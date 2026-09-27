Η ιστορική νίκη του ΠΑΟΚ επί του Παναθηναϊκού μετά από 28 χρόνια

Μία νίκη με ιστορική διάσταση πανηγύρισε ο ΠΑΟΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό, στον ημιτελικό του Super Cup. Ο «Δικέφαλος» κατάφερε να «σπάσει» μία παράδοση που κρατούσε για περισσότερα από 28 χρόνια, επικρατώντας των «πρασίνων» μακριά από τη Θεσσαλονίκη. Η επιτυχία αυτή έδωσε στον ΠΑΟΚ την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης, σηματοδοτώντας το τέλος μιας μακράς αναμονής.

Το τέλος μιας μακράς αναμονής

Ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε ξανά νίκη επί του Παναθηναϊκού μακριά από τη Θεσσαλονίκη, έπειτα από περισσότερα από 28 χρόνια. Η συγκεκριμένη επικράτηση στον ημιτελικό του Super Cup είχε ιδιαίτερη σημασία για την ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι.

Η νίκη αυτή δεν αποτέλεσε απλώς μία σπουδαία επιτυχία για τον «Δικέφαλο», αλλά έβαλε τέλος σε μία αναμονή που είχε ξεκινήσει τον Μάρτιο του 1998. Από τότε, ο ΠΑΟΚ δεν είχε καταφέρει να κερδίσει τον Παναθηναϊκό εκτός της έδρας του, του «Παλατακίου».

Η προηγούμενη εκτός έδρας επιτυχία

Για να βρει κανείς την προηγούμενη φορά που οι «ασπρόμαυροι» επικράτησαν των «πράσινων» μακριά από τη Θεσσαλονίκη, θα πρέπει να ανατρέξει στις 21 Μαρτίου 1998. Εκείνη την ημέρα, ο ΠΑΟΚ είχε φύγει νικητής από το ΟΑΚΑ.

Το τελικό σκορ της αναμέτρησης ήταν 66-65 υπέρ του ΠΑΟΚ, με το νικητήριο καλάθι να σημειώνεται στην εκπνοή. Ο αείμνηστος Κόνραντ ΜακΡέι ήταν ο παίκτης που πέτυχε το κρίσιμο καλάθι, έπειτα από ασίστ του Πέτζα Στογιάκοβιτς, χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα του.

Μία παράδοση που κράτησε 28 χρόνια και έξι μήνες

Από το βράδυ της 21ης Μαρτίου 1998, όταν ο ΠΑΟΚ νίκησε στο ΟΑΚΑ, μέχρι και την πρόσφατη νίκη στο Περιστέρι, πέρασαν 28 χρόνια και έξι μήνες. Σε αυτό το μεγάλο χρονικό διάστημα, ο ΠΑΟΚ δεν είχε καταφέρει να κερδίσει τον Παναθηναϊκό μακριά από το «Παλατάκι».

Η παράδοση αυτή, που έσπασε πρόσφατα, αποτελούσε ένα σημαντικό στατιστικό στοιχείο στις αναμετρήσεις των δύο ομάδων. Η επικράτηση στον ημιτελικό του Super Cup έθεσε τέλος σε αυτή τη σειρά ανεπιτυχών αποτελεσμάτων για τον «Δικέφαλο» εκτός έδρας.

Αναμετρήσεις σε ουδέτερο έδαφος

Κατά τη διάρκεια των 28 και πλέον ετών, οι δύο ομάδες είχαν συναντηθεί και σε ουδέτερες έδρες. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας που διεξήχθη το 2019.

Ο τελικός αυτός είχε φιλοξενηθεί στα «Δύο Αοράκια» του Ηρακλείου Κρήτης. Εκεί, ο Παναθηναϊκός είχε επικρατήσει του ΠΑΟΚ με τελικό σκορ 79-73, διατηρώντας την κυριαρχία του και σε ουδέτερο γήπεδο.

Η πρόσφατη νίκη του ΠΑΟΚ στο Περιστέρι, στον ημιτελικό του Super Cup, σηματοδοτεί μία νέα σελίδα στην ιστορία των αναμετρήσεων με τον Παναθηναϊκό. Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι κατάφερε να ξεπεράσει ένα ιστορικό εμπόδιο, εξασφαλίζοντας παράλληλα την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης.

Με πληροφορίες από: Athletiko