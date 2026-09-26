Η χειρονομία του Λουκάκου που προκάλεσε την έκρηξη του Ντοναρούμα μετά την ήττα της Ιταλίας

Ένα επεισοδιακό φινάλε είχε η αναμέτρηση της Ιταλίας με το Βέλγιο στη Ρώμη, όπου οι «Ατζούρι» γνώρισαν την ήττα με 2-0. Αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα, επικράτησε ένταση στον αγωνιστικό χώρο, με πρωταγωνιστές τον Ρομέλου Λουκάκου και τον Τζανλουίτζι Ντοναρούμα. Ο Βέλγος επιθετικός προκάλεσε τον Ιταλό τερματοφύλακα, οδηγώντας σε μια σειρά αντιδράσεων και την παρέμβαση του διαιτητή.

Η επιστροφή του Μαντσίνι και η ήττα

Ο πρώτος αγώνας της Ιταλίας, μετά την επιστροφή του Ρομπέρτο Μαντσίνι στην προπονητική της ηγεσία, δεν στέφθηκε με επιτυχία. Η εθνική ομάδα της Ιταλίας, οι «Ατζούρι», υποδέχθηκε το Βέλγιο στην πρωτεύουσα, τη Ρώμη, σε μια αναμέτρηση που ολοκληρώθηκε με ήττα για τους γηπεδούχους. Το τελικό σκορ ήταν 2-0 υπέρ του Βελγίου, ένα αποτέλεσμα που καθόρισε την έκβαση του αγώνα.

Η αναμέτρηση αυτή σηματοδοτούσε μια νέα αρχή για την Ιταλία υπό την καθοδήγηση του Μαντσίνι, ωστόσο το αποτέλεσμα δεν ήταν το επιθυμητό. Η ήττα αυτή, εκτός από το αγωνιστικό κομμάτι, συνοδεύτηκε και από έντονες στιγμές μετά τη λήξη της αναμέτρησης, οι οποίες επισκίασαν την εικόνα του αγώνα.

Ένταση μετά το τελευταίο σφύριγμα

Αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή, η ατμόσφαιρα στον αγωνιστικό χώρο ηλεκτρίστηκε. Ο Τζανλουίτζι Ντοναρούμα και ο Ρομέλου Λουκάκου βρέθηκαν πρόσωπο με πρόσωπο, με την ένταση να ανεβαίνει ραγδαία. Οι δύο ποδοσφαιριστές πλησίασαν ο ένας τον άλλον με απειλητικό τρόπο, έχοντας προηγουμένως ανταλλάξει έντονα λόγια.

Ο διαιτητής του αγώνα κλήθηκε να παρέμβει άμεσα, προσπαθώντας να χωρίσει τους δύο παίκτες πριν η κατάσταση ξεφύγει. Η στιγμή αυτή ήταν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στιγμιότυπα του επεισοδιακού φινάλε, δείχνοντας την απογοήτευση και την ένταση που επικρατούσε μεταξύ των αντιπάλων.

Η προκλητική χειρονομία του Λουκάκου

Ο Βέλγος επιθετικός, Ρομέλου Λουκάκου, ήταν αυτός που προκάλεσε τον Τζανλουίτζι Ντοναρούμα με μια συγκεκριμένη χειρονομία. Ο Λουκάκου σχημάτισε με τα χέρια του το «0-2», θέλοντας να υπενθυμίσει τη νίκη της ομάδας του επί της Ιταλίας και το τελικό σκορ. Η κίνηση αυτή είχε ως στόχο να τονίσει την ανωτερότητα του Βελγίου στον συγκεκριμένο αγώνα.

Στη συνέχεια, ο Λουκάκου έβαλε το δάχτυλο στο στόμα του, μια χειρονομία που ερμηνεύτηκε ως κάλεσμα προς τους «Ατζούρι» να σωπάσουν. Αυτή η ενέργεια εξόργισε τον τερματοφύλακα της Μάντσεστερ Σίτι, ο οποίος κινήθηκε προς τη σέντρα με σκοπό να απαντήσει στον αντίπαλό του με έντονο τρόπο, δείχνοντας την έντονη δυσαρέσκειά του.

Παρέμβαση διαιτητή και κίτρινες κάρτες

Η κατάσταση απαιτούσε άμεση παρέμβαση από τον διαιτητή, ο οποίος έδειξε κίτρινη κάρτα τόσο στον Τζανλουίτζι Ντοναρούμα όσο και στον Ρομέλου Λουκάκου. Οι κάρτες αυτές δόθηκαν προκειμένου να επαναφερθεί η τάξη στον αγωνιστικό χώρο και να ηρεμήσουν τα πνεύματα μεταξύ των δύο παικτών.

Μέσα στο χάος που δημιουργήθηκε, αρκετοί παίκτες και των δύο ομάδων έσπευσαν στο σημείο της έντασης, προσπαθώντας να διαλύσουν τη σύρραξη. Μεταξύ αυτών, ο Μαλντίνι αντικρύστηκε επίσης με κίτρινη κάρτα. Ο Μαλντίνι είχε προηγουμένως συγκρατήσει έναν αντίπαλο και στη συνέχεια πλησίασε τον πρώην επιθετικό της Νάπολι και της Ίντερ, Ρομέλου Λουκάκου, στην προσπάθειά του να ηρεμήσει την κατάσταση.

Με πληροφορίες από: Athletiko