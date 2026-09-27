Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ στον τελικό του Supercup Ελλάδας μετά από 42 χρόνια

Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ θα αναμετρηθούν απόψε στον τελικό του Supercup Ελλάδας, σε ένα παιχνίδι που έχει να ξανασυμβεί σε μονό τελικό Κυπέλλου ή Supercup εδώ και 42 ολόκληρα χρόνια. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 20:00 στο ουδέτερο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», με φόντο την κατάκτηση του τροπαίου. Η αναμέτρηση αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει την είσοδο του ελληνικού μπάσκετ σε μία νέα, πιο ανταγωνιστική περίοδο σε διασυλλογικό επίπεδο.

Ο μεγάλος τελικός και η ιστορία του

Το ζευγάρι του αποψινού τελικού του Supercup είναι ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η πρώτη φορά που οι δύο ομάδες συναντιούνται σε μονό τελικό Κυπέλλου ή Supercup. Η τελευταία φορά που αναμετρήθηκαν με φόντο ένα τρόπαιο ήταν πριν από 42 χρόνια. Πιο συγκεκριμένα, το 1994, στην GBL, οι Πειραιώτες είχαν επικρατήσει με 3-2 στους τελικούς και είχαν κατακτήσει το πρωτάθλημα.

Η παρουσία του ΠΑΟΚ στον τελικό, μετά την «καρυδάτη» πρόκριση επί του Παναθηναϊκού, ή ο αποκλεισμός-«θρίλερ» του «τριφυλλιού», όπως και αν διαβαστεί το αποτέλεσμα του δεύτερου ημιτελικού, αποτελεί μία πρώιμη επιβεβαίωση ότι το ελληνικό μπάσκετ εισέρχεται σε μία νέα, πιο ανταγωνιστική περίοδο.

Η πρόκριση του ΠΑΟΚ και ο αποκλεισμός του Παναθηναϊκού

Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να πάρει την πρόκριση για τον τελικό νικώντας τον Παναθηναϊκό με σκορ 84-82. Αυτό το αποτέλεσμα χαρακτηρίστηκε ως «καρυδάτη» πρόκριση για τον «δικέφαλο» ή ως αποκλεισμός-«θρίλερ» για τους «πράσινους». Η επικράτηση του ΠΑΟΚ ήρθε παρά το γεγονός ότι η ψαλίδα μεταξύ των «αιωνίων αντιπάλων» και των διωκτών τους από τη Θεσσαλονίκη δεν έχει κλείσει οριστικά.

Ο αποκλεισμός του Παναθηναϊκού μπορεί να εξηγηθεί από διάφορους παράγοντες. Ένας από αυτούς ήταν ο πολύ χαμηλότερος βαθμός ετοιμότητας του «τριφυλλιού» τη δεδομένη χρονική στιγμή, τόσο από πλευράς έκβασης της προετοιμασίας όσο και από τον αριθμό των προπονήσεων. Επιπλέον, οι «πράσινοι» αντιμετώπισαν το παιχνίδι με τέσσερις χτυπητές απουσίες, αυτές των Ναν, Χέιζ-Ντέιβις, Σλούκα και Φαλ. Ακόμη, ο Παναθηναϊκός ρίχτηκε στη μάχη χωρίς να έχουν συμπληρωθεί καν 48 ώρες από την πρεμιέρα της Euroleague κόντρα στην Παρί.

Η επικράτηση του Ολυμπιακού επί της ΑΕΚ

Από την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός εξασφάλισε τη θέση του στον τελικό νικώντας την ΑΕΚ με 93-80. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με «σβηστές μηχανές», παρόλο που έπαιξαν χωρίς προπόνηση και κατευθείαν μετά από ταξίδι. Η ομάδα του Πειραιά ήταν τυχερή που αντιμετώπισε την υποδεέστερη φέτος ΑΕΚ.

Ο συντάκτης του άρθρου εξέφρασε την άποψη ότι δεν θα έβαζε το χέρι του στη φωτιά για την παρουσία αθηναϊκής ομάδας στον τελικό, αν αντίπαλος των πρωταθλητών Ελλάδας και Ευρώπης ήταν ο εφετινός Άρης. Ο Ολυμπιακός δεν ζορίστηκε απέναντι στην «Ένωση» και, παρότι έχει ακόμη δρόμο να διανύσει σε επίπεδο αυτοματισμών, διαθέτει μεγάλη επιθετική ποιότητα.

Οι παράγοντες ετοιμότητας και η δυναμική των ομάδων

Ένας σημαντικός παράγοντας που επηρέασε τους ημιτελικούς ήταν η ετοιμότητα των ομάδων. Ο ΠΑΟΚ προετοίμασε το ματς για μία ολόκληρη εβδομάδα, χωρίς να έχει ενδιάμεσο παιχνίδι με ταξίδι, κάτι που του έδωσε πλεονέκτημα. Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός αγωνίστηκε σε συνθήκες περιορισμένου χρόνου ανάκαμψης από προηγούμενο παιχνίδι.

Ο Αντώνης Καλκαβούρας, σχολιάζοντας την απόδοση του ΠΑΟΚ, δεν γνωρίζει αν ο «δικέφαλος» είναι ακόμη ομάδα από το πάνω ράφι της Euroleague, αλλά είναι σίγουρος ότι ο Τρινκιέρι, ο Καλάθης και ο Όσμαν τον κάνουν να φαίνεται ήδη. Αναφέρθηκε επίσης σε ένα ρίσκο που δεν δικαίωσε τον Ομπράντοβιτς, χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις.

Ο Ολυμπιακός, από την πλευρά του, πλέον είναι υποψιασμένος και γνωρίζει ότι αν δεν είναι σοβαρός και προσεκτικός, κάλλιστα μπορεί να κινδυνεύσει. Η ομάδα του Τρινκιέρι, ο ΠΑΟΚ, έχει τον ενθουσιασμό, το υλικό αλλά και τα εργαλεία για να διεκδικήσει τον τίτλο.

Εκτίμηση για τον τελικό

Για το παιχνίδι που αρχίζει σε λίγες ώρες, η εκτίμηση είναι ότι ο Ολυμπιακός θα έχει ένα μικρό προβάδισμα τύπου 60%-40%. Αυτό το προβάδισμα αποδίδεται στην ενεργειακή του κατάσταση και τη μεγαλύτερη εξοικείωσή του σε παιχνίδια τέτοιου επιπέδου. Παρά το γεγονός ότι οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ακόμη δρόμο να διανύσουν σε επίπεδο αυτοματισμών, η μεγάλη επιθετική τους ποιότητα είναι εμφανής.

Η δυναμική του ελληνικού μπάσκετ δείχνει σημάδια μεγαλύτερου ανταγωνισμού, ωστόσο, η ψαλίδα μεταξύ των «αιωνίων αντιπάλων» και των ομάδων της Θεσσαλονίκης δεν έχει κλείσει οριστικά. Το Supercup αποτελεί μια πρώιμη ένδειξη αυτής της νέας εποχής.

Με πληροφορίες από: Gazzetta