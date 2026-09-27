Η Βέρντερ Βρέμης γιόρτασε με φιλική νίκη και ένα ασυνήθιστο cooling break

Η Βέρντερ Βρέμης γιόρτασε πρόσφατα τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση του ιστορικού της γηπέδου, του «Βέζερσταντιον». Στο πλαίσιο των εορτασμών, διεξήχθη μια φιλική αναμέτρηση μεταξύ των θρύλων της γερμανικής ομάδας και των θρύλων της Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία έληξε με νίκη 4-3 για τη Βέρντερ. Ωστόσο, αυτό που τράβηξε την προσοχή του φίλαθλου κοινού ήταν ένα ιδιαίτερο «cooling break», κατά τη διάρκεια του οποίου οι ποδοσφαιριστές δροσίστηκαν πίνοντας μπύρες.

Οι εορτασμοί για τα 100 χρόνια του «Βέζερσταντιον»

Οι εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια του «Βέζερσταντιον» κορυφώθηκαν με την αναμέτρηση των θρύλων, η οποία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου. Η Βέρντερ Βρέμης υποδέχθηκε την ομάδα των θρύλων της Ρεάλ Μαδρίτης σε έναν αγώνα που προσέφερε θέαμα και συγκινήσεις. Οι παίκτες-θρύλοι του γερμανικού συλλόγου κατάφεραν να επικρατήσουν με σκορ 4-3 έναντι των Μαδριλένων.

Η φιλική αυτή αναμέτρηση αποτέλεσε μέρος των εορταστικών εκδηλώσεων για την επέτειο του γηπέδου, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο παλιές δόξες του ποδοσφαίρου και προσφέροντας ένα ξεχωριστό θέαμα στους φιλάθλους που βρέθηκαν στο «Βέζερσταντιον».

Η ελληνική παρουσία και τα γκολ

Στην ομάδα των θρύλων της Βέρντερ Βρέμης συμμετείχαν και δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές, οι Άγγελος Χαριστέας και Σωκράτης Παπασταθόπουλος. Αμφότεροι είχαν ενεργό ρόλο στην αναμέτρηση και κατάφεραν να βρουν τον δρόμο προς τα δίχτυα των τερματοφυλάκων Κοντρέρας και Κασίγιας.

Ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος, ο άλλοτε διεθνής κεντρικός αμυντικός, ήταν αυτός που άνοιξε τον «ελληνικό λογαριασμό» των γκολ για τη Βέρντερ. Σκόραρε με ένα υπέροχο πλασέ με το δεξί πόδι. Αργότερα, τη σκυτάλη πήρε ο Άγγελος Χαριστέας, ο οποίος πέτυχε το γκολ για το 3-2 στο 62ο λεπτό του αγώνα, με μια πολύ όμορφη «σεντερφορίσια» κεφαλιά.

Το ασυνήθιστο cooling break με μπύρες

Ένα από τα πιο αξιοσημείωτα στιγμιότυπα της φιλικής αναμέτρησης ήταν το «cooling break» που έλαβε χώρα. Ο διαιτητής σφύριξε τη λήξη του πρώτου μέρους μόλις στο 32ο λεπτό, προκαλώντας έκπληξη. Οι 22 ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων δροσίστηκαν, όχι όμως με τον συνηθισμένο τρόπο, πίνοντας νερό.

Συγκεκριμένα, δεκάδες σερβιτόροι έκαναν την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο, φέρνοντας στους ποδοσφαιριστές ποτήρια με μπύρα. Τα ποτά αυτά συνοδεύονταν και από ένα σφηνάκι λικέρ, το οποίο είναι γνωστό στην περιοχή της Βρέμης ως «Άλενφελντερ».

Το ιστορικό παρασκήνιο της διακοπής

Η ασυνήθιστη λήξη του πρώτου ημιχρόνου στο 32ο λεπτό και το ιδιαίτερο «cooling break» δεν ήταν τυχαία. Πίσω από αυτή την επιλογή κρύβεται ένα περιστατικό που συνέβη το μακρινό 1975. Συγκεκριμένα, στις 8 Νοεμβρίου 1975, ο διαιτητής Βολφ-Ντίτερ Άλενφελντερ σφύριξε τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου μόλις στο 32ο λεπτό.

Το περιστατικό αυτό έλαβε χώρα στην αναμέτρηση ανάμεσα στη Βέρντερ Βρέμης και το Αννόβερο 96, στο πλαίσιο της Bundesliga. Καθοριστικό ρόλο στο απίστευτο λάθος του διαιτητή φέρεται να έπαιξε το αλκοόλ. Το ίδιο το αλκοόλ συνδέθηκε χρόνια αργότερα και με το τέλος της καριέρας του ως διαιτητή.

Ο αστικός μύθος του «Άλενφελντερ»

Το περιστατικό του 1975 γέννησε έναν αστικό μύθο στην περιοχή της Βρέμης. Σύμφωνα με αυτόν τον μύθο, όποιος παραγγείλει ένα «Άλενφελντερ» γύρω από το «Βέζερσταντιον», θα λάβει ακόμα και σήμερα μία μπύρα και ένα σφηνάκι λικέρ. Μάλιστα, η φήμη του περιστατικού είναι τέτοια που μία παμπ κοντά στο γήπεδο έχει πάρει το όνομά του διαιτητή.

Πριν από τη σέντρα του αγώνα του 1975, ο διαιτητής Άλενφελντερ είχε βγει για φαγητό μαζί με τον υπεύθυνο διαιτησίας Ρίχαρντ Άκερσροτ. Στο τραπέζι υπήρχε χήνα, και το «βαρύ» φαγητό συνοδεύτηκε από λίγο αλκοόλ. Μία δήλωση αναφέρει ότι «Μια μπύρα και ένα σφηνάκι σναπς με το φαγητό επιτρέπο».

Με πληροφορίες από: Athletiko