιοθήκη του συλλόγου της Θεσσαλονίκης.

Από την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός είχε φτάσει στο Final Four του Κυπέλλου Πρωταθλητριών, το οποίο διεξήχθη στο Τελ Αβίβ. Οι «ερυθρόλευκοι» θεωρούνταν ένα από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του κορυφαίου ευρωπαϊκού τίτλου, ωστόσο ηττήθηκαν στον τελικό από την ισπανική Μπανταλόνα, χάνοντας την ευκαιρία να στεφθούν πρωταθλητές Ευρώπης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta