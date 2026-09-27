Η Ροζάριο Σεντράλ κατέκτησε το Supercopa International σε επεισοδιακό τελικό

Η Ροζάριο Σεντράλ αναδείχθηκε κυπελλούχος του Supercopa International, επικρατώντας της Εστουδιάντες με σκορ 3-1 σε έναν τελικό που χαρακτηρίστηκε από έντονες διαμαρτυρίες και επεισόδια. Ο Άνχελ Ντι Μαρία ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, οδηγώντας την ομάδα του στην κατάκτηση του τίτλου με δύο προσωπικά του γκολ. Η αναμέτρηση σημαδεύτηκε από σοβαρά παράπονα της Εστουδιάντες για τη διαιτησία, κυρίως για ένα πέναλτι που δόθηκε στη Ροζάριο στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Ο Άνχελ Ντι Μαρία οδήγησε τη Ροζάριο στην κατάκτηση του τίτλου

Ο Άνχελ Ντι Μαρία πραγματοποίησε μια εκπληκτική εμφάνιση στον τελικό του Supercopa International, που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σαν το παλιό καλό κρασί. Με μια εκπληκτική παράσταση, χάρισε τον τίτλο στη Ροζάριο, σημειώνοντας δύο προσωπικά γκολ στη νίκη της ομάδας του με 3-1. Η συμβολή του ήταν καθοριστική για την τελική επικράτηση.

Ο πρώην αστέρας της Παρί Σεν Ζερμέν έδειξε αποφασισμένος να γυρίσει μόνος του το παιχνίδι, απαντώντας στο γρήγορο προβάδισμα της Εστουδιάντες. Η απόδοσή του ήταν τέτοια που τον ανέδειξε σε απόλυτο πρωταγωνιστή της αναμέτρησης, αφήνοντας το στίγμα του στον επεισοδιακό αυτό τελικό.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης και τα καθοριστικά γκολ

Η Εστουδιάντες προηγήθηκε πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης με τον Κάστρο, δίνοντας έναν γρήγορο ρυθμό στον τελικό. Ωστόσο, ο Άνχελ Ντι Μαρία ήταν αυτός που έφερε το παιχνίδι στα ίσα στο 23ο λεπτό, με μια απίθανη εκτέλεση φάουλ που θύμισε, σύμφωνα με τις περιγραφές, τον Λιονέλ Μέσι.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, ο Ντι Μαρία ευστόχησε σε πέναλτι, ολοκληρώνοντας την ολική ανατροπή και δίνοντας προβάδισμα στη Ροζάριο. Στο δεύτερο μέρος, η Εστουδιάντες πίεσε έντονα για την ισοφάριση, όμως δεν τα κατάφερε. Έχοντας βγει μαζικά μπροστά στο τέλος της αναμέτρησης, δέχθηκε και τρίτο γκολ στην αντεπίθεση, με τον Χουλιάν Φερνάντες να διαμορφώνει το τελικό 3-1 υπέρ της Ροζάριο.

Σοβαρά παράπονα της Εστουδιάντες για τη διαιτησία

Ο τελικός σημαδεύτηκε από σοβαρότατα παράπονα της Εστουδιάντες από τη διαιτησία. Οι διαμαρτυρίες επικεντρώθηκαν κυρίως στο πέναλτι που δόθηκε στη Ροζάριο στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, ένα σημείο που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και αμφισβητήσεις από την πλευρά της ηττημένης ομάδας.

Ο Λεάντρο Γκονσάλες Πιρές εξέφρασε χαρακτηριστικά την αγανάκτησή του για την κατάσταση, δηλώνοντας: «Η ατιμωρησία που έχουν οι διαιτητές ενώ μας κλέβουν είναι απίστευτη. Γι' αυτό μας έφεραν εδώ; Μια γελοία παρωδία». Οι δηλώσεις αυτές υπογραμμίζουν το κλίμα δυσαρέσκειας και την πεποίθηση της Εστουδιάντες ότι αδικήθηκε.

Επεισόδια και ένταση στο φινάλε της αναμέτρησης

Στο φινάλε της αναμέτρησης, η ένταση κορυφώθηκε, οδηγώντας σε σύρραξη μεταξύ των ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων. Η συμπλοκή διήρκεσε μερικά δευτερόλεπτα, προτού διαλυθεί σύντομα, ωστόσο ο εκνευρισμός της Εστουδιάντες ήταν έκδηλος και δεν κρύφτηκε.

Μάλιστα, ο πρόεδρος της Εστουδιάντες, σε μια κίνηση που δείχνει το μέγεθος της οργής της ομάδας του, απευθύνθηκε στον διαιτητή της αναμέτρησης, λέγοντάς του χαρακτηριστικά: «Είναι όλο δικό σου κλέφτη». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει το κλίμα αμφισβήτησης και τη δυσφορία που επικράτησε μετά το τέλος του αγώνα, συμπληρώνοντας την εικόνα ενός ιδιαίτερα αμφιλεγόμενου τελικού.

Με πληροφορίες από: Athletiko