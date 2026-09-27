Οι πιο ακριβοί παίκτες της Stoiximan Super League: Ποιοι βρίσκονται στην κορυφή της λίστας του CIES

Το CIES Football Observatory προχώρησε σε ανανέωση της λίστας του, παρουσιάζοντας τους πιο ακριβούς ποδοσφαιριστές της Stoiximan Super League. Η συγκεκριμένη έρευνα, που δημοσιεύεται μετά την ολοκλήρωση του καλοκαιρινού μεταγραφικού παραθύρου, αποκάλυψε ορισμένες εκπλήξεις. Μεταξύ αυτών, ξεχώρισε η απουσία οποιουδήποτε παίκτη της ΑΕΚ από την πρώτη δεκάδα των πιο πολύτιμων παικτών του ελληνικού πρωταθλήματος.

Η κορυφή της αξιολόγησης του CIES

Στην πρώτη θέση της ανανεωμένης λίστας του CIES Football Observatory βρίσκεται ο Αρμάντο Γκονζάλες, ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού. Η αξία του Μεξικανού επιθετικού υπολογίζεται στα 24,42 εκατομμύρια ευρώ, καθιστώντας τον τον πιο ακριβό παίκτη της Stoiximan Super League σύμφωνα με την εν λόγω έρευνα.

Τη δεύτερη θέση καταλαμβάνει ο Χρήστος Ζαφείρης του ΠΑΟΚ, με την αξία του να ανέρχεται στα 21,84 εκατομμύρια ευρώ. Αμέσως μετά, στην τρίτη θέση, συναντάμε έναν ακόμα παίκτη των «ερυθρολεύκων», τον Γιοέλ Ρόκα, η αξία του οποίου εκτιμάται στα 20,63 εκατομμύρια ευρώ.

Οι ακριβότερες μεταγραφές και η θέση τους

Στη λίστα των δέκα πιο ακριβών παικτών περιλαμβάνονται και δύο ποδοσφαιριστές που αποτέλεσαν τις πιο δαπανηρές μεταγραφές στην ιστορία των δύο μεγάλων συλλόγων, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Ο λόγος για τον Γκουστάβο Πουέρτα και τον Αζεντίν Ουναΐ.

Ο Αζεντίν Ουναΐ, του Παναθηναϊκού, βρίσκεται στην τέταρτη θέση της κατάταξης, με την αξία του να υπολογίζεται στα 18,19 εκατομμύρια ευρώ. Από την άλλη πλευρά, ο Γκουστάβο Πουέρτα του Ολυμπιακού, καταλαμβάνει την πέμπτη θέση, με την αξία του να φτάνει τα 17,84 εκατομμύρια ευρώ.

Η εκπροσώπηση των ομάδων

Η ανανεωμένη έρευνα του CIES Football Observatory έδειξε ότι η δεκάδα των πιο ακριβών ποδοσφαιριστών της Stoiximan Super League προέρχεται αποκλειστικά από τρεις μεγάλες ομάδες του πρωταθλήματος. Συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός εκπροσωπείται με τρεις παίκτες, ο ΠΑΟΚ επίσης με τρεις, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει τη μεγαλύτερη αριθμητική εκπροσώπηση με τέσσερις ποδοσφαιριστές.

Παρά την αριθμητική υπεροχή του Παναθηναϊκού σε επίπεδο εκπροσώπησης παικτών στην πρώτη δεκάδα, η κορυφή της λίστας δεν ανήκει σε «πράσινο» ποδοσφαιριστή. Αξίζει να σημειωθεί, όπως προαναφέρθηκε, ότι από τη συγκεκριμένη λίστα απουσιάζει παντελώς η ΑΕΚ, γεγονός που αποτέλεσε μία από τις εκπλήξεις της έρευνας.

Η πλήρης δεκάδα των πιο πολύτιμων παικτών

Η λίστα του CIES Football Observatory, η οποία ανανεώθηκε μετά το κλείσιμο του καλοκαιρινού μεταγραφικού παραθύρου, περιλαμβάνει συνολικά δέκα ονόματα από το ελληνικό πρωτάθλημα. Πέρα από τους πέντε πρώτους που αναφέρθηκαν αναλυτικά, η δεκάδα συμπληρώνεται από τους Μυθού, Αντίνο, Τέτε, Καμαρά και Ούγκρεσιτς.

Οι παίκτες αυτοί, μαζί με τους Αρμάντο Γκονζάλες, Χρήστο Ζαφείρη, Γιοέλ Ρόκα, Αζεντίν Ουναΐ και Γκουστάβο Πουέρτα, συνθέτουν την ομάδα των δέκα ποδοσφαιριστών της Stoiximan Super League που, σύμφωνα με την έρευνα, διαθέτουν τη μεγαλύτερη μεταγραφική αξία αυτή τη χρονική περίοδο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta