Χαριστέας και Παπασταθόπουλος σκόραραν σε φιλικό της Βέρντερ υπό τις οδηγίες του Ρεχάγκελ

Έντονο ελληνικό άρωμα είχε το πρόσφατο φιλικό παιχνίδι παλαιμάχων της Βέρντερ Βρέμης με την αντίστοιχη ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης. Στον πάγκο των Γερμανών βρέθηκε ο σπουδαίος «αρχιτέκτονας» της κατάκτησης του EURO 2004, Ότο Ρεχάγκελ, ο οποίος κοουτσάρισε δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές, τον Άγγελο Χαριστέα και τον Σωκράτη Παπασταθόπουλο. Αμφότεροι οι Έλληνες διεθνείς κατάφεραν μάλιστα να σκοράρουν, συμβάλλοντας στη νίκη της Βέρντερ με 4-3.

Η επανένωση του «Βασιλιά Ότο» με τους Έλληνες διεθνείς

Η αναμέτρηση των παλαιμάχων της Βέρντερ Βρέμης με εκείνους της Ρεάλ Μαδρίτης είχε μια άκρως ελληνική διάσταση, καθώς σηματοδότησε την επανένωση του Ότο Ρεχάγκελ με τον Άγγελο Χαριστέα. Ο «Βασιλιάς Ότο», όπως είναι γνωστός, αν και διανύει το 88ο έτος της ηλικίας του, βρέθηκε στον πάγκο της γερμανικής ομάδας για να καθοδηγήσει τους παίκτες του.

Υπό τις οδηγίες του Ρεχάγκελ αγωνίστηκαν δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές, ο Άγγελος Χαριστέας και ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος, οι οποίοι αποτέλεσαν βασικά πρόσωπα της βραδιάς. Το φιλικό διεξήχθη στο ιστορικό Weserstadion, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 100 χρόνια του γηπέδου, προσφέροντας μια νοσταλγική ποδοσφαιρική συνάντηση.

Τα ελληνικά γκολ στη Βρέμη

Οι Έλληνες ποδοσφαιριστές πρωταγωνίστησαν και στο σκοράρισμα, προσθέτοντας το δικό τους ξεχωριστό χρώμα στην αναμέτρηση. Ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος ήταν εκείνος που άνοιξε τον «ελληνικό λογαριασμό» για τη Βέρντερ, πετυχαίνοντας ένα υπέροχο πλασέ με το δεξί πόδι. Το γκολ του Παπασταθόπουλου έδωσε το έναυσμα για την ελληνική παρουσία στον πίνακα των σκόρερ.

Αργότερα, τη σκυτάλη πήρε ο Άγγελος Χαριστέας, ο οποίος σημείωσε το γκολ που έδωσε προβάδισμα 3-2 στη Βέρντερ στο 62ο λεπτό της αναμέτρησης. Το τέρμα του Χαριστέα προήλθε από μια πολύ όμορφη «σεντερφορίσια» κεφαλιά. Τελικά, η Βέρντερ επικράτησε των Legends της Ρεάλ Μαδρίτης με σκορ 4-3, σε ένα παιχνίδι γεμάτο αναμνήσεις.

Ο συμβολισμός για Χαριστέα και Ρεχάγκελ

Η εικόνα του Άγγελου Χαριστέα να σκοράρει ξανά υπό τις οδηγίες του Ότο Ρεχάγκελ είχε έναν ιδιαίτερο και έντονο συμβολισμό. Οι δύο άνδρες έχουν συνδέσει άρρηκτα τα ονόματά τους με τη μεγαλύτερη στιγμή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2004. Ο Χαριστέας είχε πετύχει το νικητήριο γκολ στον τελικό απέναντι στην Πορτογαλία, ενώ συνολικά είχε σημειώσει τρία τέρματα στον θεσμό.

Επιπλέον, ο υψηλόσωμος πρώην σέντερ φορ είχε ένα σημαντικό πέρασμα και από τη Βέρντερ Βρέμης, καταγράφοντας 91 επίσημες συμμετοχές και 28 γκολ με τη φανέλα της ομάδας. Ήταν επίσης μέλος της ομάδας που κατέκτησε το νταμπλ το 2004, προσθέτοντας ακόμα μία επιτυχία στην καριέρα του με τους Γερμανούς.

Η πορεία του Σωκράτη Παπασταθόπουλου

Ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος, από την πλευρά του, είχε επίσης μια σημαντική θητεία στη Βέρντερ Βρέμης. Η παρουσία του στο φιλικό και το γκολ που σημείωσε υπογράμμισαν την αξία του και την αναγνώριση που χαίρει στην ομάδα. Μετά το πέρασμά του από τη Βέρντερ, ο Παπασταθόπουλος συνέχισε την καριέρα του σε κορυφαία ευρωπαϊκά κλαμπ.

Μεταξύ άλλων, αγωνίστηκε σε ομάδες όπως η Ντόρτμουντ, η Άρσεναλ και ο Ολυμπιακός, αφήνοντας το στίγμα του στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Η βραδιά στη Βρέμη, με τον Ότο Ρεχάγκελ στον πάγκο και τους Χαριστέα και Παπασταθόπουλο στον πίνακα των σκόρερ, είχε έντονο ελληνικό χρώμα και προσέφερε μια νοσταλγική ποδοσφαιρική συνάντηση.

Οι αντίπαλοι θρύλοι της Ρεάλ Μαδρίτης

Απέναντι στους παλαίμαχους της Βέρντερ Βρέμης και τους Έλληνες διεθνείς, βρέθηκαν σπουδαία ονόματα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, εκπροσωπώντας τους Legends της Ρεάλ Μαδρίτης. Μεταξύ των παικτών που αγωνίστηκαν για την ισπανική ομάδα ήταν οι Μακελελέ, Πέπε, Καρεμπέ και Καμπιάσο. Η παρουσία αυτών των θρύλων του ποδοσφαίρου πρόσθεσε ακόμα μεγαλύτερη αίγλη στην αναμέτρηση.

Η συνάντηση αυτή αποτέλεσε μια βραδιά γεμάτη αναμνήσεις για τους φιλάθλους, καθώς είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ξανά στο γήπεδο παίκτες που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στο άθλημα. Το φιλικό παιχνίδι στο Weserstadion συνδύασε τους εορτασμούς του γηπέδου με την παρουσία θρύλων του ποδοσφαίρου από δύο μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες.

Με πληροφορίες από: Athletiko