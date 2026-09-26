Ο Αζεντίν Ουναϊ πρωταγωνιστής στη νίκη του Μαρόκου επί της Γκαμπόν

Ο Αζεντίν Ουναϊ πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση με την εθνική ομάδα του Μαρόκου στον αγώνα εναντίον της Γκαμπόν. Ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού αναδείχθηκε σε απόλυτο πρωταγωνιστή της αναμέτρησης, συμβάλλοντας καθοριστικά στη νίκη της χώρας του με σκορ 2-0. Η παρουσία του στο γήπεδο ήταν γεμάτη, με εντυπωσιακά στατιστικά σε όλα τα κομμάτια του παιχνιδιού, κάτι που επιβεβαιώνει την καλή του φόρμα.

Η εξαιρετική φόρμα και η αναγνώριση

Ο Αζεντίν Ουναϊ βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση, μετά την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό. Αυτή την καλή του φόρμα τη μετέφερε και στην εθνική ομάδα του Μαρόκου, όπου ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στη νίκη της χώρας του κόντρα στην Γκαμπόν.

Ο μαροκινός τύπος εξέφρασε εγκωμιαστικά σχόλια για την απόδοσή του, κάτι που επιβεβαιώνεται πλήρως από τους αριθμούς. Τα στατιστικά του χαφ του Παναθηναϊκού ήταν εντυπωσιακά τόσο στο μεσοεπιθετικό κομμάτι όσο και στο ανασταλτικό σκέλος, αναδεικνύοντας την πολυδιάστατη συνεισφορά του.

Επιθετική παρουσία με απειλή στο τέρμα

Στο επιθετικό κομμάτι, ο Ουναϊ απείλησε τρεις φορές τον αντίπαλο τερματοφύλακα, φτάνοντας κοντά στο γκολ. Στο 27ο λεπτό της αναμέτρησης, η μπάλα δεν του έκανε το χατίρι και σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του τερματοφύλακα Αμονόμε, στερώντας του ένα πιθανό τέρμα.

Λίγα λεπτά νωρίτερα, και συγκεκριμένα στο 16ο λεπτό, ο Μαροκινός μέσος πραγματοποίησε μια εξαιρετική ενέργεια μέσα στην περιοχή. Έπιασε ένα πλασέ, το οποίο όμως κατέληξε άουτ. Παρόμοια κατάληξη είχε και μια προσπάθειά του στο 11ο λεπτό του αγώνα, δείχνοντας την συνεχή του διάθεση να απειλήσει την εστία.

Κυκλοφορία μπάλας και δημιουργία

Στα 76 λεπτά που αγωνίστηκε, ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού είχε μία γεμάτη εμφάνιση και στο κομμάτι της κυκλοφορίας της μπάλας. Κατέγραψε συνολικά 60 πάσες, με ποσοστό επιτυχίας 78%, δηλαδή 47 σωστές μεταβιβάσεις, συμβάλλοντας στην ομαλή ανάπτυξη του παιχνιδιού.

Από αυτές τις πάσες, οι 48 πραγματοποιήθηκαν στο αντίπαλο μισό του γηπέδου, υπογραμμίζοντας την επιθετική του διάθεση και την προσπάθειά του να δημιουργήσει ευκαιρίες. Επιπλέον, ο Ουναϊ προσέφερε τρεις πάσες-κλειδιά, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε γκολ. Η μπάλα πέρασε από τα πόδια του συνολικά 89 φορές, αναδεικνύοντας την καθοριστική του συμμετοχή στο παιχνίδι.

Ο Μαροκινός ποδοσφαιριστής πραγματοποίησε επίσης πέντε ντρίμπλες, εκ των οποίων οι τέσσερις ήταν επιτυχημένες. Με τις ενέργειές του, κατάφερε να δημιουργήσει προβλήματα στην αντίπαλη άμυνα, κάνοντάς την άνω-κάτω και ανοίγοντας χώρους για τους συμπαίκτες του.

Σημαντική συμβολή στο ανασταλτικό κομμάτι

Ωστόσο, δεν ήταν μόνο οι αριθμοί του στην επίθεση εξαιρετικοί. Ο Αζεντίν Ουναϊ έκανε και μπόλικη δουλειά στο ανασταλτικό κομμάτι του παιχνιδιού. Ο ίδιος χρειάστηκε να δώσει συνολικά 16 μονομαχίες, εκ των οποίων αναδείχθηκε νικητής στις 12, δείχνοντας την αποτελεσματικότητά του στις προσωπικές μάχες.

Επιπλέον, ο μέσος του Παναθηναϊκού πραγματοποίησε πέντε ανακτήσεις της μπάλας, με τις τέσσερις από αυτές να γίνονται ψηλά στην επίθεση. Αυτό βοήθησε σημαντικά στο πρέσινγκ κοντά στην αντίπαλη περιοχή, συμβάλλοντας στην ανάκτηση της κατοχής και στην άμεση απειλή της αντίπαλης εστίας.

Γενική εικόνα και χαμόγελα

Γενικότερα, η εμφάνιση του Αζεντίν Ουναϊ στον αγώνα με την Γκαμπόν έφερε εκ νέου χαμόγελα τόσο στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού όσο και στην εθνική ομάδα του Μαρόκου. Η απόδοσή του επιβεβαίωσε την αξία του και την ικανότητά του να επηρεάζει το παιχνίδι σε πολλούς τομείς, αποτελώντας έναν από τους βασικούς πυλώνες της ομάδας του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta