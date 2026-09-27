Απουσία Σλότερμπερκ για τη Γερμανία στον αγώνα με την Ελλάδα

Με μία σημαντική απουσία στην αμυντική της γραμμή θα παραταχθεί η Γερμανία απέναντι στην Ελλάδα, το βράδυ της Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου, στις 21:45, στο Άουγκσμπουργκ. Ο Νίκο Σλότερμπερκ δεν συμπεριλήφθηκε στην τελική 23άδα της αποστολής για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League, όπως προκύπτει από την επίσημη λίστα της UEFA.

Η απουσία του Νίκο Σλότερμπερκ

Ο Νίκο Σλότερμπερκ, κεντρικός αμυντικός της Ντόρτμουντ, θα απουσιάσει από την αναμέτρηση της Γερμανίας με την Ελλάδα. Η απόφαση να μείνει εκτός αποστολής σχετίζεται με τη διαχείριση του παίκτη, καθώς έχει επιστρέψει πρόσφατα στη δράση έπειτα από μια πολύμηνη απουσία λόγω τραυματισμού.

Παρόλο που δεν θα αγωνιστεί σε αυτό το παιχνίδι, ο Σλότερμπερκ αναμένεται να είναι ξανά διαθέσιμος για τα επόμενα παιχνίδια της Γερμανίας, τα οποία περιλαμβάνουν αναμετρήσεις με τη Σερβία και ξανά με την Ελλάδα. Ωστόσο, δεν έχει γίνει γνωστό αν θα συμπεριληφθεί στην αποστολή για αυτές τις μελλοντικές αναμετρήσεις.

Αλλαγές στην αποστολή και το αρχικό σχήμα

Τη θέση του Νίκο Σλότερμπερκ στην αποστολή της Γερμανίας πήρε ο Μπαμπασέ Κοντέ. Ο Κοντέ είχε μείνει εκτός από την πρεμιέρα του Nations League, όπου η Γερμανία αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με την Ολλανδία.

Στο αρχικό σχήμα, το κενό που αφήνει ο Σλότερμπερκ δίπλα στον Τζόναθαν Τα αναμένεται να καλυφθεί από τον Γιαν-Ορέλ Μπίσεκ. Ο 24χρονος αμυντικός της Ίντερ έχει μόλις μία συμμετοχή με την εθνική ομάδα της Γερμανίας, η οποία ήταν στην ισοπαλία 3-3 απέναντι στην Ιταλία τον Μάρτιο του 2025. Ο αγώνας με την Ελλάδα θα αποτελέσει τη δεύτερη παρουσία του με τη «μάνσαφτ».

Άλλες απουσίες και νέες προσθήκες

Οι αλλαγές που πραγματοποίησε ο Γιούργκεν Κλοπ στην αποστολή δεν περιορίζονται μόνο στην περίπτωση του Σλότερμπερκ. Από την αναμέτρηση με την Ελλάδα θα απουσιάσουν επίσης οι τραυματίες Τζαμάλ Μουσιάλα και Κάι Χάβερτς, οι οποίοι έχουν αποχωρήσει από την αποστολή.

Τις θέσεις των Μουσιάλα και Χάβερτς πήραν οι Φλόριαν Βιρτς και Τζόναθαν Μπούρκαρντ. Ωστόσο, οι δύο τελευταίοι δεν αναμένεται να ξεκινήσουν ως βασικοί στον αγώνα απέναντι στην Ελλάδα. Πιθανότητες για να βρεθούν στην αρχική ενδεκάδα έχουν οι Ναντίμ Αμίρι και Γιουνές Εμπνουταλίμπ, οι οποίοι είχαν περάσει ως αλλαγές στο προηγούμενο παιχνίδι με την Ολλανδία.

Αλλαγή κάτω από τα δοκάρια

Εκτός από τις αλλαγές στην άμυνα και τη μεσαία γραμμή, ο Γιούργκεν Κλοπ έχει επιβεβαιώσει ότι θα υπάρξει αλλαγή και στη θέση του τερματοφύλακα. Ο Αλεξάντερ Νίμπελ θα πάρει τη θέση του Μαρκ-Αντρέ τερ Στέγκεν και θα ξεκινήσει ως βασικός στον αγώνα με την Ελλάδα.

Η πορεία της Γερμανίας στο Nations League

Η Γερμανία αναζητά την πρώτη της νίκη υπό την τεχνική ηγεσία του Γιούργκεν Κλοπ, καθώς η πρεμιέρα της στο Nations League δεν ήταν νικηφόρα. Στην πρώτη αγωνιστική, η «μάνσαφτ» αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με την Ολλανδία, σε έναν αγώνα που διεξήχθη στο Άμστερνταμ.

Ο αγώνας με την Ελλάδα στο Άουγκσμπουργκ αποτελεί την ευκαιρία για τη γερμανική ομάδα να κατακτήσει τους πρώτους τρεις βαθμούς της στη διοργάνωση και να βελτιώσει τη θέση της στον όμιλο.

Με πληροφορίες από: Athletiko