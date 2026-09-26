Η θρυλική φωτογράφιση της εθνικής ΗΠΑ το 2002 που άφησε εποχή

Το Gazzetta ανασύρει από το παρελθόν μία ιστορική εξωαγωνιστική στιγμή της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου των ΗΠΑ, μία θρυλική φωτογράφιση που πραγματοποιήθηκε το 2002. Η ανάμνηση αυτή έρχεται στο προσκήνιο καθώς η USMNT βρίσκεται ξανά στις επάλξεις, μετά την πρόσφατη θετική της πορεία στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Τις προσεχείς ημέρες, οι ΗΠΑ θα φιλοξενήσουν φιλικά ματς, ξεκινώντας απόψε στις 23:30 με την υποδοχή των Περουβιανών στο Ορλάντο, ενώ θα αντιμετωπίσουν επίσης τη Χιλή, το Μεξικό και τον Καναδά. Αυτή η περίοδος αποτελεί ιδανική ευκαιρία για να θυμηθούμε την τολμηρή κίνηση των New York Times πριν από το Μουντιάλ της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας.

Η ιδέα πίσω από τη φωτογράφιση

Η ιστορική φωτογράφιση έλαβε χώρα το 2002, όταν οι Αμερικανοί ποδοσφαιριστές προετοιμάζονταν εντατικά για το Παγκόσμιο Κύπελλο που θα διεξαγόταν στην Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα. Σε μια εποχή που το ποδόσφαιρο στις ΗΠΑ είχε ακόμα βήματα να κάνει για να καθιερωθεί πλήρως, οι New York Times αποφάσισαν να προβούν σε μία τολμηρή κίνηση, επιδιώκοντας να δημιουργήσουν κάτι ανατρεπτικό που θα τραβούσε την προσοχή του κοινού.

Για τον σκοπό αυτό, επιστράτευσαν τον Ολλανδό φωτογράφο μόδας, Ματίας Βράινς, ο οποίος είχε τη φήμη για τις ριζοσπαστικές του επιλογές και την ανατρεπτική του προσέγγιση στην τέχνη της φωτογραφίας. Ο Βράινς ήταν γνωστός για την ικανότητά του να ξεφεύγει από τα καθιερωμένα. Ενδεικτικά, την ίδια περίοδο με τη φωτογράφιση της USMNT, είχε προκαλέσει την οργή του ράπερ Eminem, όταν είχε αλλάξει το χρώμα της μπλούζας του από κόκκινο σε ροζ, με αποτέλεσμα να καταστραφούν 25.000 αντίτυπα του περιοδικού The Face. Αυτό το περιστατικό υπογραμμίζει τον αντισυμβατικό χαρακτήρα του φωτογράφου.

Το concept και η ανταπόκριση της ομοσπονδίας

Το concept που οργάνωσε ο Ματίας Βράινς για τους παίκτες της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ ήταν ιδιαίτερο και ανατρεπτικό. Οι σταρ του αμερικανικού ποδοσφαίρου θα φορούσαν ρούχα ακριβών οίκων μόδας και θα πόζαραν με έναν «πονηρό» τρόπο μπροστά στον φακό, με το τελικό αποτέλεσμα να θυμίζει ημερολόγιο. Αυτή η πρωτοβουλία των New York Times βρήκε ενθουσιώδη ανταπόκριση από την Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου των ΗΠΑ (USSF).

Η USSF είδε με ιδιαίτερα θετικό μάτι το αίτημα των Times για το photo shooting, ειδικά καθώς η εθνική ομάδα προερχόταν από ένα κακό Μουντιάλ το 1998. Εκείνη την εποχή, το ποδόσφαιρο στην Αμερική είχε ακόμα πολλά βήματα να κάνει για να καθιερωθεί πλήρως στη συνείδηση του κοινού, κάτι που διέφερε σημαντικά από την ευρωπαϊκή πραγματικότητα στην οποία ήταν συνηθισμένος ο φωτογράφος Βράινς. Η φωτογράφιση αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία για προβολή και ανανέωση του ενδιαφέροντος για το άθλημα στη χώρα.

Οι παίκτες που συμμετείχαν και η δημοσίευση

Συνολικά, οκτώ παίκτες της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ συμμετείχαν ως «μοντέλα» σε αυτή τη μοναδική φωτογράφιση. Οι ποδοσφαιριστές που πόζαραν ήταν οι Κέισι Κέλερ, Πάμπλο Μαστρόενι, Λάντον Ντόνοβαν, Κόμπι Τζόουνς, Μπράιαν ΜακΜπράιντ, ΝταΜάρκους Μπίσλι και Κλιντ Ματίς. Οι φωτογραφίες τους δημοσιεύτηκαν σε ένα ειδικό θέμα των New York Times, το οποίο έφερε τον τίτλο «Τα αγόρια του ποδοσφαίρου: Γνωρίστε τις επτά καυτές φωτογραφίες των παικτών της εθνικής ΗΠΑ».

Στη φωτογράφιση συμμετείχε και ο τερματοφύλακας Μπραντ Φρίντελ, ωστόσο το υλικό με τον ίδιο δεν δημοσιεύτηκε ποτέ. Φαίνεται πως η μη δημοσίευση των φωτογραφιών του Φρίντελ ήταν προς ανακούφισή του, καθώς ο ίδιος ήταν ο πιο απρόθυμος από όλους τους παίκτες που πόζαραν για τον φακό του Ματίας Βράινς. Οι υπόλοιποι επτά παίκτες, ωστόσο, έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό και το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό.

Οι ιδιαίτερες πόζες και η τοποθεσία

Οι επτά ποδοσφαιριστές που είδαν τις φωτογραφίες τους δημοσιευμένες, δημιούργησαν εικόνες που έμειναν στην ιστορία του αμερικανικού ποδοσφαίρου. Ο Πάμπλο Μαστρόενι, φορώντας ένα λευκό σύνολο, ξάπλωσε μπρούμυτα σε έναν πάγκο και κοίταξε την κάμερα με ένα σαγηνευτικό βλέμμα, αναδεικνύοντας το ιδιαίτερο και τολμηρό ύφος της φωτογράφισης που είχε σχεδιάσει ο Βράινς.

Ο Κόμπι Τζόουνς επέλεξε μια πιο τολμηρή πόζα, ανοίγοντας το πουκάμισό του και βυθιζόμενος σε ένα από τα τέρματα του προπονητικού κέντρου WakeMed Soccer Park. Το συγκεκριμένο κέντρο, που βρίσκεται στη Βόρεια Καρολίνα, ήταν ο τόπος όπου οι Αμερικανοί πραγματοποιούσαν την προετοιμασία τους για το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο. Παρόμοια πόζα υιοθέτησε και ο ΝταΜάρκους Μπίσλι, με τη διαφορά ότι εκείνος ξάπλωσε απευθείας στο χορτάρι του γηπέδου. Ο Λάντον Ντόνοβαν, ο οποίος ήταν τότε μόλις 20 ετών, ήταν επίσης ανάμεσα στους παίκτες που συμμετείχαν ενεργά στη φωτογράφιση, προσθέτοντας τη δική του πινελιά στην ανατρεπτική αυτή προσπάθεια.

Με πληροφορίες από: Gazzetta