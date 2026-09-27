Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από τον ΠΑΟΚ στο Super Cup, αλλά δεν πτοείται

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα στον ημιτελικό του Super Cup από τον ΠΑΟΚ, σε ένα παιχνίδι που ο Γιώργος Κούβαρης περιγράφει ως δίκαιη επικράτηση του «δικεφάλου του Βορρά». Παρά την απογοήτευση του αποκλεισμού, η συγκεκριμένη ήττα δεν θεωρείται ότι επηρεάζει σημαντικά τους «πράσινους», οι οποίοι στρέφουν ήδη την προσοχή τους στις επερχόμενες αναμετρήσεις της Euroleague, κοιτώντας μόνο μπροστά.

Η ήττα στον ημιτελικό και η σημασία της

Οι «πράσινοι» ήθελαν να κατακτήσουν το τρόπαιο του Super Cup, καθώς δεν έπαιξαν σε καμία περίπτωση για να χάσουν. Το Super Cup, αν και αποτελεί απλά και μόνο το προεόρτιο της αγωνιστικής σεζόν εντός των συνόρων, δεν παύει να προσεμετράται και να συμπεριλαμβάνεται στην τροπαιοθήκη της ομάδας που το κατακτά, ακόμα κι αν τα παιχνίδια ξεχνιούνται έως την επόμενη μέρα. Ωστόσο, στην Ελλάδα δεν υπάρχει το έξτρα ενδιαφέρον από τους φιλάθλους και τις ομάδες, όπως συμβαίνει στην Ισπανία, όταν διεξάγονται τα παιχνίδια μεταξύ φίλων, συγγενών, προσκλήσεων και μερικών ακαδημιών.

Παρόλα αυτά, η μη κατάκτηση του Super Cup δεν χάλασε τον κόσμο για τον Παναθηναϊκό. Ακόμα και αν το είχε κατακτήσει, εύκολα θα το αντάλλαζε με νίκες στα επόμενα ματς της Euroleague. Λίγο-πολύ φάνηκε ότι το «τριφύλλι» δεν θα καθίσει να σκάσει επειδή αποκλείστηκε δικαιότατα από τον ΠΑΟΚ.

Η εικόνα του αγώνα και η επικράτηση του ΠΑΟΚ

Για να λέμε τα σύκα-σύκα και τη σκάφη-σκάφη, ο ΠΑΟΚ δικαιούταν να κερδίσει τον ημιτελικό. Όχι ο Παναθηναϊκός, εάν λάβουμε υπόψη τη συνολική εικόνα του αγώνα. Ουσιαστικά, οι «πράσινοι» θα ήταν εκείνοι που θα έκλεβαν το παιχνίδι με τα τρίποντα του Φρανσίσκο. Δεν το έκλεψε ο ΠΑΟΚ με το τρομερό buzzer beater τρίποντο του Όσμαν.

Απλά, εκείνη τη στιγμή αποδόθηκε δικαιοσύνη σε αυτό το παιχνίδι και αποδείχθηκε περίτρανα, όπως πολύ σωστά έγραψε και ο Γιάννης Πάλλας στο Gazzetta, ότι ο ΠΑΟΚ δεν έρχεται, αλλά είναι ήδη εδώ. Αυτή η διαπίστωση υπογραμμίζει την ισχυρή παρουσία του «δικεφάλου του Βορρά» στο ελληνικό μπάσκετ.

Η άνοδος του ΠΑΟΚ και το ελληνικό μπάσκετ

Η εμφάνιση του ΠΑΟΚ ως ένας ισχυρός πόλος είναι εντυπωσιακή για το ελληνικό μπάσκετ. Είναι σημαντικό να υπάρχουν και άλλες δυνάμεις, και όχι μόνο οι «αιώνιοι» της Αθήνας, προσφέροντας μεγαλύτερο ενδιαφέρον και ανταγωνισμό στο πρωτάθλημα. Η ικανότητα του ΠΑΟΚ να κάνει «ζημιά» στις μεγάλες ομάδες είναι ένα θετικό σημάδι για το άθλημα.

Εάν ο ΠΑΟΚ μπορεί να κάνει «ζημιά» και στον Ολυμπιακό, είναι ένα ερώτημα που θα απαντηθεί στην πορεία. Ωστόσο, υπάρχει ένας μεγάλος αστερίσκος που έχει να κάνει με τα «back to back» παιχνίδια μιας ομάδας που δεν είναι μαθημένη σε αυτά. Ειδικά από τη στιγμή που θα έχει λιγότερες ώρες ξεκούρασης, συγκεκριμένα σε διάστημα 20 ωρών, για έναν αγώνα τίτλου.

Ο ΠΑΟΚ σε τελικό μετά από 27 χρόνια

Εάν μια ομάδα σε αυτό το τουρνουά του Super Cup θέλει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον το τρόπαιο, αυτή είναι η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Η δίψα για διάκριση και η επιθυμία για την κατάκτηση του τίτλου είναι εμφανής στον ΠΑΟΚ, ο οποίος έδειξε μεγάλη αποφασιστικότητα στον ημιτελικό.

Ο ΠΑΟΚ θα παρουσιαστεί σε έναν τελικό ύστερα από 27 ολόκληρα χρόνια, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερο ιστορικό και αγωνιστικό ενδιαφέρον στην αναμέτρηση. Το πρόσωπο που θα παρουσιάσει η ομάδα σε έναν αγώνα τίτλου μετά από τόσο καιρό αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον από τους φιλάθλους και τους αναλυτές του μπάσκετ.

Οι παρατηρήσεις για τον Παναθηναϊκό

Επαναλαμβάνεται ότι η απώλεια του Super Cup δεν σημαίνει απολύτως τίποτα για τον Παναθηναϊκό. Η ομάδα, αν και ήθελε το τρόπαιο, δεν θα επηρεαστεί από αυτό το αποτέλεσμα στην ευρύτερη πορεία της. Η προσοχή παραμένει στραμμένη στους βασικούς στόχους της σεζόν, κυρίως στα παιχνίδια της Euroleague, όπου οι «πράσινοι» στοχεύουν σε σημαντικές νίκες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta