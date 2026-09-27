Ολυμπιακός: Βασικοί οι Γκονζάλες και Πουέρτα στην ισοπαλία του Μεξικού με την Κολομβία, αλλαγή μπήκε ο Πινέδα

Στη βασική ενδεκάδα των εθνικών τους ομάδων βρέθηκαν οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, Αρμάντο Γκονζάλες και Γκουστάβο Πουέρτα, κατά τη διάρκεια φιλικής αναμέτρησης μεταξύ Μεξικού και Κολομβίας. Ο αγώνας ολοκληρώθηκε με ισόπαλο αποτέλεσμα 1-1, ενώ στο δεύτερο ημίχρονο εισήλθε ως αλλαγή και ο Ορμπελίν Πινέδα.

Η φιλική αναμέτρηση και το τελικό αποτέλεσμα

Το Μεξικό αναδείχθηκε ισόπαλο με σκορ 1-1 σε φιλικό παιχνίδι που διεξήχθη με την Κολομβία. Η αναμέτρηση έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Κυριακής, 27 Σεπτεμβρίου, προσφέροντας την ευκαιρία στους προπονητές να δοκιμάσουν σχήματα και παίκτες ενόψει των επερχόμενων επίσημων υποχρεώσεων των εθνικών τους ομάδων.

Το τελικό αποτέλεσμα της ισοπαλίας διαμόρφωσε ένα πλαίσιο στο οποίο οι παίκτες του Ολυμπιακού είχαν ενεργό ρόλο, με δύο εξ αυτών να ξεκινούν στη βασική ενδεκάδα και έναν να εισέρχεται ως αλλαγή, επηρεάζοντας την εξέλιξη του αγώνα.

Η παρουσία του Αρμάντο Γκονζάλες στην επίθεση του Μεξικού

Ο σέντερ φορ του Ολυμπιακού, Αρμάντο Γκονζάλες, ξεκίνησε ως βασικός στην κορυφή της επίθεσης για την εθνική ομάδα του Μεξικού, τους «Ελ Τρι». Η παρουσία του στο αρχικό σχήμα υπογράμμισε την εμπιστοσύνη του προπονητή στις επιθετικές του ικανότητες και τη θέση του ως βασικό στέλεχος.

Ο Γκονζάλες αγωνίστηκε μέχρι το 74ο λεπτό της αναμέτρησης, οπότε και αντικαταστάθηκε από τον συμπαίκτη του, Μπερτεράμε. Παρά την ενεργή του συμμετοχή, ο επιθετικός των «ερυθρολεύκων» δεν κατάφερε να σκοράρει σε αυτή την 9η εμφάνισή του με το εθνόσημο. Στο σύνολο των εμφανίσεών του με την εθνική ομάδα, ο Γκονζάλες έχει σημειώσει ένα γκολ και έχει μοιράσει μία ασίστ.

Ο ρόλος του Γκουστάβο Πουέρτα στη μεσαία γραμμή της Κολομβίας

Από την πλευρά της Κολομβίας, ο μέσος του Ολυμπιακού, Γκουστάβο Πουέρτα, βρέθηκε επίσης στο αρχικό σχήμα. Ο Πουέρτα ήταν ένας από τους τρεις παίκτες που στελέχωσαν τη μεσαία γραμμή των «Καφετέρος», αναλαμβάνοντας σημαντικό ρόλο στον έλεγχο του κέντρου και στην ανάπτυξη του παιχνιδιού της ομάδας του.

Ο μαχητικός μέσος των Πειραιωτών έπαιξε καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, συμπληρώνοντας 90 λεπτά συμμετοχής. Αυτή ήταν η 12η εμφάνισή του με την εθνική ομάδα της χώρας του, στην οποία έχει καταγράψει ένα γκολ και μία ασίστ, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του παρουσία και συνεισφορά.

Η είσοδος του Ορμπελίν Πινέδα ως αλλαγή

Στην αναμέτρηση συμμετείχε και ο Ορμπελίν Πινέδα, ο οποίος στο παρελθόν είχε αγωνιστεί στην ΑΕΚ. Ο Πινέδα εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή για την εθνική ομάδα του Μεξικού, στο 64ο λεπτό του παιχνιδιού. Η είσοδός του έγινε στη θέση του Λοζάνο, ενισχύοντας την προσπάθεια της ομάδας του να διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα.

Η παρουσία του Πινέδα στο δεύτερο ημίχρονο προσέθεσε νέα δυναμική στην ομάδα του Μεξικού, καθώς οι προπονητές επιδιώκουν να αξιοποιήσουν το βάθος του ρόστερ τους σε φιλικές αναμετρήσεις, δοκιμάζοντας διαφορετικούς συνδυασμούς παικτών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta