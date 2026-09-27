Ο Χάρι Κέιν για τις κατηγορίες της Μάντσεστερ Σίτι: «Υπήρξαν κάποιες συζητήσεις»

Ο Χάρι Κέιν, αρχηγός της εθνικής ομάδας της Αγγλίας, αποκάλυψε ότι οι παίκτες συζήτησαν το σκάνδαλο που ξέσπασε αναφορικά με τις οικονομικές ατασθαλίες της Μάντσεστερ Σίτι. Οι δηλώσεις του έγιναν μετά την ήττα της Αγγλίας από την Ισπανία στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής του Nations League, όπου η ομάδα του ηττήθηκε με σκορ 2-3.

Οι δηλώσεις του Χάρι Κέιν

Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε την αναμέτρηση, ο επιθετικός της Μπάγερν Μονάχου ρωτήθηκε αν τα νέα γύρω από το σκάνδαλο των «Πολιτών» αποτέλεσαν θέμα συζήτησης μεταξύ των παικτών της Αγγλίας και αν αυτό επηρέασε την απόδοση της ομάδας. Ο Κέιν απάντησε πως «ναι, υπήρξαν κάποιες συζητήσεις».

Ωστόσο, ο αρχηγός των «Τριών Λιονταριών» τόνισε ότι το θέμα τέθηκε στην άκρη για το καλό του συνόλου. «Στο τέλος της ημέρας, όταν είμαστε με την Αγγλία, αυτό ήταν ένα μεγάλο πλεονέκτημα για εμάς: έχουμε κατά κάποιο τρόπο βάλει το ποδόσφαιρο των συλλόγων στην άκρη, έτσι έγινε και αυτή την εβδομάδα», δήλωσε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε επίσης ότι «τα αγόρια θα το αντιμετωπίσουν αυτό όταν επιστρέψουν στις ομάδες τους. Αυτή τη στιγμή, έχουμε άλλες δύο εβδομάδες με την εθνική ομάδα και αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα απ΄όλα».

Η ήττα της Αγγλίας από την Ισπανία

Η Αγγλία υποδέχθηκε την Ισπανία το βράδυ του Σαββάτου, 26 Σεπτεμβρίου, στο Wembley, για την 1η αγωνιστική του Nations League. Παρά το γεγονός ότι προηγούνταν με 2-1 στο ημίχρονο, η αγγλική ομάδα ηττήθηκε τελικά με 2-3.

Ο Λαμίν Γιαμάλ άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους μόλις στο 3ο λεπτό της αναμέτρησης. Η Αγγλία κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση με δύο γκολ των Άντονι Γκόρντον και Χάρι Κέιν μέσα σε διάστημα έξι λεπτών, παίρνοντας το προβάδισμα. Ωστόσο, ο Χάρι Κέιν έχασε ένα πέναλτι στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου, γεγονός που θα μπορούσε να είχε αλλάξει τη ροή του αγώνα. Τελικά, οι Άλεξ Μπαένα και Μικέλ Ογιαρθάμπαλ ολοκλήρωσαν την ανατροπή για τη «Φούρια Ρόχας».

Τα λάθη των παικτών της Μάντσεστερ Σίτι

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, δύο παίκτες της Μάντσεστερ Σίτι που αγωνίζονται στην εθνική Αγγλίας, ο Μαρκ Γκουεχί και ο Νίκο Ο'Ράιλι, υπέπεσαν σε δαπανηρά λάθη. Το λάθος του Γκουεχί επέτρεψε στον αστέρα της Μπαρτσελόνα, Λαμίν Γιαμάλ, να ανοίξει το σκορ για τους φιλοξενούμενους.

Αντίστοιχα, η λάθος πάσα του Νίκο Ο'Ράιλι οδήγησε στο δεύτερο γκολ της Ισπανίας, συμβάλλοντας στην ανατροπή του σκορ. Αυτά τα λάθη φάνηκε να επηρεάζουν την απόδοση της αγγλικής ομάδας, ειδικά μετά την αρχική της ανάκαμψη.

Η άποψη του προπονητή Τόμας Τούχελ

Ο προπονητής των «Τριών Λιονταριών», Τόμας Τούχελ, ρωτήθηκε επίσης για το αν η ετυμηγορία σχετικά με τις 115 παραβάσεις της Μάντσεστερ Σίτι επηρέασε τους παίκτες της ομάδας. Ο Τούχελ απάντησε ότι τον ίδιο προσωπικά δεν τον επηρέασε, αλλά μπορούσε να φανταστεί την επίδραση στους παίκτες της Μάντσεστερ Σίτι.

Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Εμένα όχι, αλλά μπορώ να φανταστώ για τους παίκτες της Μάντσεστερ Σίτι. Για τους παίκτες που έχουν περισσότερο χρόνο από εμένα, σίγουρα μπορώ να φανταστώ ότι θα μιλήσαν γι' αυτό». Ο Τούχελ εξέφρασε επίσης την απογοήτευσή του για τα λάθη που βοήθησαν την Ισπανία να αλλάξει την πορεία του παιχνιδιού, ιδιαίτερα μετά την αρχική ανάκαμψη της Αγγλίας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta