Τρίτο κρούσμα ντόπινγκ στους Ασιατικούς Αγώνες του 2026

Ένα νέο κρούσμα ντόπινγκ ανακοινώθηκε σήμερα, 27 Σεπτεμβρίου, στους Ασιατικούς Αγώνες του 2026, οι οποίοι διεξάγονται στην ιαπωνική πόλη Ναγκόγια. Ο Ουζμπέκος αθλητής Νοντίρμπεκ Σαβκάτοφ βρέθηκε θετικός σε χρήση μελδονίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Διεθνούς Οργανισμού Αντιντόπινγκ (ITA). Το περιστατικό αυτό αποτελεί το τρίτο κρούσμα ντόπινγκ που καταγράφεται σε αυτή τη διοργάνωση των Ασιατικών Αγώνων.

Ο Ουζμπέκος αθλητής Νοντίρμπεκ Σαβκάτοφ και η απαγορευμένη ουσία

Ο Νοντίρμπεκ Σαβκάτοφ, ο οποίος αγωνίζεται στις μικτές πολεμικές τέχνες (MMA), είχε κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στη διοργάνωση. Μετά τον θετικό έλεγχο στην απαγορευμένη ουσία μελδόνιο, του επιβλήθηκε προσωρινός αποκλεισμός. Ο Ουζμπέκος παλαιστής έχει το δικαίωμα να ασκήσει έφεση κατά της προσωρινής αναστολής του. Επιπλέον, μπορεί να ζητήσει την ανάλυση του δείγματος Β, μια διαδικασία που προβλέπεται από τους κανονισμούς αντιντόπινγκ.

Το μελδόνιο είναι ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ορισμένων καρδιακών παθήσεων. Ωστόσο, έχει διαπιστωθεί ότι μπορεί να βελτιώσει την αντοχή των αθλητών και να επιταχύνει την αποκατάσταση των μυών τους. Για τους λόγους αυτούς, η ουσία αυτή περιλαμβάνεται στον κατάλογο των απαγορευμένων ουσιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA) από το 2016, καθιστώντας τη χρήση της παράνομη στον αθλητισμό.

Το πρώτο κρούσμα: Ο Ταϊλανδός μπάντμιντον Πίτσαμον Οπάτνιπουθ

Το πρώτο κρούσμα ντόπινγκ που ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια των Αγώνων αφορούσε τον Ταϊλανδό αθλητή μπάντμιντον, Πίτσαμον Οπάτνιπουθ. Η ανακοίνωση έγινε την περασμένη Δευτέρα. Ο 19χρονος αθλητής, ο οποίος βρίσκεται στην 18η θέση της παγκόσμιας κατάταξης στο μπάντμιντον, βρέθηκε θετικός σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το δείγμα του Οπάτνιπουθ ελήφθη κατά τη διάρκεια ενός εξωαγωνιστικού τεστ, δηλαδή πριν από την επίσημη έναρξη των αγώνων. Οι εξετάσεις του αποκάλυψαν την παρουσία φουροσεμίδης, η οποία είναι ένα διουρητικό. Η φουροσεμίδη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη της χρήσης αναβολικών στεροειδών, καθιστώντας την επίσης απαγορευμένη ουσία στον αθλητισμό.

Ο Τουρκμένος καρατέκα Νταγιάντς Κελετλίγιεφ και το μελδόνιο

Το Σάββατο, είχε ανακοινωθεί ένα ακόμη κρούσμα ντόπινγκ, αφορώντας τον Τουρκμένο καρατέκα Νταγιάντς Κελετλίγιεφ. Ο Κελετλίγιεφ βρέθηκε και αυτός θετικός στην ουσία μελδόνιο. Η ανακάλυψη αυτή ενίσχυσε τις ανησίες σχετικά με την ευρεία χρήση αυτής της απαγορευμένης ουσίας σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις.

Η παρουσία του μελδονίου σε δύο διαφορετικούς αθλητές, από διαφορετικά αθλήματα και χώρες, υπογραμμίζει την πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι αρχές αντιντόπινγκ. Το μελδόνιο, όπως έχει ήδη αναφερθεί, είναι γνωστό για τις ιδιότητες που ενισχύουν την απόδοση, καθιστώντας το ελκυστικό για αθλητές που επιδιώκουν αθέμιτο πλεονέκτημα, παρά την απαγόρευσή του από το WADA.

Οι Ασιατικοί Αγώνες του 2026 και οι έλεγχοι αντιντόπινγκ

Οι Ασιατικοί Αγώνες του 2026, που φιλοξενούνται στην πόλη Ναγκόγια της Ιαπωνίας, βρίσκονται στο επίκεντρο των εξελίξεων με τα διαδοχικά κρούσματα ντόπινγκ. Η ανακοίνωση του Διεθνούς Οργανισμού Αντιντόπινγκ (ITA) για τον Σαβκάτοφ επιβεβαιώνει την αυστηρότητα των ελέγχων που διενεργούνται στη διοργάνωση, με στόχο τη διασφάλιση της ακεραιότητας του αθλητισμού.

Η εμφάνιση τριών θετικών δειγμάτων σε σύντομο χρονικό διάστημα αναδεικνύει τη συνεχή μάχη κατά του ντόπινγκ στον παγκόσμιο αθλητισμό. Οι αρχές αντιντόπινγκ συνεχίζουν τις προσπάθειές τους για την ανίχνευση και την τιμωρία των παραβατών, προκειμένου να διατηρηθεί η ισότητα και το πνεύμα του ευ αγωνίζεσθαι στους Αγώνες.

Με πληροφορίες από: Topontiki