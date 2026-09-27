«Τις κούπες τις φέρνει ο πελεκάνος»: Η διαδρομή της ομάδας μπάσκετ της Μυκόνου σε αθλητικό ντοκιμαντέρ

Η επίσημη πρώτη προβολή του αθλητικού ντοκιμαντέρ «Τις κούπες τις φέρνει ο πελεκάνος» θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026, στις 20:00. Η ταινία, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Δημήτρη Καλφάκη, καταγράφει το συναρπαστικό μπασκετικό παραμύθι του Α.Ο. Μυκόνου. Η πρεμιέρα θα λάβει χώρα στο Σινέ Μαντώ, στην καρδιά της Χώρας της Μυκόνου, με την είσοδο να είναι ελεύθερη για το κοινό.

Η εντυπωσιακή πορεία του Α.Ο. Μυκόνου

Το ντοκιμαντέρ αναδεικνύει την αξιοσημείωτη διαδρομή του Α.Ο. Μυκόνου στο χώρο του μπάσκετ. Η ομάδα πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή πορεία την περσινή σεζόν, η οποία την οδήγησε από τις τοπικές κατηγορίες και τα ανοιχτά γήπεδα στην κατάκτηση της Elite League.

Αυτή η επιτυχία επισφράγισε το ταξίδι της ομάδας, οδηγώντας την στην άνοδο στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ, τη Stoiximan GBL. Η βασική αφήγηση της ταινίας τοποθετείται χρονικά στην άνοιξη του 2025, περίοδο κατά την οποία ο σύλλογος διεκδικούσε ενεργά την άνοδο στην ανώτερη κατηγορία.

Πίσω από τους αγώνες: Η καθημερινότητα και οι άνθρωποι

Η ταινία δεν περιορίζεται στην καταγραφή των αγωνιστικών επιδόσεων, αλλά εστιάζει στην προσπάθεια, στους ανθρώπους που τη διαμόρφωσαν και στα όσα συνέβαιναν γύρω από το παρκέ κατά τη διάρκεια των αγώνων της κρίσιμης περιόδου. Η κάμερα ακολουθεί από κοντά τους παίκτες και το επιτελείο, προσφέροντας μια εσωτερική ματιά στην ομάδα.

Καταγράφονται οι προπονήσεις, οι αγώνες και οι στιγμές στα αποδυτήρια, αναδεικνύοντας τη συλλογική προσπάθεια και την επιμονή. Το ντοκιμαντέρ αναδεικνύει τις μικρές καθημερινές στιγμές που συνθέτουν μια τέτοια απαιτητική διαδρομή, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα της ζωής εντός και εκτός γηπέδου.

Μια διαφορετική εικόνα της Μυκόνου

Πέρα από την αμιγώς αθλητική πτυχή, η ταινία παρουσιάζει μια διαφορετική εικόνα του νησιού της Μυκόνου. Δεν εστιάζει στη Μύκονο των διεθνών πρωτοσέλιδων και της κοσμικής ζωής, αλλά στο νησί όπως αυτό αναδεικνύεται μέσα από τα γήπεδα, τους ανθρώπους και την καθημερινότητα που περιστρέφεται γύρω από το μπάσκετ.

Το ντοκιμαντέρ καταγράφει τη στενή σχέση του συλλόγου με την τοπική κοινωνία, φωτίζοντας τον τρόπο με τον οποίο το μπάσκετ ενώνει και επηρεάζει την καθημερινότητα των κατοίκων. Μέσα από αυτή την προσέγγιση, αναδεικνύεται μια πιο αυθεντική πλευρά του νησιού.

Το κυνήγι ενός ονείρου και όσα μένουν

Η παραγωγή ξεπερνά την απλή αγωνιστική εξέλιξη ενός συλλόγου, παρακολουθώντας τους ανθρώπους που έζησαν αυτή τη διαδρομή από κοντά. Εξετάζει το βαθύτερο νόημα του να κυνηγάς ένα όνειρο που αρχικά μοιάζει αδύνατο να επιτευχθεί, αναδεικνύοντας τις προκλήσεις και τις θυσίες.

Όταν η διαδρομή ολοκληρώνεται, η ταινία αποκαλύπτει τι πραγματικά μένει πίσω από την προσπάθεια, τους σκληρούς αγώνες και το τελικό αποτέλεσμα. Πρόκειται για μια ιστορία που αναδεικνύει την ανθρώπινη θέληση και την επιμονή στην επίτευξη στόχων.

Πληροφορίες για την προβολή

Η επίσημη πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ «Τις κούπες τις φέρνει ο πελεκάνος» θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026, στις 20:00, στο Σινέ Μαντώ, στην καρδιά της Χώρας της Μυκόνου. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Η προβολή θα περιλαμβάνει αγγλικούς υπότιτλους, καθιστώντας την προσβάσιμη σε ένα ευρύτερο κοινό. Μετά το τέλος της ταινίας, θα ακολουθήσει σύντομη συζήτηση (Q&A) με τους συντελεστές. Το σενάριο και η σκηνοθεσία ανήκουν στον Δημήτρη Καλφάκη, ενώ την παραγωγή έχει αναλάβει ο Δήμος Μυκόνου, με την υποστήριξη του Α.Ο. Μυκόνου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta