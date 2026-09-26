Η φιλοσοφία του Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ αποτυπώνεται στους χειριστές της μπάλας

Μετά την ολοκλήρωση πέντε αγωνιστικών στο πρωτάθλημα, η ΑΕΚ παρουσιάζει μια ξεκάθαρη εικόνα όσον αφορά την αγωνιστική της ταυτότητα. Σχεδόν σε κάθε κατηγορία του Wyscout που αφορά τις μεταβιβάσεις και την κυκλοφορία της μπάλας, υπάρχει παίκτης της ομάδας που ξεχωρίζει. Αυτό το γεγονός αντικατοπτρίζει πλήρως την ποδοσφαιρική σκέψη και το πλάνο του προπονητή Μάρκο Νίκολιτς.

Το αγωνιστικό πλάνο του Νίκολιτς

Ο Μάρκο Νίκολιτς είναι γνωστός για την προσήλωσή του στη σωστή κυκλοφορία της μπάλας και την ακρίβεια στις πάσες. Αυτές οι αρχές αποτελούν τη βάση για την ορθολογική ανάπτυξη και το συνδυαστικό ποδόσφαιρο που επιδιώκει η ομάδα του. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, επιδιώκει να αποτυπωθεί στο γήπεδο το συνολικό ποδοσφαιρικό του πλάνο.

Ο Σέρβος τεχνικός είχε αρχίσει να εφαρμόζει αυτή τη φιλοσοφία από την περσινή του πρώτη χρονιά στην ομάδα και φέτος επιδιώκει την περαιτέρω εξέλιξή της. Οι μεταγραφές των μέσων που πραγματοποιήθηκαν το καλοκαίρι υπηρετούσαν ακριβώς αυτή την ποδοσφαιρική του φιλοσοφία, ενισχύοντας το ρόστερ με παίκτες που μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του.

Οι νέες προσθήκες και η ποιότητά τους

Στους παίκτες που έχουν ως βασικό χαρακτηριστικό τον καλό χειρισμό της μπάλας συγκαταλέγονται ο Μάγερ, ο Βιτάλις, ο Κάιρινεν και ο Ζούμπκοφ. Αυτοί οι ποδοσφαιριστές επιλέχθηκαν για την ικανότητά τους να διαχειρίζονται την μπάλα με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα.

Επιπλέον, ο Ζοάο Μάριο, ο οποίος προστέθηκε στο τέλος της μεταγραφικής περιόδου, είναι επίσης γνωστός για την ποιότητά του με την μπάλα στα πόδια. Η ικανότητά του αυτή είναι ευρέως αναγνωρισμένη τόσο από την καριέρα του σε υψηλό επίπεδο όλα αυτά τα χρόνια, όσο και από την περσινή του σεζόν με τη φανέλα της ΑΕΚ. Η ακρίθεια που επιδεικνύουν όλοι αυτοί οι παίκτες με την μπάλα στα πόδια, σύμφωνα με τα στοιχεία του Wyscout, επιβεβαιώνει την επιλογή τους.

Υψηλά ποσοστά ακρίβειας στις μεταβιβάσεις

Τα στατιστικά στοιχεία αναδεικνύουν την έμφαση στην ακρίβεια των μεταβιβάσεων. Ο Κάιρινεν, παρόλο που τελευταία δεν χρησιμοποιείται συχνά, διατηρεί ένα εντυπωσιακό ποσοστό ακρίβειας στις πάσες, φτάνοντας το 91,5% στο ξεκίνημα της σεζόν, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Στα ίδια υψηλά επίπεδα κινείται και ο Βιτάλις, ο οποίος αγγίζει το 92% σε ακρίβεια πασών.

Ο Μάγερ, ο οποίος έχει αναλάβει τον ρόλο του οργανωτή του παιχνιδιού και αποτελεί ένα υβριδικό εργαλείο στα χέρια του Νίκολιτς, σημειώνει επίσης ένα υψηλό 83% σε ακρίβεια. Μόνο ο Ζούμπκοφ βρίσκεται λίγο πιο πίσω, πέφτοντας κάτω από το 80%, ωστόσο ο προπονητής περιμένει από αυτόν, όπως και από άλλους παίκτες, να ανεβάσει την απόδοσή του στη συνέχεια της σεζόν. Οι νέοι αυτοί παίκτες ήρθαν να συμπληρώσουν τους ήδη δημιουργικούς χαφ που υπήρχαν στο ρόστερ, όπως ο Μαρίν και ο Μάνταλος, ενισχύοντας την ανάπτυξη που γίνεται σε μεγάλο βαθμό από τον άξονα.

Η επίδραση των παικτών της ΑΕΚ στα στατιστικά

Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά τις πέντε πρώτες αγωνιστικές, η ΑΕΚ διαθέτει τουλάχιστον έναν παίκτη μέσα στους κορυφαίους του πρωταθλήματος σε σχεδόν κάθε κατηγορία του Wyscout που σχετίζεται με τις μεταβιβάσεις ή την κυκλοφορία της μπάλας. Ο Βιτάλις, για παράδειγμα, με 95,3% ακρίβεια, κατατάσσεται ως ο τέταρτος καλύτερος παίκτης του πρωταθλήματος σε αυτόν τον τομέα.

Ο Μαρίν, από την πλευρά του, βρίσκεται στην τρίτη θέση σε ευστοχία στις πάσες στην πλάτη της άμυνας, με ποσοστό 33,3%, έχοντας μάλιστα τις περισσότερες προσπάθειες. Η μπάλα περνάει πολύ από τα πόδια του Ρουμάνου χαφ, ο οποίος έχει και τις περισσότερες προσπάθειες πασών στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου.

Κορυφαίες επιδόσεις σε κρίσιμους τομείς

Στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, ο Βιτάλις παρουσιάζει εντυπωσιακή απόδοση, έχοντας το απόλυτο με 100% ακρίβεια μεταβιβάσεων. Η επίδραση του Μαρίν στην ανάπτυξη του παιχνιδιού της ΑΕΚ είναι επίσης εμφανής, καθώς βρίσκεται στην κορυφή των έξυπνων πασών στο πρωτάθλημα με 100% επιτυχία.

Τέλος, ο Μάγερ αποδεικνύεται φοβερά επιδραστικός στην επιθετική λειτουργία της ομάδας. Στις πέντε πρώτες αγωνιστικές, έχει ήδη καταγράψει τρεις ασίστ, υπογραμμίζοντας τον σημαντικό του ρόλο στη δημιουργία φάσεων για την ΑΕΚ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta