Ο Παναθηναϊκός ανανέωσε τον Γιώργο Παπαλεξίου έως το 2028 παρά τον τραυματισμό του

Ο Παναθηναϊκός προχώρησε στην ανανέωση του συμβολαίου του Γιώργου Παπαλεξίου, μία κίνηση που υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό της ομάδας προς τον αθλητή. Η συνεργασία των δύο πλευρών επεκτείνεται έως τη σεζόν 2027/28, παρά τον πρόσφατο σοβαρό τραυματισμό του κεντρικού. Ο Παπαλεξίου υπέστη ρήξη χιαστού κατά τη διάρκεια φιλικών προετοιμασίας, γεγονός που τον αναγκάζει να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για μεγάλο διάστημα.

Η ανανέωση της συνεργασίας έως το 2028

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας του με τον Γιώργο Παπαλεξίου, δείχνοντας έμπρακτα την αναγνώριση της προσφοράς και του ήθους του. Η απόφαση αυτή έρχεται σε μία κρίσιμη στιγμή για τον αθλητή, ο οποίος αντιμετωπίζει έναν σοβαρό τραυματισμό.

Η ανανέωση του συμβολαίου του Έλληνα κεντρικού για τη σεζόν 2027/28 επιβεβαιώνει την τεράστια εκτίμηση που τρέφει ο σύλλογος στο πρόσωπό του, διασφαλίζοντας την παραμονή του στα «πράσινα» για τα επόμενα χρόνια.

Ο σοβαρός τραυματισμός του Γιώργου Παπαλεξίου

Ο Γιώργος Παπαλεξίου τραυματίστηκε στο αριστερό του γόνατο κατά τη διάρκεια φιλικού αγώνα προετοιμασίας, την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, κόντρα στον Φοίνικα Σύρου. Οι ιατρικές εξετάσεις που ακολούθησαν επιβεβαίωσαν ότι ο αθλητής έχει υποστεί ρήξη χιαστού.

Αυτός ο τραυματισμός αναμένεται να τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για το μεγαλύτερο μέρος της φετινής σεζόν, αν όχι για ολόκληρη. Η αποκατάσταση για τέτοιου είδους τραυματισμούς απαιτεί τουλάχιστον έξι μήνες, με την επιστροφή του στα γήπεδα να υπολογίζεται μετά τον μήνα Μάρτιο.

Η προσφορά του κεντρικού στην ομάδα

Ο Γιώργος Παπαλεξίου, με ύψος 2.05μ, είχε ήδη ανανεώσει για δεύτερη σεζόν με τους Νταμπλούχους Ελλάδας πριν τον τραυματισμό του. Η παρουσία του στην ομάδα έχει χαρακτηριστεί σημαντική, ειδικά κατά την περσινή σεζόν 2025/26, όπου το τριφύλλι κατέκτησε το νταμπλ.

Παρόλο που εκείνη τη σεζόν είχε μικρότερο χρόνο συμμετοχής, βρισκόμενος πίσω από τους Βουλκίδη και Γκάσμαν, ο Παπαλεξίου κλήθηκε να καλύψει τη θέση του Γκάσμαν στους τελικούς του πρωταθλήματος. Εκεί, η απόδοσή του ήταν κάτι παραπάνω από αποτελεσματική, συνέβαλε τα μέγιστα στην επιτυχία και αποθεώθηκε από την ομάδα και τον κόσμο. Την περσινή σεζόν αγωνίστηκε σε 21 σετ, σημειώνοντας συνολικά 22 πόντους, εκ των οποίων έξι μπλοκ και 16 επιθέσεις.

Η έμπρακτη στήριξη του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός, πιστός στις αρχές και τις αξίες του, βρίσκεται έμπρακτα δίπλα στους αθλητές του που δίνουν την ψυχή τους αγωνιζόμενοι με το τριφύλλι στο στήθος. Η απόφαση για την ανανέωση του συμβολαίου του Παπαλεξίου, παρά τον σοβαρό τραυματισμό του, αποτελεί σαφή ένδειξη αυτής της στήριξης.

Ο σύλλογος εύχεται ταχεία ανάρρωση στον Γιώργο Παπαλεξίου, τονίζοντας ότι ο τραυματισμός του δεν αποτέλεσε εμπόδιο στην επιθυμία της ομάδας να τον διατηρήσει στο δυναμικό της.

Προηγούμενα παραδείγματα αθλητικής αλληλεγγύης

Η στάση του Παναθηναϊκού απέναντι στον Γιώργο Παπαλεξίου δεν είναι μεμονωμένο γεγονός. Ο σύλλογος έχει επιδείξει παρόμοια αλληλεγγύη και στήριξη στο πρόσφατο παρελθόν, σε άλλες περιπτώσεις αθλητών που αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα υγείας ή τραυματισμούς.

Συγκεκριμένα, αναφέρονται τα παραδείγματα της Φαίης Κωτούλα και της Άννας Νίκης Σταμολάμπρου, όπου ο Παναθηναϊκός στάθηκε δίπλα τους, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή του προς τους αθλητές που τιμούν τη φανέλα του.

Με πληροφορίες από: Athletiko