Η πρώτη περίοδος του Αλέσιο Λίσι στον ΠΑΟΚ και η ανάγκη εξυγίανσης στο ελληνικό μπάσκετ

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου αναφέρεται στις εξελίξεις τόσο στο ποδοσφαιρικό τμήμα του ΠΑΟΚ, με επίκεντρο τον προπονητή Αλέσιο Λίσι, όσο και στο ελληνικό μπάσκετ. Ειδικότερα, ο αρθρογράφος καταγράφει την πορεία του Λίσι στις πρώτες του εκατό ημέρες στον Δικέφαλο, καθώς και την ανάγκη για εξυγίανση που διαφαίνεται στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ, το οποίο φαίνεται να εισέρχεται σε μια νέα εποχή. Η αρχική πρόθεση για ανάλυση ποδοσφαιρικών θεμάτων μετατοπίστηκε, όπως αναφέρει, λόγω της εικόνας που παρουσίασε ένας αγώνας μπάσκετ ελληνικής διοργάνωσης.

Ο Αλέσιο Λίσι και οι πρώτες εκατό ημέρες στον ΠΑΟΚ

Στο ποδοσφαιρικό τμήμα του ΠΑΟΚ, το κεντρικό πρόσωπο είναι ο προπονητής Αλέσιο Λίσι, του οποίου η παρουσία σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στη θέση. Ο αρθρογράφος υπενθυμίζει τη διαχρονική του θέση ότι «η επόμενη μέρα μετά τον Λουτσέσκου θα είναι ΠΟΛΥ δύσκολη», κάτι που επιβεβαιώνεται για πολλούς λόγους. Ο Λίσι υπέγραψε το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ στις 22 Ιουνίου, γεγονός που αποτελεί ένα σημαντικό σημείο αναφοράς για την έναρξη της θητείας του.

Παράλληλα, ο Μάτος ανέλαβε καθήκοντα ως νέος αθλητικός διευθυντής στις 6 Ιουνίου. Από εκείνη την ημερομηνία ξεκίνησε η προσπάθεια για τη συγκρότηση του νέου ΠΑΟΚ, η οποία ωστόσο χαρακτηρίστηκε από μεγάλη καθυστέρηση στις μεταγραφές. Συγκεκριμένα, στις 28 Σεπτεμβρίου, η εικόνα του Δικεφάλου δεν έχει καμία σχέση με την ομάδα που υπήρχε δύο ή τρεις μήνες πριν.

Οι προκλήσεις του νέου προπονητή

Ο Αλέσιο Λίσι αντιμετώπισε σημαντικές προκλήσεις κατά την έναρξη της θητείας του, οι οποίες του προσφέρουν «δικαιολογίες» για την κατάσταση που παρέλαβε. Έχασε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, το οποίο είναι κρίσιμο για τη γνωριμία με τα νέα πρόσωπα της ομάδας, καθώς πολλοί νέοι παίκτες εντάχθηκαν στο ρόστερ μετά τις 15 Αυγούστου. Επιπλέον, ο προπονητής βρέθηκε αντιμέτωπος με την απώλεια του Κωνσταντέλια, ένα γεγονός που επίσης του δίνει «δίκια».

Συμπληρώνοντας πλέον εκατό ημέρες στον ΠΑΟΚ, ο Λίσι έχει περάσει από διάφορα στάδια: ήρθε, είδε, έπαθε, έμαθε, γνώρισε, ζύγισε, έχασε και κέρδισε. Πλέον, θεωρείται ότι μπορεί να δουλέψει καλύτερα, με στόχο να παρουσιάσει έναν ΠΑΟΚ-νικητή μέσα σε ένα εύλογο διάστημα, περίπου ενός με δύο μηνών. Η προσδοκία είναι να επιτευχθεί συνέπεια σε μια συγκεκριμένη ταυτότητα, νοοτροπία και, φυσικά, νίκες.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, ο Λίσι αναμένεται να λάβει καθημερινή στήριξη και βοήθεια από τον Σαββίδη και τους ανθρώπους του ποδοσφαιρικού τμήματος, όπως ο Μάτος και ο Βιεϊρίνια.

Η εικόνα του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ

Στο χώρο του μπάσκετ, η προαγωνιστική περίοδος με τους φιλικούς αγώνες έχει ολοκληρωθεί και πλέον έχουν ξεκινήσει οι επίσημες διοργανώσεις. Παρόλο που η σεζόν βρίσκεται μόλις στο 2% της διάρκειάς της, με πολύ δρόμο μπροστά, έχουν αρχίσει να διαμορφώνονται κάποια πρώτα βασικά συμπεράσματα. Ο Παναθηναϊκός, όπως και ο Ολυμπιακός, αποτελούν καθεστώς στο ελληνικό και ευρωπαϊκό μπάσκετ εδώ και πολλά χρόνια.

Ο ΠΑΟΚ, ωστόσο, έδειξε απόλυτα ανταγωνιστικός απέναντι σε έναν από τους δύο κορυφαίους ελληνικούς συλλόγους, τον Παναθηναϊκό, δύο φορές μέσα σε λίγες ημέρες. Αυτή η ανταγωνιστικότητα δεν περιορίστηκε μόνο στα ελληνικά πλαίσια. Ο Δικέφαλος επικράτησε με συνέπεια της Αρμάνι, την οποία κατανίκησε, ενώ νίκησε και την Παρτιζάν. Νωρίτερα, είχε επιβληθεί των ομάδων της Νάπολι και της Ούντινε.

Η ανταγωνιστικότητα απέναντι σε κορυφαίες ομάδες

Σχετικά με τα σχόλια που αφορούσαν τις απουσίες του Παναθηναϊκού, ο αρθρογράφος τονίζει ένα σημαντικό στοιχείο: ο ΠΑΟΚ, παρά το γεγονός ότι διαθέτει τέσσερις φορές μικρότερο μπάτζετ από τους «πράσινους», παρέταξε μια πολύ καλύτερη και πλήρη γραμμή περιφερειακών. Αυτό το γεγονός υπογραμμίζεται ως η κυριότερη είδηση, μαζί με άλλες παρατηρήσεις.

Επιπλέον, ο ΠΑΟΚ χθες κατάφερε να προηγείται για 39 από τα 40 λεπτά του αγώνα απέναντι σε έναν πάμπλουτο και πολύπειρο αντίπαλο, την ομάδα του Ομπράντοβιτς. Η επίδοση αυτή αναδεικνύει την αξία και την ανταγωνιστικότητα της ομάδας του ΠΑΟΚ, παρά τις σημαντικές διαφορές στα οικονομικά δεδομένα και την εμπειρία των αντιπάλων.

Η ανάγκη για εξυγίανση στο άθλημα

Η συνολική εικόνα του ελληνικού μπάσκετ, όπως αυτή αναδύεται από τις πρώτες αναμετρήσεις της σεζόν, υποδηλώνει μια πολύ μεγάλη ανάγκη για εξυγίανση. Το άθλημα φαίνεται να προσπαθεί να εισέλθει σε μια νέα εποχή, με τις ομάδες να αναζητούν την ταυτότητά τους και να προσπαθούν να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Οι πρώτες αναμετρήσεις, τόσο οι φιλικές όσο και οι επίσημες, προσφέρουν τα πρώτα δείγματα αυτής της προσπάθειας.

Η εμφάνιση του ΠΑΟΚ απέναντι σε καθιερωμένες δυνάμεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού μπάσκετ, παρά τις οικονομικές διαφορές, αποτελεί ένα δείγμα της δυναμικής που αναπτύσσεται. Η προσπάθεια για συνέπεια, νοοτροπία και νίκες, όπως αυτή που αναμένεται από τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, είναι μια γενικότερη τάση που φαίνεται να διαπερνά και το μπάσκετ, με την ελπίδα για ένα πιο υγιές και ανταγωνιστικό μέλλον.

Με πληροφορίες από: Gazzetta