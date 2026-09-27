Η ιστορία της φιλίας ΠΑΟΚ και Παρτίζαν: Πώς γεννήθηκε μια σχέση άνω των 30 ετών

Η ανακοίνωση του φιλικού αγώνα ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Παρτίζαν, ο οποίος θα διεξαχθεί στις 14 Νοεμβρίου στην Τούμπα, έφερε ξανά στο προσκήνιο μια από τις πιο ιδιαίτερες σχέσεις στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ο αγώνας αυτός αποτελεί μέρος της συμφωνίας για τη μεταγραφή του Όγκνιεν Ούγκρεσιτς και δίνει την αφορμή να θυμηθούμε τη βαθιά φιλία που συνδέει τους οπαδούς των δύο ομάδων. Ο Χρήστος Παπανικολάου, γνωστός ως ο «Αρχηγός» της Θύρας 4, γύρισε το ρολόι περισσότερα από 30 χρόνια πίσω, αφηγούμενος πώς οι πρώτες γνωριμίες ανάμεσα σε ΠΑΟΚτσήδες και Grobari εξελίχθηκαν σε μια σχέση που άντεξε στον χρόνο.

Οι απαρχές μιας ιδιαίτερης σχέσης

Η φιλία μεταξύ ΠΑΟΚ και Παρτίζαν, που μετράει πάνω από τρεις δεκαετίες, χτίστηκε από ανθρώπους των δύο κερκίδων πολύ πριν αποκτήσει τη σημερινή της διάσταση. Ο Χρήστος Παπανικολάου, μία από τις εμβληματικές μορφές της Θύρας 4, ξεδίπλωσε το ιστορικό αυτής της σχέσης μιλώντας στη Σερβία. Ο ίδιος έζησε από κοντά τα πρώτα της βήματα, ανατρέχοντας στις αρχές της δεκαετίας του '90.

Εκείνη την περίοδο, αρκετοί Έλληνες φοιτητές ζούσαν στο Βελιγράδι, και οι πρώτες παρέες ΠΑΟΚτσήδων άρχισαν να αποκτούν επαφές με τους Grobari. Αυτές οι αρχικές γνωριμίες αποτέλεσαν τη βάση για τη δημιουργία ενός δεσμού που θα εξελισσόταν σε μια ισχυρή αδελφοποίηση, ξεπερνώντας τα στενά όρια του ποδοσφαίρου.

Γνωριμίες που ξεπέρασαν τα σύνορα

Στα χρόνια εκείνα τοποθετείται και η γνωριμία του Χρήστου Παπανικολάου με τον Ούρος Ραΐκοβιτς, μία από τις εμβληματικές μορφές της κερκίδας της Παρτίζαν. Η αρχή αυτής της γνωριμίας έγινε μέσω αλληλογραφίας, ένα μέσο επικοινωνίας που επέτρεψε στους δύο άνδρες να έρθουν σε επαφή και να αναπτύξουν μια σχέση.

Η αλληλογραφία οδήγησε σε προσωπικές συναντήσεις. Ο Ούρος Ραΐκοβιτς επισκέφθηκε τη Θεσσαλονίκη, ενώ αργότερα ο «Αρχηγός» ταξίδεψε στο Βελιγράδι. Εκεί, ο Χρήστος Παπανικολάου είχε την ευκαιρία να ζήσει από κοντά την ατμόσφαιρα ενός ντέρμπι της Παρτίζαν με τον Ερυθρό Αστέρα, βιώνοντας την ένταση και το πάθος του σερβικού ποδοσφαίρου.

Η αλληλεγγύη στα χρόνια του πολέμου

Η σχέση μεταξύ των οπαδών του ΠΑΟΚ και της Παρτίζαν γρήγορα ξεπέρασε τα όρια του ποδοσφαίρου, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της διάλυσης της Γιουγκοσλαβίας και του πολέμου που ξέσπασε στα Βαλκάνια. Τότε, αρκετοί Σέρβοι ήρθαν στη Θεσσαλονίκη, και ανάμεσά τους ήταν άνθρωποι της Παρτίζαν που είχαν ήδη γνωριστεί με τους ΠΑΟΚτσήδες.

Ο Χρήστος Παπανικολάου θυμήθηκε στη Σερβία εκείνα τα δύσκολα χρόνια, όταν κάποιοι από αυτούς τους Σέρβους φιλοξενήθηκαν στο δικό του σπίτι, ενώ άλλοι βρήκαν καταφύγιο σε σπίτια φίλων του. Όπως είχε δηλώσει και παλιότερα, όταν είχε επιχειρηθεί να καταγραφούν οι ρίζες αυτής της σχέσης, ο ίδιος δεν θεωρούσε ότι είχε κάνει κάτι σπουδαίο, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Το αυτονόητο πράξαμε».

Επισκέψεις και ο ρόλος του Παύλου Κεσικιάδη

Με την πάροδο του χρόνου, οι επισκέψεις μεταξύ των οπαδών άρχισαν να γίνονται ολοένα και πιο συχνές. Οι Grobari ταξίδευαν στη Θεσσαλονίκη, ενώ οι ΠΑΟΚτσήδες με τη σειρά τους επισκέπτονταν το Βελιγράδι. Αυτές οι προσωπικές γνωριμίες μετατρέπονταν σταδιακά σε βαθιές φιλίες, ενισχύοντας τον δεσμό μεταξύ των δύο πλευρών.

Σημαντικό ρόλο σε αυτή την εξέλιξη έπαιξε και ο Παύλος Κεσικιάδης. Ο Κεσικιάδης ήταν ένας άνθρωπος που έκανε αμέτρητες φορές τη διαδρομή ανάμεσα στις δύο πόλεις, φιλοξενώντας Σέρβους και διατηρώντας ζωντανή την επαφή και την επικοινωνία μεταξύ των δύο οπαδικών κοινοτήτων, συμβάλλοντας έτσι στην εδραίωση της φιλίας.

Το «φιλότιμο» ως βάση της αδελφοποίησης

Σταδιακά, το σύνθημα «ίδιο χρώμα, ίδια θρησκεία» καθιερώθηκε ως ένας εύκολος τρόπος να περιγραφεί η σχέση μεταξύ ΠΑΟΚ και Παρτίζαν. Ωστόσο, ο Χρήστος Παπανικολάου είχε δώσει μια πολύ πιο ελληνική και ουσιαστική εξήγηση όταν είχε ερωτηθεί τι ήταν εκείνο που έδεσε τόσο πολύ τις δύο πλευρές. Η απάντησή του ήταν λιτή αλλά περιεκτική: «Το φιλότιμο».

Αυτές οι μικρές ανθρώπινες ιστορίες, που περιλαμβάνουν φιλοξενία και αλληλεγγύη σε δύσκολες στιγμές, εξηγούν την αδελφοποίηση πολύ περισσότερο από οποιοδήποτε κοινό χρώμα ή θρησκευτικό σύμβολο. Η διάθεση του ενός να προσφέρει στον άλλο, το «φιλότιμο», αποτέλεσε τον ακρογωνιαίο λίθο αυτής της μακροχρόνιας και ιδιαίτερης φιλίας που συνεχίζει να ενώνει τους οπαδούς των δύο ομάδων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta