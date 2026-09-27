Η επιστροφή του Τζορτζ Ράσελ στις νίκες και οι ανατροπές στο πρωτάθλημα της F1

Ο 15ος αγώνας της Formula 1 για το 2026, το Grand Prix του Αζερμπαϊτζάν, ολοκληρώθηκε φέρνοντας σημαντικές αλλαγές στο σκηνικό του πρωταθλήματος. Η βαθμολογία στην κορυφή μίκρυνε αισθητά, με τον Τζορτζ Ράσελ να επιστρέφει στις νίκες. Η επικράτησή του ήρθε έπειτα από μια απολαυστική μάχη στο τέλος του αγώνα απέναντι στον Μαξ Φερστάπεν, προσφέροντας ένα θέαμα που έλειπε από το μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης.

Ο Ράσελ κυρίαρχος στο Μπακού

Η εμφάνιση του Τζορτζ Ράσελ στο Μπακού δεν ήταν τυχαία. Ο ίδιος είχε παραδεχθεί πως έχει αλλάξει το οδηγικό του στιλ, προκειμένου να ταιριάζει καλύτερα στα φετινά μονοθέσια. Μια τόσο σημαντική αλλαγή χρειάζεται χρόνο για να αποδώσει καρπούς, και στο Grand Prix του Αζερμπαϊτζάν φάνηκαν τα πρώτα εντυπωσιακά αποτελέσματα αυτής της προσαρμογής.

Από την πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών (FP1), ο Ράσελ έδειξε να βρίσκεται ένα επίπεδο πάνω από τους άλλους οδηγούς. Κατέκτησε την πρώτη θέση τόσο στο FP1 όσο και στο FP2, ενώ τερμάτισε δεύτερος στο FP3. Η κυριαρχία του επισφραγίστηκε με την pole position, τη νίκη στον αγώνα και τον ταχύτερο γύρο, ολοκληρώνοντας ένα θεσπέσιο Grand Slam.

Η μάχη με τον Φερστάπεν και η στρατηγική των ελαστικών

Παρά την εντυπωσιακή του απόδοση, ο Ράσελ χρειάστηκε να παλέψει σκληρά για τη νίκη. Στους τελευταίους γύρους του αγώνα, ο Μαξ Φερστάπεν βρέθηκε κολλημένος πίσω του, με το μονοθέσιο RB22 να αποδεικνύεται ένα «τέρας» στις ευθείες. Συγκεκριμένα, από την έξοδο της στροφής 16 μέχρι τα φρένα για τη στροφή 1, ο Ολλανδός κέρδιζε περίπου 0,6 με 0,7 δευτερόλεπτα, έχοντας επιπλέον και το slipstream ως σύμμαχο.

Ωστόσο, ο Τζορτζ Ράσελ διαχειρίστηκε την πίεση άψογα, κάνοντας τα πάντα σωστά και πιέζοντας στα σημεία που έπρεπε. Η παράσταση που έδωσε στο δεύτερο κομμάτι της πίστας ήταν εντυπωσιακή, εξασφαλίζοντας την επικράτησή του. Οι γύροι αυτοί ήταν το καλύτερο που είχε να προσφέρει ο αγώνας, καθώς οι μάχες ήταν σχεδόν ανύπαρκτες στο πρώτο μισό της κατάταξης, κάτι που αποδίδεται εν μέρει στη μεγάλη αντοχή των ελαστικών, τα οποία μπορούν να βγάλουν σχεδόν ολόκληρο τον αγώνα ανεξάρτητα από τη γόμα.

Οι επιπτώσεις στην εξέλιξη του πρωταθλήματος

Το αποτέλεσμα του Grand Prix του Αζερμπαϊτζάν έδειξε για μία ακόμη φορά πως οι μεγάλες ανατροπές μπορούν να έρθουν σε ένα τριήμερο, δίνοντας νέα δεδομένα στο πρωτάθλημα. Η βαθμολογία στην κορυφή μίκρυνε αρκετά, αλλά ο τρόπος με τον οποίο ήρθε αυτή η αλλαγή είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την περαιτέρω εξέλιξη της σεζόν.

Η αντοχή των ελαστικών, που αναφέρθηκε, έχει ως συνέπεια τη λιγότερη ελευθερία στη στρατηγική και τις λιγότερες επιλογές για τις ομάδες και τους οδηγούς. Αυτό, με τη σειρά του, έχει αρνητικό αντίκτυπο στο θέαμα. Στο πρώτο μισό της χρονιάς, υπήρχε μεγαλύτερη ποικιλομορφία στις στρατηγικές, όπως φάνηκε στη νίκη του Λιούις Χάμιλτον στη Βαρκελώνη ή στις στρατηγικές που εφαρμόστηκαν στην Ουγγαρία. Το ερώτημα παραμένει γιατί εξακολουθούν να υπάρχουν τρεις γόμες ελαστικών για τον αγώνα, όταν η χρήση τους δεν προσφέρει την αναμενόμενη στρατηγική ευελιξία.

Το στοίχημα του Ράσελ και η δύναμη της RB22

Το στοίχημα για τον Τζορτζ Ράσελ τώρα είναι να διατηρήσει αυτή τη φόρμα και να συνεχίσει να κερδίζει τον Αντονέλι, ώστε να του δημιουργήσει κάποια μορφή πίεσης. Η εμφάνιση αυτή στο Μπακού δείχνει τι θα μπορούσε να προσφέρει ο Βρετανός οδηγός σε προηγούμενους αγώνες, στους οποίους ενδεχομένως να ήταν εκτός ρυθμού.

Σε ό,τι αφορά την RB22, ήταν εμφανές ότι το Μπακού αποτελούσε μια πίστα που την βόλευε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Οι αναβαθμίσεις που έγιναν στο Μίλτον Κινς έκαναν το μονοθέσιο ακόμη καλύτερο. Με τον ισχυρότερο κινητήρα εσωτερικής καύσης, οι Φερστάπεν και Χατζάρ είχαν τη δυνατότητα να «πετούν» στις ευθείες, γεγονός που καθιστούσε ακόμα πιο δύσκολο το έργο του Ράσελ να κρατήσει πίσω του τον Ολλανδό πρωταθλητή.

Μια πρόβλεψη που έπεσε έξω

Στην προηγούμενη εκπομπή Pole Position by Allwyn, είχε προβλεφθεί νίκη του Φερστάπεν στο Μπακού. Ωστόσο, η πρόβλεψη αυτή έπεσε έξω για μόλις 0,196 δευτερόλεπτα, δείχνοντας πόσο οριακή ήταν η μάχη στην κορυφή. Η απόδοση του Ράσελ και η εξέλιξη του αγώνα ανέτρεψαν τα προγνωστικά, προσφέροντας ένα απρόβλεπτο και συναρπαστικό φινάλε.

Με πληροφορίες από: Gazzetta