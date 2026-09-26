Ο Ρόμπινσον-Ερλ για τον Σπανούλη και την προσαρμογή του στον Άρη

Ο Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ, ένα από τα νέα πρόσωπα του Άρη, μίλησε στη Media Day των «κιτρινόμαυρων» για τις πρώτες του εμπειρίες. Ο Αμερικανός φόργουορντ αναφέρθηκε στην προσαρμογή του στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και τη ζωή του στη Θεσσαλονίκη. Επίσης, στάθηκε ιδιαίτερα στη συνεργασία του με τον Βασίλη Σπανούλη και την απόφασή του να αποδεχθεί την πρόταση της ομάδας.

Προσαρμογή στο ευρωπαϊκό μπάσκετ

Ο Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ εξήγησε πόσο γρήγορα έχει προσαρμοστεί στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και τη ζωή του στη Θεσσαλονίκη. Ο Αμερικανός φόργουορντ τόνισε ότι στο παρελθόν είχε την ευκαιρία να αγωνιστεί με την Team USA, γεγονός που του είχε δώσει μια πρώτη εικόνα για τους κανονισμούς της FIBA και τον τρόπο παιχνιδιού που επικρατεί στην Ευρώπη. Αυτή η προηγούμενη εμπειρία συνέβαλε σημαντικά στην ομαλή μετάβασή του από το NBA στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, η οποία, όπως ανέφερε, αποδείχθηκε πιο εύκολη από όσο ίσως περίμενε αρχικά.

Ο Ρόμπινσον-Ερλ εξέφρασε την εκτίμησή του για τον τρόπο με τον οποίο παίζεται το μπάσκετ στην Ευρώπη. Περιέγραψε το ευρωπαϊκό μπάσκετ ως ένα παιχνίδι που είναι πολύ βασισμένο στις αρχές του αθλήματος, είναι ομαδικό και παράλληλα εξαιρετικά ανταγωνιστικό. Πρόσθεσε ότι η ομάδα του Άρη διαθέτει ένα εξαιρετικό γκρουπ παικτών, το οποίο έχει κάνει πολύ εύκολο για εκείνον να ενταχθεί σε αυτό το νέο περιβάλλον. Αυτό του επέτρεψε να προσαρμοστεί χωρίς να αισθάνεται ότι χρειάζεται κάποια μεγάλη περίοδος προσαρμογής, ενσωματώνοντας γρήγορα στην καθημερινότητα της ομάδας.

Η συνεργασία με τον Βασίλη Σπανούλη

Ο Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ μίλησε με ιδιαίτερο ενθουσιασμό για τη συνεργασία του με τον Βασίλη Σπανούλη, χαρακτηρίζοντάς τον «εκπληκτικό». Ο Αμερικανός φόργουορντ υπογράμμισε ότι όλοι στον χώρο του μπάσκετ γνωρίζουν πόσο σπουδαίος παίκτης ήταν ο Σπανούλης κατά τη διάρκεια της καριέρας του και πόσο σπουδαίος προπονητής είναι τώρα. Για τον ίδιο, το να έχει την ευκαιρία να είναι μέρος αυτής της ομάδας, έχοντας τον Βασίλη Σπανούλη ως προπονητή, αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για να συνεχίσει να εξελίσσεται ως παίκτης και να βελτιώνει τις ικανότητές του.

Ο Ρόμπινσον-Ερλ δήλωσε ότι είναι τιμή για όλους τους παίκτες της ομάδας να μπορούν να μαθαίνουν από τον Βασίλη Σπανούλη κάθε μέρα. Περιέγραψε τον προπονητή ως εξαιρετικά ανταγωνιστικό, με υψηλούς στόχους και μεγάλες φιλοδοξίες για την ομάδα. Ο Αμερικανός φόργουορντ πρόσθεσε ότι οι παίκτες πιστεύουν και αυτοί με τη σειρά τους σε αυτές τις φιλοδοξίες και τους στόχους που έχουν τεθεί. Ο Σπανούλης έχει τις υψηλότερες απαιτήσεις από τους παίκτες του, ζητώντας τους να εμφανίζονται κάθε μέρα στις προπονήσεις και στους αγώνες, δίνοντας την καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους. Ο Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ εξέφρασε την πεποίθησή του ότι αν η ομάδα ακολουθήσει αυτή τη φιλοσοφία, θα μπορέσει να φτάσει στους στόχους που έχει θέσει και να πετύχει όσα πιστεύουν ότι μπορούν να πετύχουν ως σύνολο.

Η απόφαση να έρθει στον Άρη

Ο Ρόμπινσον-Ερλ αναφέρθηκε επίσης στην προσωπική του απόφαση να αποδεχθεί την πρόταση του Άρη. Διευκρίνισε ότι στο παρελθόν είχε δεχθεί προτάσεις από άλλες ευρωπαϊκές ομάδες, ωστόσο επέλεξε να έρθει στη Θεσσαλονίκη και να ενταχθεί στους «κιτρινόμαυρους». Η μετάβασή του από το NBA στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, όπως σημείωσε, αποδείχθηκε πιο ομαλή από όσο ίσως περίμενε, κάτι που συνδέεται και με την επιλογή του Άρη και το περιβάλλον που βρήκε στην ομάδα.

Επιπλέον, ο Αμερικανός φόργουορντ μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο οι διαφορετικές μπασκετικές παραστάσεις και εμπειρίες των παικτών μπορούν να αποτελέσουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα για τους «κιτρινόμαυρους». Η ποικιλία των εμπειριών και των προελεύσεων των παικτών εντός της ομάδας θεωρείται ένα στοιχείο που μπορεί να συμβάλει θετικά στην επίτευξη των στόχων της ομάδας και στην ενίσχυση της συνοχής της.

Με πληροφορίες από: Athletiko