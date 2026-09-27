Ανταλλαγή στο ΝΒΑ: Οι Μπουλς απέκτησαν τον Χιλντ, ο Ντίλινγχαμ στους Χόρνετς

Οι ανταλλαγές παικτών στο ΝΒΑ συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, καθώς οι Σικάγο Μπουλς και οι Σάρλοτ Χόρνετς προχώρησαν σε μια νέα συμφωνία που αναδιαμορφώνει τα ρόστερ τους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσίευσε ο έγκριτος δημοσιογράφος Σαμς Σαράνια, οι Μπουλς απέκτησαν τον έμπειρο σουτέρ Μπάντι Χιλντ, στέλνοντας παράλληλα τον νεαρό γκαρντ Ρομπ Ντίλινγχαμ στους Χόρνετς. Η συμφωνία, η οποία περιλαμβάνει και την καταβολή χρημάτων στους Μπουλς, αποτελεί μία από τις τελευταίες κινήσεις στην αγορά των παικτών.

Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας των δύο ομάδων

Παρά το γεγονός ότι έχουμε φτάσει στα τέλη του Σεπτεμβρίου, οι ομάδες του ΝΒΑ παραμένουν ενεργές στο μεταγραφικό παζάρι, πραγματοποιώντας σημαντικές κινήσεις. Οι Σικάγο Μπουλς, σε μια προσπάθεια να ενισχύσουν το δυναμικό τους ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, κατέληξαν σε συμφωνία με τους Σάρλοτ Χόρνετς. Η ανταλλαγή αυτή είχε ως αποτέλεσμα την αποστολή του Ρομπ Ντίλινγχαμ από την ομάδα του Σικάγο προς τους Χόρνετς.

Σε αντάλλαγμα για την παραχώρηση του Ντίλινγχαμ, οι Μπουλς απέκτησαν τον Μπάντι Χιλντ, έναν παίκτη με καθιερωμένη παρουσία στο πρωτάθλημα. Επιπλέον, στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της συναλλαγής, οι Μπουλς έλαβαν και ένα χρηματικό ποσό από τους Χόρνετς. Η είδηση της ανταλλαγής έγινε γνωστή μέσω του Σαμς Σαράνια, ο οποίος αποκάλυψε τις λεπτομέρειες της συμφωνίας μεταξύ των δύο συλλόγων.

Ο Μπάντι Χιλντ εντάσσεται στους Μπουλς

Με την προσθήκη του Μπάντι Χιλντ, οι Σικάγο Μπουλς ενισχύουν σημαντικά την περιφερειακή τους επίθεση. Ο Χιλντ είναι ευρέως αναγνωρισμένος ως ένας εξαιρετικός σουτέρ τριών πόντων, χαρακτηριστικό που τον καθιστά έναν από τους κορυφαίους σε αυτόν τον τομέα στο ΝΒΑ τα τελευταία χρόνια. Η ικανότητά του να σκοράρει από μακριά αναμένεται να προσφέρει επιπλέον χώρους στο παρκέ και να διευκολύνει το παιχνίδι των συμπαικτών του.

Για τον Μπάντι Χιλντ, αυτή η μετακίνηση στους Μπουλς αποτελεί την τέταρτη διαφορετική ομάδα στην οποία θα αγωνιστεί μέσα σε ένα διάστημα δύο ετών. Πριν ενταχθεί στους Μπουλς, ο παίκτης είχε φορέσει τη φανέλα των Γουόριορς, των Χοκς και των Χόρνετς. Η ένταξή του στο νέο εγχείρημα των Μπουλς, οι οποίοι φέτος παρουσιάζονται ανανεωμένοι, δημιουργεί προσδοκίες για την πορεία της ομάδας.

Ο Ρομπ Ντίλινγχαμ μετακομίζει στους Χόρνετς

Από την πλευρά τους, οι Σάρλοτ Χόρνετς ενισχύουν το μέλλον τους με την απόκτηση του Ρομπ Ντίλινγχαμ. Ο Ντίλινγχαμ είναι ένας 21χρονος γκαρντ, ο οποίος προστίθεται στο ρόστερ των "Σφηκών" με την προοπτική να εξελιχθεί και να προσφέρει σημαντικές λύσεις. Η ομάδα της Σάρλοτ επιλέγει να επενδύσει σε νεαρούς και ταλαντούχους παίκτες, χτίζοντας το σύνολό της για τα επόμενα χρόνια.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Ρομπ Ντίλινγχαμ αγωνίστηκε για τους Μπουλς στο Σικάγο, όπου κατέγραψε συγκεκριμένες επιδόσεις. Είχε κατά μέσο όρο 9.6 πόντους ανά αγώνα, ενώ συνέλεξε επίσης 3 ριμπάουντ και μοίρασε 2.8 ασίστ. Αυτά τα στατιστικά στοιχεία αναδεικνύουν την ικανότητά του να συνεισφέρει σε διάφορους τομείς του παιχνιδιού, προσφέροντας ευελιξία στους Χόρνετς.

Οι στόχοι των ομάδων μετά την ανταλλαγή

Οι Μπουλς, με την προσθήκη του Μπάντι Χιλντ, στοχεύουν να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητά τους από την περιφέρεια. Η παρουσία ενός τόσο ικανού σουτέρ τριών πόντων, εκ των κορυφαίων στο ΝΒΑ, αναμένεται να αλλάξει τη δυναμική της επίθεσης των "Ταύρων". Η ομάδα του Σικάγο, η οποία φέτος έχει ανανεωθεί, φιλοδοξεί να παρουσιάσει ένα πιο ανταγωνιστικό πρόσωπο στο πρωτάθλημα.

Αντίστοιχα, οι Χόρνετς, με την απόκτηση του 21χρονου γκαρντ Ρομπ Ντίλινγχαμ, προσθέτουν ένα ακόμα ταλέντο στο ρόστερ τους. Η ομάδα επιδιώκει να χτίσει πάνω σε νεαρούς παίκτες με προοπτική, όπως ο Ντίλινγχαμ, ο οποίος έδειξε τις δυνατότητές του τη σεζόν που τελείωσε. Και οι δύο ομάδες, κάνοντας τις δικές τους κινήσεις, διαμορφώνουν τα ρόστερ τους με συγκεκριμένους στόχους ενόψει των προσεχών αγωνιστικών υποχρεώσεων του ΝΒΑ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta