Ο τραυματισμός του Κιλιάν Εμπαπέ και η ανησυχία στη Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Κιλιάν Εμπαπέ έχει σημάνει συναγερμούς στη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς αποχώρησε τραυματίας με τα χέρια στο πρόσωπο από τον αγώνα της εθνικής του ομάδας. Ο Γάλλος αστέρας υπέστη υπερέκταση στο γόνατο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Γαλλίας με την Τουρκία, την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Ο τραυματισμός αυτός προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς ο Εμπαπέ αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τις επόμενες εβδομάδες.

Η στιγμή του τραυματισμού και η πρώτη διάγνωση

Ο Κιλιάν Εμπαπέ τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα της Γαλλίας με την Τουρκία, ο οποίος σηματοδότησε το ντεμπούτο του Ζινεντίν Ζιντάν στον πάγκο της εθνικής Γαλλίας. Ο Γάλλος σταρ αποχώρησε από το γήπεδο με εμφανή πόνο, κρατώντας τα χέρια στο πρόσωπο, γεγονός που αμέσως προκάλεσε ανησυχία.

Ο Ζινεντίν Ζιντάν επιβεβαίωσε πως ο Εμπαπέ υπέστη υπερέκταση στο γόνατο. Η ιατρική έκθεση της γαλλικής Ομοσπονδίας, που εκδόθηκε μετά τον αγώνα, ανέφερε ότι ο παίκτης «υποφέρει από τραυματισμό στον τένοντα» στο αριστερό του γόνατο.

Η ανακοίνωση της γαλλικής Ομοσπονδίας και η επιστροφή στη Μαδρίτη

Η γαλλική Ομοσπονδία ενημέρωσε για την κατάσταση του ποδοσφαιριστή μέσω των κοινωνικών της δικτύων. Στην ανακοίνωση αναφερόταν: «Μετά το νικητήριο γκολ του, ο Κιλιάν Εμπαπέ τραυματίστηκε στο γόνατό του. Υφίσταται τραυματισμό στον τένοντα και αποκλείεται για το υπόλοιπο της συγκέντρωσης. Μακάρι να αναρρώσεις σύντομα, Κιλιάν!».

Μετά την αρχική διάγνωση, ο Εμπαπέ θα επιστρέψει στη Μαδρίτη προκειμένου να αναρρώσει από την ενόχληση. Αναμένονται περαιτέρω εξετάσεις από τις ιατρικές υπηρεσίες της Ρεάλ Μαδρίτης για να διευκρινιστεί η ακριβής έκταση του τραυματισμού στο μελανιασμένο γόνατο.

Απουσία από κρίσιμες αναμετρήσεις

Ελλείψει των τελικών ιατρικών εκτιμήσεων, θεωρείται απίθανο ο Κιλιάν Εμπαπέ να μπορέσει να αγωνιστεί τις επόμενες εβδομάδες. Αυτό σημαίνει ότι θα χάσει σημαντικές αναμετρήσεις για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Η πρώτη από αυτές είναι ο αγώνας με τη Βιγιαρεάλ στις 10 Οκτωβρίου, ο οποίος θα διεξαχθεί στο «Μπερναμπέου».

Στη συνέχεια, η ομάδα του Μουρίνιο, η οποία ήδη αντιμετωπίζει τις απουσίες των Κονατέ και Βαλβέρδε, θα ταξιδέψει στη Ρώμη για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League στις 14 Οκτωβρίου. Ακολουθεί η υποδοχή της Σεβίλλης στις 18 Οκτωβρίου και, τρεις ημέρες αργότερα, στις 21 του ίδιου μήνα, η αναμέτρηση με τη Λειψία, επίσης για το Champions League.

Το Clasico και ο αγώνας με την ΑΕΚ

Ο ιδιαίτερα απαιτητικός μήνας Οκτώβριος θα κλείσει για τη Ρεάλ Μαδρίτης με το μεγάλο Clasico. Η «βασίλισσα» θα αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα στο «Spotify Camp Nou», την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, σε μία αναμέτρηση με ιδιαίτερο κύρος και σημασία.

Επιπλέον, στις 4 Νοεμβρίου, η Ρεάλ Μαδρίτης έχει προγραμματισμένο αγώνα με την ΑΕΚ στην «Allwyn Arena» για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Ο προπονητής Μουρίνιο αναμένει με αγωνία τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Γάλλου αστέρα, καθώς η παρουσία του είναι καθοριστική για τις επερχόμενες προκλήσεις.

Προηγούμενοι τραυματισμοί και δηλώσεις Ζιντάν

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Κιλιάν Εμπαπέ αντιμετωπίζει προβλήματα με το αριστερό του γόνατο. Την περασμένη σεζόν, ο ποδοσφαιριστής είχε μείνει ξανά στα πιτς δύο φορές λόγω τραυματισμών στο ίδιο σημείο. Μάλιστα, είχε αποκαλυφθεί ότι η αρχική εξέταση από το ιατρικό προσωπικό δεν είχε πραγματοποιηθεί στο προσβεβλημένο γόνατο, οδηγώντας σε καθυστερημένη διάγνωση.

Ο Ζινεντίν Ζιντάν, σχολιάζοντας την κατάσταση του παίκτη, δήλωσε: «Ο Κιλιάν Εμπαπέ δεν είναι καλά, δεν φαίνεται να είναι σε καλή κατάσταση. Θα πρέπει να επιστρέψει στη Ρεάλ Μαδρίτης». Ο θρύλος του γαλλικού και παγκόσμιου ποδοσφαίρου πρόσθεσε ότι ο Εμπαπέ «έχει κάνει υπερέκταση στο γόνατό του», υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Με πληροφορίες από: Athletiko