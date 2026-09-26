Η Ελλάς Σύρου απέκτησε τον Ζαχαρία Βενάκη, ενισχύοντας την άμυνά της

Η Ελλάς Σύρου γνωστοποίησε την απόκτηση του Ζαχαρία Βενάκη, ενός νεαρού αμυντικού που έχει διαγράψει μια αξιόλογη πορεία, έχοντας υπάρξει μέλος των ακαδημιών του Παναθηναϊκού. Η προσθήκη αυτή ενισχύει το ρόστερ των Κυκλαδιτών ενόψει της δύσκολης και απαιτητικής σεζόν στη Superleague 2, ένα πρωτάθλημα με ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις. Ο 19χρονος ποδοσφαιριστής θα ενσωματωθεί άμεσα στη διάθεση του προπονητή Θανάση Στάικου, προσφέροντας νέες επιλογές στο κέντρο της άμυνας της ομάδας.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ελλάς Σύρου

Η ΠΑΕ Ελλάς Σύρου προχώρησε στην επίσημη ανακοίνωση της απόκτησης του Ζαχαρία Βενάκη, επιβεβαιώνοντας τη μεταγραφική της κίνηση. Μέσω της επίσημης ενημέρωσης, η διοίκηση της ομάδας εξέφρασε την ικανοποίησή της και την ευχαρίστησή της για την προσθήκη του νεαρού αμυντικού στο δυναμικό της.

Ο Ζαχαρίας Βενάκης αναμένεται να ενσωματωθεί χωρίς καθυστέρηση στις προπονήσεις της ομάδας, προκειμένου να τεθεί το συντομότερο δυνατό στη διάθεση του τεχνικού επιτελείου. Η άμεση ένταξή του κρίνεται καθοριστική, καθώς η αγωνιστική περίοδος στη Superleague 2 βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και απαιτεί την πλήρη στελέχωση του ρόστερ για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που έρχονται.

Το προφίλ του Ζαχαρία Βενάκη

Ο Ζαχαρίας Βενάκης, σε ηλικία 19 ετών, αποτελεί μια νέα προσθήκη στην αμυντική γραμμή της Ελλάς Σύρου. Η φυσική του θέση είναι αυτή του κεντρικού αμυντικού, όπου αναμένεται να προσφέρει λύσεις και να ενισχύσει την ανασταλτική λειτουργία της ομάδας.

Με ύψος που ανέρχεται στο 1.87 μέτρα, ο Βενάκης διαθέτει τα απαραίτητα σωματικά χαρακτηριστικά για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της θέσης του. Η παρουσία του στο κέντρο της άμυνας θα προσδώσει επιπλέον επιλογές στον προπονητή Θανάση Στάικο, ο οποίος θα έχει πλέον στη διάθεσή του έναν ακόμη νεαρό και ταλαντούχο ποδοσφαιριστή για τις ανάγκες της φετινής αγωνιστικής περιόδου.

Η πορεία του νεαρού αμυντικού

Η ποδοσφαιρική διαδρομή του Ζαχαρία Βενάκη ξεκίνησε από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού, ενός συλλόγου με παράδοση στην ανάδειξη νεαρών ταλέντων. Στις ακαδημίες των «πρασίνων» αναδείχθηκε και εξελίχθηκε, φτάνοντας μέχρι την ομάδα Κ19, όπου απέκτησε σημαντικές εμπειρίες και γνώσεις.

Μετά την αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό, ο νεαρός αμυντικός συνέχισε την καριέρα του στην Ελλάδα, αγωνιζόμενος για ένα διάστημα στην Κηφισιά. Στη συνέχεια, η πορεία του τον οδήγησε στην Κύπρο, όπου εντάχθηκε στον Εθνικό Λατσιών. Εκεί, ο Βενάκης κατέγραψε 18 συμμετοχές, γεγονός που του προσέφερε πολύτιμη αγωνιστική εμπειρία σε ένα διαφορετικό πρωτάθλημα.

Ενίσχυση ενόψει απαιτητικής σεζόν

Η απόκτηση του Ζαχαρία Βενάκη αποτελεί μια σημαντική κίνηση για την Ελλάς Σύρου, καθώς η ομάδα βρίσκεται μπροστά σε μια ιδιαίτερα απαιτητική και δύσκολη σεζόν στη Superleague 2. Το πρωτάθλημα χαρακτηρίζεται από την έντονη ανταγωνιστικότητα και τον μεγάλο αριθμό αγώνων, καθώς περιλαμβάνει συνολικά 30 αγωνιστικές, γεγονός που καθιστά αναγκαία την ύπαρξη ενός πλήρους και ποιοτικού ρόστερ.

Οι Κυκλαδίτες έχουν πραγματοποιήσει ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα στη φετινή αγωνιστική περίοδο, έχοντας συγκεντρώσει επτά βαθμούς μετά την ολοκλήρωση των τριών πρώτων αγωνιστικών. Αυτή η επίδοση τους έχει φέρει στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα, αναδεικνύοντας τις υψηλές φιλοδοξίες της ομάδας. Η προσθήκη του Βενάκη αναμένεται να συμβάλει στην περαιτέρω ενίσχυση της αμυντικής γραμμής, διατηρώντας την ανταγωνιστικότητα της Ελλάς Σύρου στο απαιτητικό επίπεδο της κατηγορίας και βοηθώντας την να συνεχίσει την καλή της πορεία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta