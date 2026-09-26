Ο Στεφ Κάρι ανανέωσε με τους Γουόριορς: Το νέο συμβόλαιο και τα επόμενα βήματα

Ο Στεφ Κάρι θα συνεχίσει να αγωνίζεται με τη φανέλα των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, καθώς υπέγραψε νέο συμβόλαιο που τον δεσμεύει με την ομάδα μέχρι το 2028. Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης option για την επόμενη σεζόν, διασφαλίζοντας την παρουσία του κορυφαίου παίκτη στο ρόστερ των «Πολεμιστών» για τα επόμενα χρόνια. Η ανανέωση αυτή θεωρείται ύψιστης σημασίας για το franchise.

Η παραμονή του θρύλου στους Γουόριορς

Ο Στεφ Κάρι, αναμφισβήτητα ο θρύλος της ομάδας και το πρόσωπο του franchise, παρέμεινε πιστός στους Γουόριορς, ολοκληρώνοντας την επέκταση του συμβολαίου του. Οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία για επέκταση διάρκειας δύο ετών, η οποία ανέρχεται στα 116 εκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε ο έγκυρος Σαμς Σαράνια, η νέα συμφωνία περιλαμβάνει player option για τη σεζόν 2028-29, δίνοντας στον παίκτη τη δυνατότητα να καθορίσει το μέλλον του μετά το πέρας της συγκεκριμένης περιόδου. Η παραμονή του Κάρι ήταν ένα από τα βασικά ζητήματα για την ομάδα.

Οι προκλήσεις για την ομάδα

Παρά την ανανέωση του Κάρι, ο οργανισμός των Γουόριορς αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις. Ένα από τα βασικά στοιχήματα είναι η δυναμική επάνοδος του 36χρονου Τζίμι Μπάτλερ, ο οποίος αναρρώνει από ρήξη χιαστού. Η ομάδα ποντάρει πολλά στην επιστροφή του σε υψηλό αγωνιστικό επίπεδο.

Επιπλέον, είναι απαραίτητο ο Στεφ Κάρι να παραμείνει υγιής και σε υψηλό αγωνιστικό επίπεδο, καθώς αποτελεί τον απόλυτο ηγέτη των «Πολεμιστών», το Α και το Ω της ομάδας. Ωστόσο, ακόμη και αν οι Μπάτλερ και Κάρι αποδώσουν τα αναμενόμενα, ίσως αυτό να μην αρκεί για τους Γουόριορς να φτάσουν τους στόχους τους.

Η προσπάθεια για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Υπήρξε συγκεκριμένος λόγος που ο Ντανλίβι κινήθηκε για την απόκτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο πριν από την προθεσμία ανταλλαγών του 2026. Οι Γουόριορς ήταν διατεθειμένοι να προσφέρουν στους Μπακς ένα σημαντικό πακέτο ανταλλαγμάτων.

Συγκεκριμένα, η ομάδα του Γκόλντεν Στέιτ ήταν πρόθυμη να παραχωρήσει τέσσερις επιλογές πρώτου γύρου από το draft στους Μιλγουόκι Μπακς, προκειμένου να εντάξει τον Έλληνα σούπερ σταρ στο δυναμικό της. Τελικά, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν ήρθε στους Γουόριορς, αλλά η κίνηση αυτή καταδεικνύει την επιθυμία για ενίσχυση.

Η σημασία της ανανέωσης και η ιστορία του Κάρι

Ακόμα και χωρίς την απόκτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, η ανανέωση του συμβολαίου του Στεφ Κάρι ήταν ύψιστης σημασίας για τους Γουόριορς και η υπόθεση ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο Κάρι είναι ο ηγέτης στην κορυφαία εποχή στην ιστορία της ομάδας, έχοντας οδηγήσει τους «Πολεμιστές» σε τέσσερα πρωταθλήματα.

Οι τίτλοι αυτοί κατακτήθηκαν από το 2015 μέχρι και το 2022, σηματοδοτώντας μια χρυσή περίοδο για το franchise. Ο Στεφ Κάρι χαρακτηρίζεται ως ο κορυφαίος σουτέρ στην ιστορία του αθλήματος και ως ο «τελευταίος των ρομαντικών», παραμένοντας πιστός στην ομάδα του από την πρώτη στιγμή της καριέρας του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta