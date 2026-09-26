Η κούρσα που σημάδεψε τον στίβο: Το σκάνδαλο ντόπινγκ του Μπεν Τζόνσον στη Σεούλ

Στις 24 Σεπτεμβρίου 1988, στη Σεούλ, ο τελικός των 100 μέτρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες έμελλε να γραφτεί στην ιστορία του στίβου, όχι μόνο για την αθλητική του διάσταση, αλλά και για τα γεγονότα που ακολούθησαν. Οκτώ σπρίντερ, ανάμεσά τους ο Καρλ Λιούις και ο Μπεν Τζόνσον, παρατάχθηκαν στους βατήρες για μια κούρσα που κράτησε λιγότερο από δέκα δευτερόλεπτα, αλλά οι συνέπειές της απασχόλησαν την παγκόσμια κοινή γνώμη για πολύ καιρό.

Ο ιστορικός τελικός των 100 μέτρων

Η ατμόσφαιρα στη Σεούλ ήταν ηλεκτρισμένη καθώς οι οκτώ κορυφαίοι σπρίντερ του κόσμου ετοιμάζονταν για τον τελικό των 100 μέτρων. Μεταξύ αυτών, ξεχώριζαν δύο μεγάλα ονόματα του παγκόσμιου στίβου: ο Αμερικανός Καρλ Λιούις και ο Καναδός Μπεν Τζόνσον. Η αναμέτρησή τους αναμενόταν με τεράστιο ενδιαφέρον.

Λιγότερα από δέκα δευτερόλεπτα μετά την εκκίνηση, ο Μπεν Τζόνσον πέρασε πρώτος τη γραμμή τερματισμού. Το χρονόμετρο έδειξε 9.79 δευτερόλεπτα, μια επίδοση που αποτελούσε νέο παγκόσμιο ρεκόρ. Ο Καναδός αθλητής σήκωσε το χέρι του σε πανηγυρισμό, ενώ ο Καρλ Λιούις βρέθηκε πίσω του. Το στάδιο αποθέωσε τον Μπεν Τζόνσον, αναγνωρίζοντάς τον ως τον ταχύτερο άνθρωπο στον πλανήτη εκείνη τη στιγμή.

Η αποκάλυψη του ντόπινγκ και οι συνέπειες

Η θριαμβευτική αυτή νίκη, ωστόσο, επισκιάστηκε άμεσα από μια σοκαριστική αποκάλυψη. Ο έλεγχος ντόπινγκ στον οποίο υποβλήθηκε ο Μπεν Τζόνσον μετά τον αγώνα, βγήκε θετικός. Στο δείγμα του ανιχνεύθηκε στανοζολόλη, μια απαγορευμένη αναβολική στεροειδής ουσία.

Ως αποτέλεσμα του θετικού δείγματος, η νίκη του Μπεν Τζόνσον ακυρώθηκε. Το χρυσό μετάλλιο που είχε κατακτήσει του αφαιρέθηκε, ενώ και το παγκόσμιο ρεκόρ των 9.79 δευτερολέπτων διαγράφηκε από τα επίσημα αρχεία. Η κούρσα αυτή έμελλε να μείνει στην ιστορία όχι για την επίδοση, αλλά για το σκάνδαλο που την ακολούθησε.

Οι αρχικές διαψεύσεις του Μπεν Τζόνσον

Μετά την αποκάλυψη του θετικού δείγματος, ο Μπεν Τζόνσον αρχικά αρνήθηκε ότι είχε λάβει εν γνώσει του απαγορευμένες ουσίες. Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε τον Οκτώβριο του 1988, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν έχω πάρει ποτέ εν γνώσει μου παράνομα ναρκωτικά».

Στην ίδια συνέντευξη, ο Καναδός σπρίντερ τόνισε ότι δεν θα έκανε ποτέ κάτι που θα ντρόπιαζε την οικογένειά του, τη χώρα του, καθώς και τα παιδιά που τον θαύμαζαν. Οι δηλώσεις αυτές σηματοδότησαν την αρχική του στάση άρνησης απέναντι στις κατηγορίες που τον βάραιναν.

Η μεταγενέστερη παραδοχή και οι ισχυρισμοί

Λίγους μήνες αργότερα, η στάση του Μπεν Τζόνσον άλλαξε δραματικά. Ενώπιον της Επιτροπής Ντούμπιν στον Καναδά, ο αθλητής παραδέχθηκε ότι γνώριζε πως χρησιμοποιούσε στεροειδή. Κατέθεσε ότι είχε ξεκινήσει τη χρήση απαγορευμένων ουσιών από τις αρχές της δεκαετίας του 1980.

Στην κατάθεσή του, ο Τζόνσον ανέφερε πως κάποια στιγμή γνώριζε πλέον ότι τα χάπια που του χορηγούνταν ήταν στεροειδή και απαγορευμένα. Ωστόσο, υποστήριξε ότι, παρόλο που είχε παραδεχθεί τη χρήση άλλων στεροειδών, δεν είχε λάβει τη συγκεκριμένη ουσία, τη στανοζολόλη, λίγο πριν από τον τελικό της Σεούλ.

Η θέση του προπονητή Τσάρλι Φράνσις

Τις δηλώσεις του Μπεν Τζόνσον σχετικά με τη μη χρήση στανοζολόλης λίγο πριν τον αγώνα υποστήριξε και ο προπονητής του, Τσάρλι Φράνσις. Ο Φράνσις κατέθεσε ότι ο Τζόνσον δεν χρησιμοποιούσε στανοζολόλη εκείνη την περίοδο.

Σύμφωνα με τον προπονητή, το τελευταίο γνωστό πρόγραμμα χορήγησης στεροειδών πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Σεούλ είχε ολοκληρωθεί αρκετές ημέρες πριν από τη διεξαγωγή του αγώνα των 100 μέτρων. Αυτή η μαρτυρία ενίσχυσε τον ισχυρισμό του Τζόνσον ότι η συγκεκριμένη ουσία δεν ήταν μέρος της προετοιμασίας του για τον κρίσιμο τελικό.

Με πληροφορίες από: Athletiko