Ο ΠΑΟΚ αναζητά ψηλό, στο στόχαστρο ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας

Ο ΠΑΟΚ έχει βγει δυναμικά στην αγορά για την ενίσχυση της ομάδας με έναν ψηλό παίκτη, μετά την απόφαση να μείνει εκτός δωδεκάδας ο Κλίφορντ Ομορούγι. Η περίπτωση του Ντονάτας Μοτιεγιούνας βρίσκεται ψηλά στη λίστα των υποψηφίων, ενώ παράλληλα εξετάζεται και το status του Ομέρ Γιούρτσεβεν. Η οριστική απόφαση αναμένεται από τον προπονητή Αντρέα Τρινκιέρι.

Η αναζήτηση ψηλού και η περίπτωση Ομορούγι

Η απόφαση να κοπεί ο Κλίφορντ Ομορούγι από τη δωδεκάδα του ημιτελικού του Σούπερ Καπ με τον Παναθηναϊκό δεν ήταν τυχαία, καθώς ο ΠΑΟΚ έχει κινηθεί δυνατά στην αγορά για την απόκτηση ενός ψηλού. Ο προπονητής Αντρέα Τρινκιέρι είχε συμπεριλάβει στη δωδεκάδα τον Μπριν Ταϊρί, ο οποίος επέστρεψε μετά από ένα μήνα από τον τραυματισμό του.

Αυτή η κίνηση δείχνει την πρόθεση της ομάδας να προχωρήσει σε αλλαγές στο ρόστερ της, αναζητώντας λύσεις για τη θέση του σέντερ. Η αναζήτηση αυτή βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη τις τελευταίες 24 ώρες, με διάφορες περιπτώσεις να εξετάζονται προσεκτικά.

Ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας στην κορυφή της λίστας

Μία από τις περιπτώσεις που βρίσκονται ψηλά στη λίστα του ΠΑΟΚ είναι αυτή του Ντονάτας Μοτιεγιούνας. Ο Λιθουανός παίκτης, ύψους 2.13 μέτρων, είναι 36 ετών και διαθέτει πλούσια εμπειρία από κορυφαία πρωταθλήματα και διοργανώσεις. Η περίπτωση του εξετάζεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Ο Μοτιεγιούνας έχει μια σημαντική πορεία στο μπάσκετ, έχοντας αγωνιστεί σε διάφορες ομάδες τόσο στην Αμερική όσο και στην Ευρώπη και την Ασία. Η εμπειρία του και τα χαρακτηριστικά του τον καθιστούν έναν από τους βασικούς στόχους για την ενίσχυση της φροντ λάιν του ΠΑΟΚ.

Το παρελθόν του Μοτιεγιούνας σε NBA και Ευρώπη

Ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας έχει αγωνιστεί για τέσσερα χρόνια στους Χιούστον Ρόκετς, αφήνοντας το στίγμα του στο NBA. Στη συνέχεια, πέρασε από τους Σαν Αντόνιο Σπερς και τους Νιου Όρλιανς Πέλικανς, εμπλουτίζοντας την εμπειρία του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Μετά την πορεία του στο NBA, ο Λιθουανός σέντερ αγωνίστηκε για μια τριετία στην Κίνα, από το 2019 έως το 2021. Από το 2021 έπαιξε στη Μονακό, ενώ πέρσι φόρεσε τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα. Με την ομάδα του Βελιγραδίου, είχε 7.3 πόντους και 1.8 ριμπάουντ σε 27 παιχνίδια της Euroleague, επιβεβαιώνοντας την αξία του σε υψηλό επίπεδο.

Το ενδιαφέρον για τον Ομέρ Γιούρτσεβεν

Πέρα από την περίπτωση του Μοτιεγιούνας, ο ΠΑΟΚ έχει τσεκάρει και το status του Ομέρ Γιούρτσεβεν. Ο Γιούρτσεβεν είναι ένας ακόμα ψηλός παίκτης που έχει περάσει από τον Παναθηναϊκό, ενώ πέρσι είχε ένα μικρό πέρασμα από τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς και τη Ρεάλ Μαδρίτης. Η ομάδα εξετάζει προσεκτικά όλες τις διαθέσιμες επιλογές στην αγορά.

Η παρουσία του Γιούρτσεβεν σε ομάδες υψηλού επιπέδου, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, τον καθιστά έναν ενδιαφέροντα στόχο για τον ΠΑΟΚ. Η τελική απόφαση για το ποιος παίκτης θα ενισχύσει την ομάδα θα ληφθεί αφού αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα.

Η αναμονή για την οριστική απόφαση του Τρινκιέρι

Η οριστική απόφαση για την απόκτηση του νέου ψηλού αναμένεται να ληφθεί από τον προπονητή Αντρέα Τρινκιέρι. Ο Ιταλός τεχνικός θα αξιολογήσει όλες τις περιπτώσεις και θα επιλέξει τον παίκτη που ταιριάζει καλύτερα στα αγωνιστικά πλάνα της ομάδας.

Σε περίπτωση που αποκτηθεί νέος ψηλός, όλα δείχνουν ότι ο Κλίφορντ Ομορούγι θα δοθεί δανεικός σε άλλη ομάδα. Αυτό θα του δώσει την απαραίτητη ευκαιρία να πάρει χρόνο συμμετοχής και να εξελιχθεί, κάτι που κρίνεται σημαντικό για την πορεία του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta