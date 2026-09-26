Η πρεμιέρα της Φενέρμπαχτσε στη Euroleague και η απόδοση των νέων αποκτημάτων

Η Φενέρμπαχτσε κατάφερε να ξεκινήσει με το δεξί τις υποχρεώσεις της στη Euroleague, επικρατώντας της μαχητικής Βίρτους Μπολόνια. Η ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους, η οποία έχει υποστεί αρκετές αλλαγές στο ρόστερ της σε σχέση με την περασμένη σεζόν, βασίστηκε και στις επιδόσεις των νέων της προσθηκών για να φτάσει στη νίκη. Τα νέα πρόσωπα αποκτήθηκαν με στόχο να ανεβάσουν το επίπεδο του συνόλου, και στην πρεμιέρα τους έδειξαν τα πρώτα δείγματα γραφής.

Η νίκη της Φενέρμπαχτσε στην πρεμιέρα

Η αναμέτρηση της Φενέρμπαχτσε με τη Βίρτους Μπολόνια αποτέλεσε την πρώτη επίσημη εμφάνιση των Τούρκων στη φετινή Euroleague. Η ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους αντιμετώπισε μια μαχητική αντίσταση από τους Ιταλούς, ωστόσο κατάφερε να κάμψει την αντίστασή τους και να πάρει τη νίκη. Ο Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ συνέβαλε με μεγάλα σουτ, ενώ ο Κι ξεχώρισε με double double.

Το καλοκαίρι που πέρασε, η Φενέρμπαχτσε προχώρησε σε σημαντικές αλλαγές στο ρόστερ της, φέρνοντας στην ομάδα πολλά νέα πρόσωπα. Οι κινήσεις αυτές έγιναν με την προοπτική να ενισχυθεί το επίπεδο της ομάδας και να παρουσιαστεί πιο ανταγωνιστική στη διοργάνωση. Η πρεμιέρα έδωσε την ευκαιρία στους φιλάθλους να δουν για πρώτη φορά σε επίσημο αγώνα τους νέους παίκτες.

Η συμβολή του Κι και του Σιλντς

Ανάμεσα στα νέα αποκτήματα, ο Κι αναδείχθηκε ως ο κορυφαίος της αναμέτρησης για τη Φενέρμπαχτσε, σημειώνοντας double double. Ο πρώην παίκτης της Βαλένθια ολοκλήρωσε τον αγώνα με 11 πόντους και 10 ριμπάουντ. Οι επιδόσεις του περιλάμβαναν 4/5 δίποντα και 3/6 βολές, ενώ πρόσθεσε 3 ασίστ και 1 κλέψιμο, φτάνοντας τους 22 βαθμούς στην αξιολόγηση.

Σημαντική ήταν και η παρουσία του Σιλντς, ο οποίος αγωνίστηκε για 26 λεπτά. Ο παίκτης συνέβαλε με 12 πόντους, έχοντας 4/6 δίποντα, 0/2 τρίποντα και 4/5 βολές. Στατιστικά, κατέγραψε επίσης 2 ριμπάουντ και μοίρασε 3 ασίστ, συγκεντρώνοντας 14 βαθμούς στην αξιολόγηση.

Οι επιδόσεις των Κλάιμπερν και Σανλι

Ο Κλάιμπερν, σε 19 λεπτά συμμετοχής, σημείωσε 8 πόντους. Η στατιστική του περιλάμβανε 2/5 δίποντα, 0/3 τρίποντα και 4/4 βολές. Επιπλέον, κατέβασε 3 ριμπάουντ, μοίρασε 1 ασίστ και πραγματοποίησε 2 κλεψίματα, φτάνοντας τους 10 βαθμούς στην αξιολόγηση.

Ο Σανλι, ο έμπειρος ψηλός που επέστρεψε στη Φενέρμπαχτσε, πάτησε παρκέ για δέκα λεπτά. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του, σημείωσε 5 πόντους με 1/3 τρίποντα και 2/2 βολές. Πρόσθεσε 3 ριμπάουντ και συγκέντρωσε 4 βαθμούς στην αξιολόγηση.

Ο ρόλος των Φόρεστ και Σαργκιούνας

Ο Φόρεστ αγωνίστηκε για 25 λεπτά στην πρεμιέρα της Euroleague. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου, σημείωσε 4 πόντους με 2/4 δίποντα και 0/3 τρίποντα. Στην υπόλοιπη στατιστική του, κατέγραψε 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 λάθος και 1 κλέψιμο, με την αξιολόγησή του να φτάνει τους 7 βαθμούς.

Τέλος, ο Σαργκιούνας είχε 16 λεπτά συμμετοχής στην αναμέτρηση. Σε αυτό το διάστημα, σημείωσε 6 πόντους, με 2/2 δίποντα, 0/2 τρίποντα και 2/2 βολές. Πρόσθεσε επίσης 1 ριμπάουντ, ενώ η αξιολόγησή του διαμορφώθηκε στους 4 βαθμούς.

Οι παίκτες που δεν αγωνίστηκαν

Ο προπονητής Σάρας Γιασικεβίτσιους δεν έδωσε χρόνο συμμετοχής στον Τζούζανγκ στο παιχνίδι εναντίον της Βίρτους. Παρόλα αυτά, η απόκτησή του το καλοκαίρι θεωρείται κίνηση με μεγάλη προοπτική για το μέλλον της ομάδας.

Επίσης, οι Λάρκιν και Μπίνγκαμ δεν συμπεριλήφθηκαν στην 12άδα της ομάδας για την πρεμιέρα της Euroleague. Η Φενέρμπαχτσε ξεκίνησε τη σεζόν με ένα ανανεωμένο ρόστερ, το οποίο περιλαμβάνει αρκετούς νέους παίκτες που αναμένεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη συνέχεια της διοργάνωσης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta