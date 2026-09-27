Η στάση του Μεντιλίμπαρ: Γιατί αρνήθηκε την πρόταση της Βαλένθια και το προηγούμενο με τον Ολυμπιακό

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο άλλοτε τεχνικός του Ολυμπιακού, απάντησε αρνητικά στην πρόταση της Βαλένθια, παρά το έντονο ενδιαφέρον των «νυχτερίδων» για την πρόσληψή του. Η απόφασή του φέρεται να βασίζεται σε μια συγκεκριμένη λογική που ακολουθεί στην καριέρα του, προτιμώντας να ξεκουράζεται μετά από απαιτητικές περιόδους.

Ο Ισπανός προπονητής δεν συνηθίζει να λαμβάνει αποφάσεις εν θερμώ, αλλά επιλέγει να επιστρέφει στους πάγκους μόνο όταν αισθανθεί ότι οι συνθήκες είναι οι κατάλληλες. Αυτή η στάση του δεν είναι πρωτόγνωρη, καθώς υπάρχει και ένα ανάλογο προηγούμενο με τον Ολυμπιακό, λίγους μήνες πριν την τελική του ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας.

Η άρνηση στη Βαλένθια

Η Βαλένθια έδειξε ισχυρό ενδιαφέρον για την πρόσληψη του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και προσπάθησε να τον πείσει να επιστρέψει άμεσα στη δράση. Ωστόσο, ο Ισπανός τεχνικός είχε διαφορετική άποψη, οδηγώντας τις «νυχτερίδες» να στραφούν στην επιλογή του Αγκίρε για τον πάγκο τους.

Ο Μεντιλίμπαρ φέρεται να εξήγησε στους ανθρώπους της Βαλένθια ότι αυτή την περίοδο προτεραιότητά του είναι να ηρεμήσει, να ξεκουραστεί και να αφιερώσει χρόνο μακριά από την καθημερινότητα ενός ποδοσφαιρικού συλλόγου. Παρά το γεγονός ότι η πρόταση που είχε στα χέρια του ήταν ιδιαίτερα ελκυστική, δεν θέλησε να επισπεύσει την επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους.

Η φιλοσοφία του Ισπανού τεχνικού

Η απόφαση του Μεντιλίμπαρ να αρνηθεί τη Βαλένθια δεν φαίνεται να σχετίζεται με οικονομικά ή αγωνιστικά κίνητρα, αλλά περισσότερο με το κατάλληλο timing. Ο προπονητής επιθυμεί να σταθμίσει όλα τα δεδομένα και να αποφασίσει με καθαρό μυαλό ποιο θα είναι το επόμενο βήμα στην καριέρα του.

Η λογική που ακολουθεί ο Μεντιλίμπαρ στην καριέρα του υποδεικνύει ότι δεν θεωρεί απαραίτητο να βρίσκεται διαρκώς σε έναν πάγκο. Αντίθετα, όταν ολοκληρώνεται ένας κύκλος, προτιμά να απομακρύνεται για ένα διάστημα, να ξεκουράζεται και στη συνέχεια να αξιολογεί τις προτάσεις που έχει μπροστά του, ώστε να επιλέξει την καταλληλότερη στιγμή για την επιστροφή του.

Το προηγούμενο με τον Ολυμπιακό

Η στάση του Μεντιλίμπαρ απέναντι στη Βαλένθια δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, καθώς υπάρχει ένα ανάλογο προηγούμενο με τον Ολυμπιακό. Περίπου τρεις μήνες πριν αναλάβει τελικά την τεχνική ηγεσία των «ερυθρόλευκων», ο Ισπανός προπονητής είχε αρνηθεί μια πρόταση από τον σύλλογο του Πειραιά.

Αυτό συνέβη μετά την αποχώρησή του από τη Σεβίλλη, σε μια περίοδο κατά την οποία ο Ολυμπιακός αναζητούσε λύση για τον πάγκο του. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν εξετάσει την περίπτωση του Μεντιλίμπαρ, όμως εκείνος δεν είχε δώσει θετική απάντηση εκείνη τη χρονική στιγμή. Έτσι, ο Ολυμπιακός συνέχισε προσωρινά με τον Ντιέγκο Μαρτίνεθ και στη συνέχεια προχώρησε στην επιλογή του Κάρλος Καρβαλιάλ.

Η ιστορική επιτυχία με τους «ερυθρόλευκους»

Τελικά, λίγους μήνες αργότερα, οι δρόμοι του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και του Ολυμπιακού συναντήθηκαν. Ο Ισπανός τεχνικός ανέλαβε την ομάδα και κατάφερε να την οδηγήσει σε μια ιστορική ευρωπαϊκή επιτυχία, κατακτώντας το Conference League. Αυτό το γεγονός ενισχύει την άποψη ότι ο προπονητής επιλέγει προσεκτικά τις στιγμές που αναλαμβάνει ένα νέο έργο.

Κοινή στάση με τον Ερνέστο Βαλβέρδε

Αξίζει να σημειωθεί ότι παρόμοια στάση απέναντι στη Βαλένθια κράτησε και ο Ερνέστο Βαλβέρδε. Σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα από την Ισπανία, ο Βαλβέρδε επίσης δεν θέλησε να αναλάβει τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, επιβεβαιώνοντας πως η επιλογή του κατάλληλου timing αποτελεί σημαντικό παράγοντα για έμπειρους προπονητές.

Με πληροφορίες από: Gazzetta